Sí es posible innovar

¿Estás por iniciar su propio negocio o quieres consolidar tuempresa y sobresalir entre tus competidores? Entonces, atrévete ainnovar

Por Elsa Vargas

Tras el vertiginoso avance de las nuevas tecnologías, pareciera que lainnovación se limita a este rubro, o que este concepto es exclusivo delos países de primer mundo y las empresas con gran capital. Falso: cualsea el tamaño de tu negocio, tú puede colocar tu producto oservicio en las grandes ligas. Para ello, lo primero es cambiar las reglas deljuego en lo que respecta a ser competitivo.

¿A qué nos referimos? En primera instancia el innovar poco tieneque ver con descubrir el hilo negro de las cosas, ser un genio, o tener unfuerte capital. Esta actividad consiste en &flashquotmejorar un proceso,brindándole valor agregado para satisfacer las necesidades de la gente&flashquot,señala el doctor Guillermo Velázquez, catedrático de laEscuela Bancaria Comercial.

En México --dice-- empresas como Bimbo o Cemex han destacado porsus programas de innovación, no en producto, sino en esquemas denegocios. Cemex, por ejemplo, no inventó nada, la mezcla del cemento esigual, pero ofrece grandes beneficios en otras áreas, como la deoperaciones y servicios.

El know why

Para que exista una verdadera cadena productiva, agrega el especialista, debenparticipar con innovación las medianas empresas, que constituyen el 0.6por ciento, y las pequeñas, que representan el 99 por ciento delsector&flashquot, explica. Es momento de cambiar la frase &flashquotHecho en México&flashquot por&flashquotCreado en México&flashquot: ahora, además de saber el Know How(Cómo) de las cosas hay que saber el Know Why, es decir, el paraqué o por qué funciona un modelo o producto en el mercadomexicano.

¿Dónde está el problema?

Si la necesidad de innovar impera ante la competitividad de los mercados, sepreguntará por qué México no sobresale en este rubro. Larespuesta, comenta Velázquez, es que el país carece de unatradición innovadora.

Por ejemplo, recientemente el Instituto Tecnológico de Monterreypublicó un estudio realizado en Davos, Suiza, donde señala queMéxico ocupa el primer lugar en transferencia de tecnología en ungrupo de aproximadamente 60 países encuestados, pero en cuanto ainnovación, está abajo de los 40.

En contraste, Estados Unidos ocupa un lugar bastante bajo en transferencias,pero está entre los primeros en innovación.

En este sentido, el investigador del IPN señala que un gran porcentajede productos y sistemas de trabajo provienen del extranjero, sin considerar queel mercado mexicano tiene necesidades distintas.

Por lo que si realmente se quiere un país competitivo hay que apostaren: investigación, es decir recursos económicos y humanos paracrear algo nuevo, e innovar, o, como ya se mencionó, dar un plus a unproducto o servicio.

La perspectiva, sin embargo, en ambos rubros no es del todo positiva,según datos del Conacyt México no destina ni el uno por cientodel Producto Interno Bruto (PIB) a la investigación científica ytecnológica. Y no es para desanimarlo, por el contrario, ¡es tansólo un reto para que despierte su capacidad creativa!

¿Aplica o no?

Si vas a iniciar tu propio negocio, estos son algunos de los sectores conposibilidad de crecimiento y en los que se esperan grandes innovaciones:

Farmacéutica: una de las principales metas será crearalternativas para el tratamiento de enfermedades complejas. Datos de laCámara Nacional de la Industria Farmacéutica señalan queen México se invierte cerca de 150 millones de dólares alaño entre modernización de plantas, actualizacióntecnológica y estudios clínicos.

Servicios: en esta área, una actividad de interésserá el turismo pues aporta más de 50 mil millones dedólares, aproximadamente un diez por ciento del PIB.

Construcción: De acuerdo con datos de Cemex, 20 por ciento de loscasi 12 mil millones de dólares que los inmigrantes mexicanos en Estadosenvían a nuestro país se destina a este rubro.

