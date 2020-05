¿Los resfriados no te dejan?

October 6, 2006 5 min read

Algunas medidas de prevenci?n pueden evitarlos, pero si ya teenfermaste, el descanso, mucha agua y medicamentos controlados por elm?dico te har?n sentir mejor

Por Catalina Chagal

Ten?a una cita por la mañana en el sur de la ciudad deM?xico. Al salir de casa hac?a fr?o, as? quesegu? el consejo de mi esposo, me llev? un su?ter.Permanec? en el auto por casi dos horas soportando un calor infernal,que muy pronto hizo que me deshiciera del ahora hirviente atuendo. Prefiero noutilizar el aire acondicionado porque me reseca la garganta y la nariz, pero elcalor arreciaba y lo prend?. Dej? el auto en un estacionamientocerrado y, al bajar, sent? de inmediato que el aire fr?o golpeabami espalda.

Sal? de la cita m?s fresca, pero volv? al calor, altr?fico y me expuse nuevamente al aire acondicionado cuandollegu? con la blusa mojada de sudor a mi oficina.

Ya en la comida comenc? a sentirme deca?da y con dolor de cabeza.Como era de esperarse, a la seis de la tarde sent?a el cuerpo cortado yten?a temperatura alta. Me hab?a atrapado el bicho delresfriado.

Este tipo de cosas son comunes en M?xico, porque contamos con todos losclimas en un mismo d?a, lo que ocasiona las gripes continuas e, incluso,la transmisi?n de enfermedades.

En nuestro pa?s las visitas por enfermedades respiratorias en las salasde urgencias son el pan de cada d?a, y se incrementan en el invierno enun 30 por ciento. Los padecimientos que los equipos m?dicos atiendencasi todos los d?as, son: resfriados, amigdalitis, bronquitis,neumon?as, sinusitis, rinitis, otitis media, entre otras, convariaciones en su sintomatolog?a y gravedad.

La gran mayor?a de los padecimientos se producen por 12 variedades devirus, pero con m?s de 150 tipos diferentes. Esa gran variedad deg?rmenes explica la posibilidad de que personas absolutamente sanassufran de estas enfermedades con frecuencia.

Los m?s normales

Resfriado com?n. Es una enfermedad viral, causada por agentesinfecciosos llamados coronavirus y rhinovirus. Se caracteriza por fiebre, dolorde cabeza, dolor muscular, p?rdida de apetito, flujo nasal y lagrimeo.En ocasiones, hacia el final de la enfermedad se presenta tos acompañadade dolor en el pecho.

La enfermedad ceder? gradualmente; a los dos d?as, la fiebre y elmalestar empezar?n a mejorar y al cumplirse siete d?as elpadecimiento habr? desaparecido.

Otitis media. Inflamaci?n causada por neumococo o unainfecci?n (como una gripe com?n) que se extendi? hasta latrompa de Eustaquio (el paso que conecta la parte trasera de la nariz con elo?do medio). Este conducto queda obstruido por la inflamaci?n opor fluidos (cuando se trata de una infecci?n bacteriana) que no se handrenado y se han acumulado en el o?do medio.

Se manifiesta con severos dolores de o?do, sensaci?n de tenerlotapado sordera, zumbidos y fiebre.

Es necesario acudir al m?dico para su diagn?stico ytratamiento.

Sinusitis. Los mismos agentes que provocan la otitis media aguda puedenser responsables de esta enfermedad, la cual se debe a la infecci?n deuno o m?s de los senos paranasales (cavidades en los huesos delcr?neo).

Se manifiesta con fiebre, dolor de cabeza y p?rdida del olfato.

Acude al m?dico para su diagn?stico y tratamiento.

La prevenci?n ante todo

Es importante aclarar que no es el fr?o lo que produce este tipo depadecimientos sino el cambio brusco de temperatura, ya que el organismo selleva un tiempo en nivelarse a la temperatura ambiente. Adem?s, enrealidad el contagio de persona a persona es la causa principal en?pocas de fr?o. Por ello, los m?dicos aconsejan que laspersona enfermas: utilicen tapabocas, de preferencia no salgan de casa, y quese laven frecuentemente las manos, debido al constante contacto con las mucosas(l?grimas, saliva y mocos).

Si ya te `'atrap?''

Aunque las gripas y la tos com?n son enfermedades que ceden a los pocosd?as ,y por lo general no tienen mayores complicaciones, es importanteconsultar al m?dico aunque sea por v?a telef?nica para norecurrir a la automedicaci?n. (En el mercado existen infinidad deantigripales y antibi?ticos a los que recurrimos indiscriminadamente,sin saber que podemos estar poniendo en peligro nuestra salud.)

Por otra parte, cabe señalar que una gripa com?n s?lorequiere de tiempo y algunos cuidados caseros muy efectivos como:

* Beber abundantes l?quido, como m?nimo dos o tres litros pord?a. Lo m?s adecuado es agua mineral, t? de hierbas ojugos con vitamina C.

* Un baño caliente refuerza las defensas, ayudar? aestabilizar la temperatura del cuerpo y estimula as? las defensas delorganismo.

* Reposo y, de ser posible, es recomendable dormir.

* Alg?n f?rmaco suave con paracetamol para aliviar el dolorde cabeza, as? como un descongestionador nasal. Los ungüentos conalcanfor, mentol y eucalipto son ideales para este objetivo. No dejes de ladolos remedios caseros, con hiervas naturales: son muy efectivos.

El descanso por dos o tres d?as ayudar? al organismo a sanarm?s r?pido; las ocupaciones laborales deber?n esperar paraque te incorpores al 100 por ciento y no contagies a otras personas.

Ojo: si la gripa se prolonga por m?s de siete d?as o presentam?s de cuatro brotes al año, acude al m?dico.