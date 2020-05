October 6, 2006 7 min read

La pr?ctica del golf bajo techo se est? convirtiendo en una de las actividades favoritas de un creciente sector de la poblaci?n en M?xico. Y a ti, emprendedor, esta nueva tendencia no puede serte indiferente.

Como un espejismo verde para oficinistas, v?ctimas del ajetreo urbano, inmune a las selvas de concreto, al tr?fico y a los bocinazos, la moda de practicar golf en espacios cubiertos ha llegado para quedarse. En nuestro pa?s cada d?a hay m?s desarrollos tur?sticos y paquetes de viajes que incluyen al golf como uno de sus principales atractivos, el n?mero de campos crece a ritmos acelerados y la cantidad de aficionados tambi?n. El golf es el para?so verde para los que viven sentados frente a una m?quina o atrapados en una oficina; pero acceder a este mundo requiere pr?ctica y muchos requisitos. Es por ello que las canchas de pr?cticas aparecen como la opci?n ideal para cualquier persona interesada en este deporte en boga, aunque no posea experiencia alguna.

Un mercado potencial

Mientras que en Estados Unidos, Jap?n y muchos pa?ses de Europa ya han comprobado la aceptaci?n de estos espacios recreativos, en M?xico las condiciones apuntan hacia el ?xito. "Vivimos en una ciudad que tiene menos de un metro de ?rea verde por habitante", dice el arquitecto de campos de golf Pedro G?ereca ; "la gente pide a gritos espacios verdes para realizar actividades recreativas en su tiempo libre". Esta pr?ctica representa un mercado gigantesco. Son muchas las personas que quieren iniciarse en el golf, pero que no tienen tiempo o los medios necesarios para llegar a los campos con regular frecuencia. Aqu? caben tanto los oficinistas que s?lo buscan un rato de diversi?n, como el que disfruta en los boliches, as? como los hijos, las novias o esposas de los amantes del golf y los principiantes que no quieren hacer `osos' en el campo.

Alejandro Alfaro, representante del departamento de ventas de la cancha de pr?cticas Servigolf, coincide en que el mercado potencial es muy grande. "Hay mucho campo, pues M?xico casi no aparece en el mapa de esta actividad. En Estados Unidos hay lugares de pr?cticas por doquier. Escocia, Canad? e Inglaterra son pa?ses cuya poblaci?n puede pagar este tipo de deporte", dice. El golf es considerado como un deporte de mucha pasi?n y mucho dinero, pero las pr?cticas bajo techo se quedan solamente con la pasi?n, pues a diferencia de los altos precios del golf profesional (donde hay que pagar un club, los zapatos, la gorra, los palos, la ropa, la bolsa de pelotas, los guantes, los marcadores de tiempo y el carro) en los establecimientos de pr?ctica se renta lo necesario a precios m?dicos. El tiempo es otra de las grandes ventajas. Para practicar golf en el campo hay que esperar turno y contar con unas cuatro horas para jugar 18 hoyos. En los espacios para practicar el golf en lugares cerrados, pr?cticamente no hay espera y el acceso es mucho m?s sencillo. Puedes encontrar una cancha de pr?ctica cerca del trabajo o casa.

?Re?nes los requisitos?

1. El punto b?sico es ser un amante del golf. Alejandro Alfaro asegura que "es un negocio ideal para una persona que juega o ha jugado golf, que sienta pasi?n por este deporte; gente con experiencia en torneos, jugadores amateurs y gerentes de clubes".

2. Es indispensable conseguir un espacio amplio para las pr?cticas, ubicado en alguna zona urbana, industrial o tur?stica. En lugares donde haya pocas ?reas verdes, mayor ser? la demanda.

3. El terreno debe estar en una zona de clase media o alta, que garantice seguridad, f?cil acceso y con amplio espacio para estacionamiento, pues casi la totalidad de los clientes llegar?n en autom?vil. Los centros comerciales son un buen punto de referencia.

4. Los recursos para instalar la estructura, el pasto sint?tico, las mallas de protecci?n, servicios b?sicos y, de preferencia, una cafeter?a. La Federaci?n Mexicana de Golf puede apoyar con asesor?a en permisos y tr?mites de apertura.

Los detalles

La inversi?n depende de la ubicaci?n del local y de la calidad del pasto, las mallas y el equipo, pero de acuerdo con Jos? LuisCabrera, de la empresa fabricante Arquitectura e Ingenier?a Estructural Integral, los costos promedio para levantar la infraestructura b?sica se ubican en los $1,250 por metro cuadrado, lo que incluye costo del dise?ode la estructura, cimentaci?n, construcci?n de la estructura met?lica abierta y pintura. No es com?n que las empresas fabricantes otorguen cr?ditos pero s? pueden actuar como intermediarios entre la empresa y los bancos. Los gastos fijos son principalmente los servicios como luz y agua; el pasto sint?tico tiene larga duraci?n, por lo que su mantenimiento no representa mayor gasto. Despu?s de efectuada la inversi?n inicial, las recompensas no se har?n esperar pues las utilidades de un negocio de este tipo son muy atractivas. Estos negocios son compatibles con otras actividades lucrativas. Las personas que realizan estas pr?cticas juegan dos o tres horas, y al terminar, tienen ganas de comer o cenar algo. Contar con una cafeter?a es casi un requisito obligado, aunque un negocio de este tipo tambi?n puede combinarse perfectamente con un restaurante o bar. Cuando decimos que un establecimiento para practicar el golf se lleva bien con el ?xito, no estamos exagerando, pregunta a tus amigos, compa?eros de trabajo o de escuela qu? tanto gustan de este deporte, te dar?s cuenta que un gran n?mero de ellos esperar?n ansiosos ser tus clientes cautivos.

Cifras del negocio

* Dimensiones del terreno. Desde 20 a 100 metros de ancho, por 50 a 300 metrosde largo y 20 metros de altura por la elevaci?n de las bolas

* Infraestructura b?sica. Se refiere a pasto sint?tico y mallas, principalmente; el costo es de $1,250 por metro cuadrado.

* Juego de bastones. Requieres 50 equipos b?sicos. Su precio promedio es de $6,000

* Pelotas. Puede iniciar operaciones con un millar.

* Precio por hora de pr?ctica. De $25 a $65 pesos con 50 pelotas para tirar.

* Clientes por d?a. En una buena jornada puedes recibir 250 visitantes

* Inversi?n inicial. $500,000 (promedio, en un circuito de 300 metros cuadrados).

* Retorno de inversi?n. Aproximadamente 2.5 a?os, si se considera un cobro de $40 por visitante y se mantiene un promedio de mil visitantes a la semana.

Para los grandes

Los inversionistas mexicanos ya se muestran interesados en este deporte: adem?s de las canchas de pr?ctica, desarrollar campos profesionales es un gran atractivo tur?stico nacional. Se estima que un turista amante del golf gasta 55 por ciento m?s que un visitante tradicional. Estos datos han impulsado a los emprendedores a invertir en proyectos con gran futuro; en Michoac?n actualmente se construyen dos campos; en Quintana Roo, estado que hoy cuenta con cuatro campos, se planea construir uno m?s. En Tres Mar?as, Estado de M?xico se construye un complejo deportivo y tur?stico de 100 millones de d?lares, que se planea est? terminado para abril de 2004.

Contactos

-Arquitectura e Ingenier?a Estructural Integral. Tel. 5398-5797 (Ciudad de M?xico).

-Federaci?n Mexicana de Golf. http://www.mexgolf.org

-Servi Golf Tel. 5681-5532/ 5407 (Ciudad de M?xico).