En el aspecto de la tecnología, aunque México no cuenta con unatrayectoria en este ámbito ni con los recursos de investigación ydesarrollo para competir, sí tiene el talento de profesionales quepueden crear nuevos proyectos o adaptar bases tecnológicas parafacilitar la innovación en los modelos de negocios.

Lo diferente de ser distinto

Ahora bien, si ya tienes una empresa establecida, pero buscas darle un valoragregado, piensa en el caso de Grupo Modelo. La cerveza Corona tiene renombreinternacional no porque ostente una nueva fórmula, sino porque presentaun importante desarrollo de marketing (la marca se asocia con la playa y ladiversión).

Alejandro Gossi, director del Instituto de Alta Dirección delTecnológico de Monterrey, afirma que a las empresas latinoamericanas lesfunciona mejor innovar en sus modelos de negocios, o lo que él llama la&flashquotT grande&flashquot. Es decir, la innovación que se produce cuando la ventajacompetitiva se deriva de cambios hechos en otras áreas o puntos de laorganización, y no en el producto en sí, o lo que es igual en la&flashquotT pequeña&flashquot.

Al innovar en el modelo de negocio, debes ser consciente que el esfuerzo paraconseguir una meta no depende de una sola persona sino de toda la empresa.Nunca se sabe de dónde vendrá una idea interesante, &flashquotasíque debes comenzar por fomentar una atmósfera creativa, la cual incluyatres elementos: trabajo en equipo, capacitación y liderazgo&flashquot, aseguraGuillermo Velázquez.

El equipo da la fuerza

En México sólo existen 30 mil equipos de trabajo registrados entodo el país. Es decir, pese a que hay más de dos millones deempresas registradas a nivel nacional, no todas pertenecen a laAsociación Nacional de Trabajo en Equipo. Ante estas cifras, &flashquotesindispensable que el empresario mexicano potencialice el trabajo en equipo comouna de las mejores herramientas para generar innovación en un bien oservicio&flashquot, indica Mauricio Levy, director de la facultad de Ingeniera de laUniversidad Anáhuac. Esto permite a las empresas inscribir a sus equiposen algunos concursos, cursos de capacitación, entre otros servicios queofrece esta asociación.

En su experiencia como consultor, el catedrático ofrece algunos consejosa las empresas mexicanas en cuanto a los puntos a considerar al solicitar ideasa sus empleados para innovar en determinada área:

La sesión debe durar entre 60 y 90 minutos, no más.

Por cada reunión se requiere de la participación de entre seis y11 personas. Una tercera parte debe estar familiarizado con el problema y losotros desconocerlo. De los enfoques &flashquotmenos esperados&flashquot puede salir una buenasolución.

Los integrantes deben ser de diferentes departamentos.

Durante el planteamiento de opciones no se critica ninguna ni se evalúaen el momento. Hay que utilizar la frase &flashquotSí y&flashquot en lugar de &flashquotSí,pero&flashquot, pues con esta última se limita la potencialidad de una idea.

Hay que anotar cada punto de la sesión y al final un líder da aconocer las alternativas a cada miembro de la empresa.

El líder no debe ser el jefe, pues las personas por naturaleza tienden adecir &flashquotsí&flashquot cuando se trata de la figura máxima en una empresa .

En algunos negocios esta dinámica se puede hacer por Internet, medianteun pizarrón virtual donde se anote cada idea.

Nota: es recomendable que todos los miembros de la empresa, en lo posible,reciben capacitación en liderazgo, para que cada uno desarrolle lacapacidad de aportar ideas, sin temor a no ser escuchados.

Es muy difícil ser eficaz sino se ve claramente lo que ocurre en elentorno, por ello no olvides diagnosticar continuamente las diversasáreas de tu negocio. Esto te permitirá identificar los dosfactores que propician la innovación: un problema o la necesidad de sermás competitivo una vez que se han cumplido los objetivos iniciales.

