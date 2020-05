October 6, 2006 10 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Del otro lado del espejo Del otro lado del espejo Buena marca y mucho esfuerzo 13 años de experiencia Inicio con ventajas La marca ayuda, pero no lo es todo Familia de emprendedores Coincidencias En contexto Contactos

Del otro lado del espejo

Emprendedores que compraron la idea, el concepto y la marca. Ahora sonfranquiciatarios y narran su experiencia en el mundo de los negociosreproducibles

Por Pedro Su?rez

Cuando se habla de franquicias tiende a consultarse a la casa matriz. Pero paraobservar de cerca la efectividad del negocio, es preciso preguntar a quieneshan adquirido el concepto. Ellos son los ?nicos que pueden evaluar ycomentar su experiencia.

El valor de las voces que aqu? presentamos crece a?n m?sante la diversidad de sus productos y en el tamaño de sus negocios.Resalta, dentro de esta variedad, la coincidencia de opiniones en aspectosclaves. T?malas en cuenta.

Buena marca y mucho esfuerzo

Fernando Álvarez, franquiciatario de una tienda Steren desde 1996, decomponentes electr?nicos, afirma que para ?l, la franquiciaexitosa descansa en el buen nombre que se elija, pero tambi?n en elesfuerzo y en el trabajo diario.

Su primer acercamiento a la empresa se dio como consumidor: estaba a lab?squeda de un control remoto y debi? visitar diversas tiendas deelectr?nicos. Encontr? el producto y el buen servicio en Steren;not? tambi?n que esas tiendas ten?an una alta afluencia.Ese d?a, coincidi? que su hermano lleg? a la casa coninformaci?n de la franquicia.

&flashquotMe di cuenta de todo lo que brindaban: capacitaci?n, asesor?a...el negocio llave en mano. Aunado a la buena experiencia que tuve comocomprador, me pareci? una opci?n muy interesante&flashquot, comenta.

Uno de los prejuicios que rompi? al acercarse a una franquicia fue quelos negocios se enseñan de generaci?n a generaci?n. &flashquotConSteren, en poco tiempo y sin conocer absolutamente nada del ramo,est?bamos muy metidos en el mercado, nos dimos cuenta que la marca eramuy conocida en nuestra ciudad, Aguascalientes, que la gente esperaba unnegocio como el que llevamos; realmente fue un inicio bastante bueno&flashquot.

Para este emprendedor pertenecer a una firma establecida y con varios puntos deventa resulta estrat?gico en diversos sentidos, primordialmente, con laelecci?n de proveedores y la negociaci?n con ellos ya que seobtienen interesantes descuentos por volumen, beneficio que trasladan alconsumidor y los hace ser m?s competitivos.

Tras reconocer que sus expectativas fueron rebasadas por mucho, advierte queexiste el mito de que el adherirse a una franquicia es negocio garantizado, yeso, desde su punto de vista, no es verdad.

&flashquotPienso que las franquicias son buenas cuando hay honestidad de ambas partes.Es como todo negocio. El esquema de franquicia trae un plus, la experiencia deun tercero que ya lleg? al ?xito y lo quiere compartir, seeliminan muchos tropiezos en el camino; yo creo que cualquier persona puedecrear un buen negocio cuando tiene la disposici?n de hacerlo, y lafranquicia alivia muchos pasos, se los brinca y se llega m?sr?pido al buen resultado&flashquot, concluye Álvarez.

13 años de experiencia

Nicol?s Felipe Xacur es uno de los personajes m?s representativosen el sector de los franquiciatarios en M?xico.

Es director general y presidente de Grupo Urba, con base en M?rida,agrupaci?n que opera actualmente 25 Burger King en el sur delpa?s, tres KFC y tres Pizza Hut en M?rida y otra en Cozumel;tiene tambi?n un TGI Fridays en Cozumel, Playa del Carmen, Canc?ny otro en la ciudad de Tampico.

Maneja alrededor de 36 puntos de venta franquiciados. Con esta vastaexperiencia (que comenz? en 1991, cuando adquiri? su primerafranquicia Burger King), ofrece pr?cticos puntos de vista para losemprendedores.

Recientemente adquiri? la franquicia de Los Bisquets Bisquets deObreg?n y El Fogoncito para desarrollarlas en el sureste.

