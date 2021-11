Tecnología-983

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Con Números

El skyNumérico de Sky Tel cuenta con amplia cobertura de mensajes anivel nacional y no requiere la intervención de una operadora paratransmitir cada mensaje.

SkyNumérico opera de manera sencilla, sólo es necesario marcar elnúmero de acceso Sky Tel desde un teléfono de tonos y una vez queel sistema contesta la llamada, se oprime el número de pin del usuariode SkyNumérico para dejar el mensaje que usted desee enviar. Lo mismopuede cancelar o modificar los mensajes.

Este sistema no trabaja con letras, a diferencia de la mayoría que operaactualmente, sino únicamente reconoce caracteres numéricos ypuede llevarse cómodamente en el bolsillo o incrustado alcinturón del usuario.

El precio del servicio al Público, incluyendo el pagernumérico Bravo Flex, es de mil 499 pesos más IVA, como suscriptoranual con mensajes ilimitados, cuyo precio será modificado alvencimiento del periodo.

Su cobertura abarca el Distrito Federal y área metropolitana; lasprincipales ciudades del norte de la República, y las zonas occidentalesy del Bajío.

En Su Idioma

Internet With An Accent es un nuevo programa de Accent Software International,Ltd., que permite crear, publicar, leer y enviar correo electrónico enmás de 30 idiomas bajo cualquier versión de Windows 3.1X yWindows 95.

Este nuevo programa tiene cuatro componentes principales: un browser(navegador) independiente, un editor de correo electrónico, unaherramienta de publicación WYSIWIG (lo que se ve es lo que se obtiene) yun visualizador accesorio.

Con un precio de 850 pesos, Internet With An Acent viene con un extenso soportede texto, gráficos y menús en más de 15 idiomas, entreellos, español, inglés, francés y alemán.

Multilingual Publisher, de publicaciones WYSIWIG, permite crear páginasWeb en alfabetos latinos, no latinos y bidireccionales dentro del mismodocumento; incluye plantillas y ejemplos en varios idiomas.

Multilingual MialPad, por su parte, tiene lo necesario para crear, enviar yrecibir correo electrónico en diferentes idiomas basados en Windows.

Este software es ideal para el empresario que busca comunicarse con susclientes del mundo y para tener acceso a la información con idioma muydistinto del que utiliza.

Más por Menos

El modelo CSD 880E de óctuple velocidad (8x) es la nueva unidad CD ROMde Sony que incorpora componentes desarrollados para soportar con rigor eldesempeño 8x (equivalente a cuatro mil 200 revoluciones por minuto) ensoftware avanzado de multimedios y para trabajos de consulta con ampliosvolúmenes de datos.

Su motor de eje minimiza la vibración, gira los discos en una formamás suave y tiene mayor durabilidad; tiene un ancho de banda defrecuencia de recolección óptica de mayor expansión,circuito de amplificación de la RF (frecuencia de radio) y nuevoprocesador de señal digital para un mejor control de funciones, comocorrección de errores y velocidad.

Anexo dentro o fuera del CPU de la PC, a través de cables o en cualquierbahía que se encuentre disponible, el CSD 880E recuperainformación y abre archivos en forma rápida y suave con laaplicación donde el usuario esté trabajando, ya sea enciclopediamultimedia o la versión más reciente de cualquier juego deacción.

Es ideal, incluso, para consulta de grandes volúmenes deinformación guardada en discos compactos referentes a archivos deoficina, como compromisos y obligaciones fiscales, ventas, inventarios ynóminas.

La unidad de CSD 880E se ofrece con el software Navigator de Sony, queanaliza el sistema de un usuario para determinar la mejor configuraciónde instalación y lleva de la mano al usuario a través delprocedimiento, al mismo tiempo que le hace recomendaciones a lo largo delcamino. Precio: 2,150.80 pesos.

Diagnósticos

El diseño y aplicación de una red de computadoras conectadasentre sí dentro del negocio no es suficiente, pues para que éstapueda llevar a cabo un óptimo desempeño y no sufrir ningúntipo de alteración con la descompostura de componente dentro decualquier máquina o el software, es necesario que se verifique elfuncionamiento.

Fluke Corporation ha anunciado el hand held (dispositivo portátilde mano), Fluke One Touch Network Assistant, que permite evaluar y analizarredes que en su mayoría corren en topología Ethernet avelocidades de diez a 100 Megabites por segundo, lo que se considera lomás óptimo para el típico tráfico que se genera enuna red empresarial.

Fluke One Touch Network Assistant tiene una interfase de íconos ypantalla de selección touch screen que permite verificar desdecualquier posición de la red el correcto funcionamiento de todas lascorrecciones y diagnosticar los problemas que pudieran existir en alguno de suscomponentes.

Puede utilizarse como evaluación e mantenimiento con la frecuencia quese considere conveniente, o bien, en cuanto se presente un problema, eldispositivo identificará rápidamente la localización yrealizara un rápido diagnóstico que facilitará sucorrección.

La pantalla touch screen proporciona una interfase gráfica de laconfiguración de la red que verifica el funcionamiento del cableado,servidores, sistemas operativos, computadoras y routers conectadas.

El hand held se encuentra disponible en dos modelos: One Touch/10,exclusivamente para redes Ethernet de 10 Mbps. Y One Touch 10/100, el cualpuede utilizarse en redes de 10 Mbps. Y redes de 100 Mbps. Asimismo, seencuentra disponible un módulo de actualización del modelo OneTouch/10 hacia el One Touch 10/100.