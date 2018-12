El primer paso para abrir un local

Para abrir un local, es necesario realizar una serie de trámites que te permitirán obtener la licencia de uso de suelo. ¡Opera sin inconvenientes!

Para comenzar con el ‘pie derecho’ la apertura de tu negocio, existe un requisito que resulta indispensable: tramitar el certificado de uso de suelo. Éste te permite operar legalmente y garantiza que la actividad que vas a realizar está autorizada en la zona donde te ubicarás.



El documento, que expide la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), se entrega bajo la consigna de que el servicio comercial que se realice no interferirá con la vida de las personas que habitan ahí. “En otras palabras, certifica que tu negocio no romperá de manera drástica la dinámica que se desempeña diariamente en la zona donde vas a operar”, señala Claudia Hernández, abogada especialista en derecho mercantil y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



Al momento de acudir a las oficinas de la Seduvi a realizar tu trámite, la experta recomienda en primer lugar llegar temprano. “Parece obvio, pero acuden muchas personas a gestionar algún permiso. Aunque el servicio es generalmente rápido, debes anticipar que puedes tener algún imprevisto, como no cumplir con la documentación necesaria o con todas las solicitudes llenadas, lo que provoca que tengas que regresar”.



Eso fue lo que le sucedió a Luis Díaz, director del restaurante Casta Brava, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Antes de acudir a la Secretaría, se informó en su delegación sobre los archivos que debía presentar. Pero al llegar a las oficinas, se percató de que requería otros papeles. Por eso, el emprendedor aconseja tener todo en orden y calcular adecuadamente cuánto tiempo te tomará completar el trámite. “El papeleo te lleva unos 15 días y el permiso lo recibes en un mes o poco más”, explica.

Radiografía del trámite

Desde los documentos que debes presentar, pasando por el pago y el tiempo de espera, aquí presentamos ocho pasos que ilustran el proceso que debes seguir para obtener tu certificado de uso de suelo, de acuerdo con información de la oficina de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo de la delegación Benito Juárez y de Claudia Hernández.



1. Organízate. Lo primero que debes hacer es acudir a la delegación o municipio que te corresponda para que te informen qué documentos deberás presentar en la Seduvi. Toma en cuenta que cada caso es diferente, pues dependerá de las características del lugar, si es nuevo o si ya funcionaba con cierto giro comercial.

Eso sí, debes cuidar y anticipar tus tiempos según la fecha en la que quieras abrir, pues “ante la cantidad de solicitudes que hay, el permiso puede tardar más tiempo en completarse del que tenías pensado”, comenta Díaz. Este es un trámite que, por lo regular, debe efectuarse en cinco días, según información proporcionada por la dependencia y la especialista en derecho mercantil.



2. Documentos en mano. Los fundamentales en este proceso son copia de tu identificación oficial y de la última boleta predial. Para agilizar el papeleo, revisa que la dirección del local no tenga faltas de ortografía y que coincida con la que aparece en la boleta predial. Para mayor información, consulta la página www.seduvi.df.gob.mx.



3. Clasifícate. Un dato importante al tramitar esta licencia es identificar a qué giro corresponde tu negocio y si se puede abrir en el área deseada. Existe una distribución por zonas, que varía dependiendo de la delegación o municipio. Así, el sitio donde se ubique tu empresa puede ser: habitacional; habitacional con comercio u oficinas; mixta, deportiva y de hospitales, y de zonificación ecológica, por mencionar algunas.



“Si bien las áreas están tipificadas, ha incrementado la apertura de negocios sin permiso o que no deberían estar en una determinada zona. Eso implica que en una verificación éste puede ser clausurado”, dice la especialista de la UNAM.



4. Identifica cuál necesitas. Existen diferentes modalidades para el uso de suelo comercial, que se definen según la actividad que desarrollarás en el local. Por ejemplo:



• Uso de suelo específico: se otorga para giros comerciales como lavandería, cafetería, tintorería y salón de fiestas, entre otros. No podrás realizar otra actividad adicional a la que se acredita en el permiso.

• Uso de suelo permitido: funciona para diversos giros comerciales que estén dentro de una clasificación determinada para el lugar donde opere el negocio. El beneficio de esta acreditación es que puedes hacer modificaciones en tu actividad.