&flashquotPuedo decir que una franquicia no es invertir dinero, el franquiciatario tieneque entrenarse, tener amor a la camiseta que va a agarrar, tiene que ver que sugente o sus subalternos se capaciten y sigan al pie de la letra loslineamientos y las condiciones de las franquicias o la franquicia que hayanadquirido&flashquot, afirma Xacur.

Este franquiciatario recomienda hacer ?nfasis en lo relacionado a losproductos que emplear? en el negocio, ya sea maquinaria o materia prima.Nadie olvida que muchas franquicias quebraron en la devaluaci?n de 1995porque, hasta ese año, resultaba m?s barato comprarart?culos importados. Por eso, Xacur recomienda elegir franquicias quetengan una amplia gama de proveedores.

Otro aspecto que considera importante es que el local cuente conestacionamiento para clientes, y si bien acepta que este punto es importantepara cualquier franquicia, en el caso del sector alimentos señala: &flashquotUnafranquicia restaurantera sin estacionamiento tiene todo para ser un fracaso&flashquot.

Adem?s, subraya como punto determinante para sobrevivir, que una vezinmerso en el mundo de las franquicias, ser? primordial seguir loslineamientos que establecen los manuales.

Inicio con ventajas

Desde julio de 2003, Laura Campos maneja la franquicia Publysorpresas (deart?culos promocionales) en Acapulco. Para ella, comenzar un negociopropio apoyada en este modelo empresarial ha sido muy importante porque: &flashquotNoempec? de cero. Por el contrario, part? de un negocio yaestablecido y de la experiencia de otros como yo&flashquot. Adem?s, añadeque los compradores ya identifican la marca.

Campos reconoce que esto implica un avance significativo, no obstante, elesfuerzo por abrir mercado est? s?lo en manos del emprendedor.Aunado a este deber, hay otro compromiso: &flashquotTienes que mantener el nombre de lafranquicia con buena reputaci?n, porque no puedes quemar ni el productoni la marca&flashquot, explica.

Las franquicias desde fuera, seg?n Campos, se observan como un mundoinmenso, con cierto miedo de invertir o de trabajar con un concepto que yaest? creado, pero cuando se est? dentro se ve m?sf?cil, pues se cuenta con asesor?a y soporte, lo que implica unrespaldo.

Con experiencia incipiente en este ramo, Campos ofrece algunos consejos a losemprendedores que est?n por incursionar en este sector: &flashquotPongan?nfasis en una buena administraci?n, pues eso s?lo dependede ustedes y si no se hace, aunque la marca sea muy buena, el negocio nofunciona. Tambi?n sugiero elegir una buena ubicaci?n y no salirsede los lineamientos que establece el franquiciante, porque se corre el riesgode no obtener los resultados esperados&flashquot.

La marca ayuda, pero no lo es todo

Antes de ingresar en el esquema de franquicias se generan enormes expectativasy entusiasmo, se ve como la gran oportunidad que alguien ha estado buscandopara independizarse, y as? puede ser, pero: &flashquotUno empieza a toparse conalgunas realidades del mundo de las franquicias, y en ocasiones, los niveles,la infraestructura y las capacidades reales de apoyo de algunas franquicias noson lo que se hab?a asumido o lo que se hab?a pensado que se ibaa obtener&flashquot.

La opini?n es de Jorge Aguilar, presidente del Consejo de Holding delGolfo, firma que maneja franquicias de KFC, Pizza Hut, Blockbuster,Applebee´s, Dairy Queen y 100% M?xico Hecho a Mano, en laregi?n del Golfo.

Para Aguilar, pertenecer a una marca no asegura el ?xito. &flashquotUnafranquicia, por m?s buena que sea, que no ofrece atenci?ncotidiana, en la que no se cuidan escrupulosamente los costos de venta y no sevigilan los gastos, tiene una alta probabilidad de fracaso, o bien, puede noresultar el buen negocio que se pensaba&flashquot.

En cuanto a su propia experiencia, Aguilar aclara: &flashquotNuestras expectativas secumplieron en un alto est?ndar en cuanto a la aceptaci?n delconsumidor, de los clientes potenciales a los negocios y de las marcas queintrodujimos&flashquot.

