October 6, 2006 4 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

No compres chatarra No compres chatarra El contexto nacional ¡Cuidado! En contexto

No compres chatarra

Cuidado con las franquicias que no son rentables o no cumplen lo queprometen

Por Ferenz Feher*

En repetidas ocasiones se escuchan comentarios acerca de la falta de seriedadde ciertas empresas o, lo que es igual, las franquicias chatarra.

Debido a que la cultura de la franquicia en M?xico va en ascenso y elconocimiento sobre el tema es mayor, los inversionistas exigen mayorprofesionalismo en las diferentes opciones de inversi?n. Existennegocios que, sin serlo, se autodenominan franquicia. Hay otras firmas que nose dicen franquicia, pero tienen todas las caracter?sticas para serlo.

Para algunos emprendedores, ciertas empresas o marcas son s?mbolo decalidad y respaldo &flashquota ojo cerrado&flashquot, mientras que para otros, esas mismas marcasno son dignas de recomendaci?n. La realidad es que cada quien habla conbase en su experiencia.

El contexto nacional

De acuerdo con la legislaci?n de nuestro pa?s, se considerafranquicia cuando hay una marca y transferencia de conocimientos para que otrapersona pueda repetir, con ?xito, la operaci?n comercial de unnegocio existente.

Estos lineamientos causan inconformidades a los posibles franquiciatarios yaque, lo que es legalmente aceptable, comercialmente no lo es.

El nivel de informaci?n que existe en M?xico, la competenciaentre franquicias, nacionales e internacionales, y el efecto de laglobalizaci?n, hacen que las expectativas de la franquicia,comercialmente hablando, rebasen lo que legalmente es aceptable.

¡Cuidado!

El verdadero franquiciante, no conforme con cumplir lo que legalmente se leexige, contin?a su camino en busca de la excelencia ydiferenciaci?n para sus franquiciatarios. Este punto define y separa, engran medida, una buena franquicia de una mala empresa llamada franquicia.

Con todo el profesionalismo y creatividad, el franquiciante se da a conocer conmejores productos, servicios, t?cnicas, innovaci?n,infraestructura, manuales de operaci?n (?tiles, pr?cticosy did?cticos), mejores cursos de capacitaci?n, planeaci?nestrat?gica, preocupaci?n por el bienestar de su red y,sobretodo, una visi?n en la que ambos hagan negocio en unarelaci?n duradera.

Una franquicia chatarra puede cumplir con la ley, sin embargo, carece de loselementos que reci?n mencion?.

No obstante, toma en cuenta que los negocios que por su simpleza deoperaci?n manejan procesos de capacitaci?n poco elaborados, noemplean manuales o incluso no cobran una cuota inicial o regal?as deforma convencional (no es lo mismo operar un puesto de tamales que un hotel),pero no por ello dejan de ser franquicias.

No es mejor franquicia la que brinda cierto tipo de asistencia t?cnica,cobra o no ciertos conceptos, capacita de cierta forma o brinda aspectos queotra no lo hace. Las franquicias serias, independientemente de cumplir con lost?rminos legales, trabajan, diario en aspectos como:

* Calidad y mejora continuas

* Reducci?n de costos

*Capacitaci?n continua

* Empowerment

* Mantener un staffreducido

* Orquestaci?n de la tecnolog?a

* Enfoque alcliente interno y externo

* Competitividad organizacional yprofesional

* Vivir y hacer realidad una verdadera relaci?nganar-ganar

Con esto, evitan ser señalados como una de esas franquicias chatarra yreducen el riesgo del fracaso.

El desarrollo de franquicias no es una receta a seguir; cada concepto debeofrecer distintos esquemas, sin perder de vista los puntos descritos. En laactualidad no se trata de imitar los modelos de otras franquicias, losinversionistas buscan originalidad, sin perder seguridad.

La balanza est? equilibrada, la madurez del gremio es un hecho y la ley,as? como las nuevas reglas del mercado, son claras para todos. Lainformaci?n est? sobre la mesa, ya no puede haberfranquiciatarios engañados.

Ahora que conoces m?s a detalle los aspectos que debe incluir (ycumplir) un esquema de franquicia, puedes identificar las franquicias chatarray evitarlas.

*El autor es presidente de la Asociaci?n Mexicana de Franquicias,socio de la firma especializada en consultor?a de negocios y franquiciasFeher & Feher. Autor de los libros Franquicias a la Mexicana ycoautor de Franquicias, un efecto de la globalizaci?n.ferenz@fenerandfeher.com

En contexto

Camino a franquiciar

¿Son para m??

Una Relaci?n Justa

Cliente, socio o proveedor

Franquiciante-franquiciatario

Un buen principio