Definir qué tipo de permiso necesitas es fácil. En las oficinas de la Seduvi podrás visitar a un arquitecto que te ayudará a decidir cuál es el permiso comercial que te corresponde, de acuerdo con las calles donde se ubicará tu negocio. “En mi caso se trató de una licencia con derechos adquiridos porque el lugar tenía más de 10 años operando bajo el mismo concepto. En este caso, tuve que presentar los documentos para comprobar que el inmueble ya estaba pensado para ese fin”, relata Luis Díaz.



Aunque en teoría se solicita la revisión del uso del suelo y una vez realizado ese trámite hay que presentar en la Seduvi el formato correspondiente, Luis detalla que, en su experiencia, con la ubicación que realizan los arquitectos en la Secretaría ya no se debe efectuar otra revisión adicional.



5. Desembolso. En la Ciudad de México, el costo aproximado para el permiso de uso de suelo es de $780 y tiene una duración de dos años, de acuerdo con datos de la Delegación Benito Juárez. Si planeas abrir tu negocio en otro estado de la República, visita la dependencia a cargo de la planeación urbana de esa ciudad para conocer la tarifa. En el interior del país, generalmente, el trámite tiene un precio menor.



6. Vía electrónica. Una vez que tienes el permiso de uso de suelo, lo siguiente es hacer una Declaración de Apertura para Establecimientos Mercantiles. La buena noticia es que puedes realizarlo por Internet. Ingresa a la página www.apertura.df.gob.mx para llenar un formulario electrónico.



El trámite es gratuito y una vez que recibas el documento (con un sello digital), deberás imprimirlo, firmarlo y ponerlo a la vista en tu local. La declaración no tiene vigencia y si tu negocio no cambia de actividad, no es necesario renovarla. Esto sólo sucede si se presentan cambios en la denominación, nombre comercial o giro mercantil o si se traspasa o se cierra la empresa.



7. Otros adicionales. Para determinadas actividades comerciales se piden otro tipo de documentos, como una licencia de funcionamiento, que se tramita en las oficinas delegacionales o municipales. Tal es el caso de: salones de fiestas (excepto fiestas infantiles), venta de alimentos preparados y de bebidas alcohólicas –sin importar su graduación–, hoteles y moteles, cervecerías, bares, cantinas y discotecas.



Para restaurantes y hoteles, la demarcación expide una licencia tipo A, con un costo aproximado de hasta $60,000 o más, según los metros cuadrados que tenga el negocio. Este documento tiene vigencia de tres años y se revalida. En este caso, considera que pueden pedirte otros papeles, como un informe de protección civil donde se indique que cumples con los trámites de seguridad necesarios.



8. Chequeos continuos. No olvides que cada delegación hace verificaciones aleatorias. Si en algún momento recibes la visita de un inspector y descubre que proporcionaste información falsa –como decir que pretendías abrir una barra de café, en lugar de restaurante-bar–, recibirás una multa, que puede ir desde un día de salario mínimo hasta la clausura del lugar.

Toma nota

El costo de los trámites para iniciar un negocio varía según cada estado y entidad.



- En el Estado de México, el precio por abrir una empresa representa el 22.6% del ingreso per cápita.

- Colima también tiene un costo alto. Significa el 16.2% del ingreso.

- En Baja California Sur esta cifra se ubica en un 14.8 por ciento.

- Aguascalientes y el Distrito Federal están entre los estados con una tarifa no tan elevada, que representa un 12.5% del ingreso.

- Guanajuato es el estado que tiene la tarifa más baja para la apertura de un negocio. Los trámites significan un 8.7% del ingreso per capita.



Fuente: Doing Business 2009

Para darle velocidad

• Busca a una persona que, de preferencia, conozca la dinámica en tu delegación y te apoye con el papeleo para obtener el permiso de uso de suelo.

• Antes de acudir a las instituciones como Seduvi, asegúrate de reunir todos los documentos solicitados (sobre todo si se trata de un lugar que funcionaba desde antes con el mismo giro de tu actividad).

• Para mayor información, consulta la página: www.seduvi.df.gob.mx y www.df.gob.mx.

Considera que para hacer este trámite el papeleo te lleva unos 15 días y el permiso lo recibes en un mes o poco más.