Sin embargo, las expectativas financieras no se han concretado como lost?rminos anteriores, pues cada modelo de negocio es distinto. En el temafinanciero, anota, es en el que son menos optimistas. &flashquotEn nuestras proyeccionesy en nuestros escenarios para tomar la decisi?n nunca utilizamos elmodelo optimista, siempre nos vamos al medio o al negativo&flashquot.

Desde la perspectiva de Aguilar, pertenecer a una franquicia proporcionam?ltiples beneficios. En el caso particular de Holding del Golfo, laposici?n de liderazgo de las marcas que manejan, as? como tenerresueltos los esquemas de abasto, han sido elementos b?sicos paraofrecer al consumidor un producto de calidad.

Otras ventajas que resalta este emprendedor son los planes de mercadotecnia, lacapacitaci?n y la retroalimentaci?n por parte de la franquiciamaestra y la capacidad de ?sta para innovar.

Seg?n el entrevistado, uno de los puntos m?s importantes paraquien pretende adquirir una franquicia es la inversi?n, incluso ladefine como la variable m?s cr?tica. Agrega que el futurofranquiciatario debe cuidar tambi?n la localizaci?n, ya que de nohacerlo, puede ser uno de los elementos que incidan en el fracaso.

Pero el punto en el que Aguilar pone mayor acento es el que tiene que ver conel estudio propio de mercado: &flashquotNo concibo entrar hoy en un negocio defranquicia en el que, por el hecho de que la franquicia maestra meseñal? todas sus bellezas y que la marca suena, no me hayapreocupado por hacer un adecuado sondeo con otros franquiciatarios y ver larealidad de lo que ellos est?n viviendo hoy&flashquot, concluye Aguilar.

Familia de emprendedores

Para Marisol Ram?rez Fragoso, franquiciataria de Los Bisquets BisquetsObreg?n, el mundo de las franquicias representaba una verdaderaoportunidad de invertir en un negocio rentable, de calidad y prestigio; y hoyesta visi?n concuerda con su realidad.

En lo que concierne a las expectativas, Ram?rez menciona que han sidosuperadas, &flashquotla familia empresarial a la que pertenezco ha demostrado ser una delas m?s rentables en nuestro pa?s, compitiendo con marcasreconocidas a nivel internacional, por lo cual me siento muy orgullosa deformar parte de este grupo&flashquot, afirma.

Para Ram?rez, lo m?s importante de pertenecer a una franquicia essaber que se trata de una marca de prestigio en el mercado, adem?s decontar con asesores que la apoyan permanentemente; ella afirma que eso le da laseguridad de que su inversi?n est? respaldada.

&flashquotLa mejor opci?n es una franquicia, y a?n mejor es queest? certificada; es m?s seguro alcanzar el ?xitoinvirtiendo en este esquema de negocio que por cuenta propia&flashquot, advierte.

Nuestra emprendedora menciona que una de las principales causas de fracaso esno seguir los lineamientos del franquiciante, no contar con el personalespecializado seg?n el ?rea; tambi?n que losfranquiciatarios no dediquen el tiempo necesario a cuidar y supervisar el buenfuncionamiento de su franquicia.

Coincidencias

Estos son los puntos en los que convienen los entrevistados:

* Invertir en una franquicia ahorra un largo camino, aunque no necesariamentees un negocio garantizado.

* La elecci?n de la plaza har? la diferencia entre el?xito o el fracaso de una franquicia, sin importar la marca, as?como la elaboraci?n de un estudio de mercado.

* Seguir al pie de la letra los manuales de operaci?n

* Una franquicia quiere decir trabajo y m?s trabajo para llegar al?xito.

En contexto

Las cosas por su nombre

Cliente, socio o proveedor

Un buen principio

Contactos

Steren

Fernando Álvarez. Tel. (449) 804-2650

Los Bisquets Bisquets Obreg?n

Marisol Ram?rez. Tel.5543-0470/76

moniki2002@yahoo.com.mx

Nicol?s Xacur

Tel. (999) 926-1900

Publy Sorpresas

Laura Campos, Tel. 01744-4843-217

Operadora Kennsur

Jorge Aguilar, Tel. 9171-1011