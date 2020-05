De medio tiempo-3042

October 6, 2006 4 min read

Mujeres codiciadas

Las féminas que viven solas, como nicho de mercado, ofrecen grandes oportunidades de negocio sin importar el giro de tu empresa

Por Martín Galarce

os expertos del marketing invierten cada vez más para conquistar los bolsillos del sexo femenino. Es que además de tener fama de consumidoras por excelencia, las mujeres solas (sean solteras, viudas, separadas o divorciadas) en Estados Unidos han crecido 33 por ciento en cantidad, entre 1985 y 2000 (actualmente superan los 30 millones), además de haber potenciado su capacidad financiera.

Por esto, los gurús del marketing insisten en que una campaña de ventas debe incluir a este segmento que, según el Departamento de Censo de Estados Unidos, encabeza el 28 por ciento de los hogares y cada vez tiene más decisión en las compras, y no sólo de artículos del hogar.

&flashquotEste año se prevé que las mujeres gasten 55 mil millones de dólares en productos electrónicos sobre los 100 mil millones que se proyecta en ventas&flashquot, explica Sean Xavier Martin, de Zyman Marketing Group, quien agrega: &flashquotes crítico entender que las mujeres tienen hábitos de compra muy distintos a los de los hombres; mientras ellas buscan los beneficios que brinda un producto, los hombres centramos nuestra atención en sus atributos, como la potencia en un auto o la velocidad en una computadora&flashquot.

Martin explica: &flashquotCada vez hay más gente soltera y las mujeres que viven solas tienen mayor poder, educación, independencia e ingresos; en consecuencia, ellas viajan más, salen a comer más frecuentemente, consumen más tecnología, compran más ropa, invierten más en negocios, etc. Y como no tienen una familia, pueden darse gustos sin tener que rendir explicaciones&flashquot.

Estos cambios demográficos, minuciosamente estudiados por las grandes tiendas, han determinado nuevos rumbos en las estrategias comerciales de monstruos como Wal-Mart o K-Mart, que en los últimos años han inundado sus anaqueles con arsenales de productos femeninos. &flashquotEstas firmas advirtieron que ahora las mujeres se casan mayores y cuentan con mejores ingresos que antes; por ello han empezado a invertir más dinero en productos y campañas publicitarias enfocadas en ellas&flashquot, dice Sean Xavier Martin.

En esta línea se apunta la poderosa Nike, que recientemente lanzó al mercado una serie de tiendas exclusivas para mujeres llamada Nikegoddess, además de un sitio de internet y una revista de deportes que lleva el mismo nombre.

Para algunos expertos, esta tendencia coincide con los números arrojados por varias encuestas, que evidencian la alta capacidad adquisitivas del sexo femenino. &flashquotEl 56 por ciento de las mujeres solas en Estados Unidos son propietarias de sus hogares y, quienes no interrumpieron su carrera para casarse o tener hijos, ganan salarios comparables a los de sus pares hombres&flashquot, cuenta Martha Barletta, autora del libro Marketing to Women: How to Understand, Reach and Increase Your Share of the World's Largest Market Segment.

Y esta tendencia no es exclusiva de Estados Unidos. El cambio demográfico también tuvo lugar en Francia, donde la edad promedio de casamiento ha ascendido a 30 años; Australia, país en el que casi un tercio de las mujeres de entre 30 y 34 años está soltera y Japón, donde el 50 por ciento de la población femenina de entre 20 y 30 años sigue en soltería.

La compañía TrendSight Group, especialista en marketing femenino, asegura que históricamente son las mujeres quienes deciden las compras hogareñas. Un estudio rebela que 80 por ciento de las decisiones de compra recae sobre ellas.

Martha Barletta destaca que las mujeres comprometidas tienen tendencia a consumir más que aquellas que no tienen planes de casarse; según un estudio de Modern Bride/Roper Starch, las &flashquotcomprometidas&flashquot consumen más en autos, seguros, telefonía celular y cuentas de bancos.

No dudes en cortejar a este prometedor mercado y prepara dentro de tus proyectos a corto plazo una línea de productos o servicios dirigidos a ellas.

