Esta especie de manual de eficiencia debe cumplir con ciertas características para asegurarte una buena inversión. ¡Descúbrelas!

June 2, 2009 3 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

"Know How" Se refiere a todo el conjunto de experiencias y procedimientos que han sido adquiridas por un empresario en la explotación de su negocio y que le han permitido alcanzar un cierto éxito en el sector.

En la franquicia es parte fundamental del acuerdo entre franquiciante y franquiciado, y coloca al franquiciado en disposición de explotar su negocio con las ventajas y experiencias adquiridas por el franquiciante a lo largo de los años.

Si deseas ser un franquiciado, debes saber que existen 10 aspectos clave que siempre debes evaluar en el Know How antes de firmar el contrato.

1. Revisa los contratos y manuales. Empíricamente el Know how se describe en los contratos y en los manuales de las franquicias. Revisa que así sea y que esté claramente detallado.

Si en el contrato, en los manuales o en los entrenamientos iniciales no existe ese Know How o no lo difunden correctamente, el contrato estará incompleto y la cadena se debilitará o desaparecerá rápidamente.

2. Costo y rentabilidad están relacionados. En las franquicias de formato o negocios, el Know-How incide en su valor comercial. Si el negocio a franquiciar tiene un saber hacer bien desarrollado, su atractivo será mayor y, en consecuencia, también lo será su costo y posible rentabilidad.

3. Probado. Los manuales y asesorías que entregue deben dar muestra de que los procedimientos hayan sido ensayados, demostrados y comprobados, a la vez seguros y acreditados.

4. Original. Fíjate de que el Know How sea nuevo, peculiar, interesante. Es esta característica lo que lo hace confidencial durante la vida del contrato y luego de su terminación.

5. Específico. Como buen manual debe entregar un conjunto de técnicas, procedimientos y métodos definidos e individualizados e identificados en forma concreta.

6. Adaptación por zona. Un know How debe especificar claramente la zona territorial mínima para desarrollar el negocio de manera que no provoque un conflicto con otros franquiciados.



Con estos límites claramente establecidos junto con su requerimientos de implementación, deberás ser capaz de calificar si es adaptable a las características geográficas, demográficas o culturales donde deseas desarrollar tu sucursal franquiciada.

7. "Secreto". Generalmente los know how no son patentados, lo que les otorga una categoría de secreto (en el sentido que no es comúnmente conocido).

8. Reproducible. Debe ser fácilmente transmisible oralmente en sesiones de entrenamiento tipo capacitación, o por escrito en los contratos y/o manuales.

9. Sustancial. Debe cumplir con esta cualidad, por el hecho de que el mismo incluye una información importante para la venta de los productos o la prestación de los servicios, para la presentación de los productos, las relaciones con la clientela y en general la gestión operativa y administrativa.



10. Evolución constante. El Know How debe ser constantemente actualizado y perfeccionado, adecuándose a los avances comerciales y tecnológicos.



Para tal efecto, debería el franquiciador debería encargarse de ir introduciendo las innovaciones que vayan apareciendo en el mercado, incluso las aportadas por sus propios franquiciados. Si tienes algún aporte que realizar no dudes, deberías por lo menos tener la opción de exponerlo.





www.SoyEntrepreneur.com