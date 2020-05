October 6, 2006 3 min read

Lo dinámico de las metas

El aprendizaje y las circunstancias te cambiarán el rumbo. ¿Esosignifica fracasar o lograr un avance importante?

Por Romanus Wolter*

Una línea recta es la forma más rápida para llegar a unlado, pero eso no significa que sea la mejor manera de expandir un negocio. Enel camino se cruzan montañas y cauces, que parecen ser insondables y quealteran el llegar al punto final con éxito.

Como emprendedores, a menudo pensamos que es preciso tener todas las respuestasy saber con exactitud cuál será el siguiente paso. Si sóloseguimos &flashquothaciendo&flashquot, lograremos el éxito. Si no nos comprometemos,suponemos que hemos fallado o perdido el control de nuestro destino.

Como seres humanos, no tenemos todas las respuestas. Nuestras metas cambianconforme aprendemos y nos adaptamos a los nuevos entornos. Esto no significaque nos hemos rendido, se debe interpretar como un progreso natural. Si quiereslograr un equilibrio entre ambas facetas...

1. Sé consciente de que tendrás muchos éxitos.Establece la meta inicial con claridad y permanece realista. Esto no significaque has fracasado; has aprendido lo que funciona bien.

Cada nueva versión de tu meta es un paso en la dirección hacia eléxito general.

2. Adopta medidas para probar tus metas. A fin de tener verdaderoéxito, descubre lo que funciona en el mercado empresarial y en la vida.Pregunta a los clientes qué necesitan y cómo buscan obterenrlo.Esa información ayudará a mejorar tu negocio. Estaretroalimentación del mundo real te conducirá a un éxitocontinuo. Sigue sintiendo pasión por lo que haces al recordar, cadanoche, lo que más te gusta de tu negocio.

3. Cambia las metas conforme aprendes. Muchos empresarios, trasdescubrir que es indispensable replantear las metas, cuestionan el valor deltrabajo que han realizado. No te preocupes del tiempo y el esfuerzo que hasinvertido en lo que has logrado. Sé honesto con lo que tienes ahora, yocúpate en descubrir la manera de aplicar, a tu nueva meta, lo que hasaprendido.

4. Comparte tus nuevas metas. Si tus objetivos cambian no significa quehas fracasado. Tus amigos, familiares y colegas se encuentran cerca paraayudarte. No obstante, no podrán ayudar si no comprenden tus objetivos.Explica tus fines y la manera en que tu investigación reveló unamejor forma de lograr el éxito. Cuando la gente entiende lo quepretendes lograr, se olvidarán de las dudas y te apoyarán.

La pasión más la acción real es igual al éxito.Habla acerca de tus nuevas metas con el mismo fervor de cuando comenzaste. Lagente se relaciona con la pasión, y la respeta. Te ayudaránconforme continúas logrando nuevos éxitos.