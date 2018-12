Tu Oficina Móvil

Analiza las características, ventajas y desventajas de estos seis "teléfonos inteligentes" y elige el que te ayude a mejorar tu desempeño.

June 14, 2010 9 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Deslizables, con pantalla táctil, conexión Wi-Fi e infinidad de aplicaciones para resolver múltiples tareas como tener acceso a tu correo electrónico. Todas estas características (y otras más) definen a los llamados smartphones o teléfonos inteligentes. Estos aparatos surgen tras la convergencia de varias tecnologías en un solo equipo, de ahí el adjetivo.

Lo cierto es que la vida actual exige su uso, sobre todo a la gente de negocios. Y la razón es sencilla, pues si dejan de estar en contacto permanente con algún cliente o proveedor, pueden perder grandes oportunidades.

Para José Luis de la Vega, director de mercadotecnia de Mobile Devices para Motorola de México, “un smartphone ya no es un lujo, sino una necesidad, por lo que este mercado ha crecido más rápido que el convencional. Hoy en México entre el 5 y 7% de los usuarios de telefonía móvil posee uno y se espera que en 2012 llegue a más del 30%”.

Esta situación ha motivado a que los fabricantes presenten nuevos equipos de manera constante y los doten de más aplicaciones. Una de las características que los diferencia es su sistema operativo, el cual procesa toda la información.

Hasta antes de 2001 los teléfonos no necesitaban de un sistema operativo tan sofisticado, ya las funciones se limitaban a llamadas telefónicas y envío de mensajes escritos. Ahora las necesidades se asemejan cada vez más a las de una computadora.

A continuación se presentan seis modelos de smartphones, disponibles en México. Conoce las herramientas, aplicaciones y sistemas operativos con los que cuentan. Tómate tu tiempo y elije el que cubra mejor tus requerimientos.

Antes de pasar al análisis de cada teléfono, considera que para disfrutar de algunas aplicaciones es necesario contratar el servicio de acceso a Internet.



MOTOROLA DEXT

Cuenta con Android, el sistema operativo desarrollado por Google. Posee el software Motoblur que permite sincronizar las redes sociales como Facebook. Combina la tecnología touch (fácil al tacto) y un teclado deslizable.

Es el más pesado de sus competidores (163 gramos), aunque su tamaño es práctico (11cm x 5cm) y cabe en la palma de la mano. Sus teclas son espaciosas e ideales para dedos anchos. Tiene una cámara de 5 megapixeles.

El acceso a Internet no tarda más de 20 segundos y permite visualizar archivos adjuntos. Utiliza la plataforma Google Docs, un programa para visualizar y editar documentos en procesador de textos y hoja de cálculo, compatibles con la paquetería Office. Nota: debe descargarse desde el teléfono.

La batería dura hasta seis horas de conversación. El tiempo de encendido y carga de aplicaciones es de 1 minuto 10 segundos.

Ventajas. Teclado espacioso, sincronización y actualización de contactos automáticos, rapidez de conexión y sistema operativo fácil de manejar.

Desventajas. Su tecnología sensible al tacto en momentos se pasma y no es conveniente para quien no utiliza redes sociales o suele descargar documentos adjuntos.

NOKIA N97

Este teléfono está pensado para navegar por Internet. Si te gusta consultar las noticias en línea o tienes que revisar tu correo todo el tiempo, es ideal para ti. Cuenta con una amplia pantalla (3.5 pulgadas) táctil resistiva (es decir, que funciona al tacto pero con presión) y combina la tecnología touch con un teclado deslizable y una cámara de 5 megapixeles.

Su sistema operativo es Symbian. Si eres usuario de esta marca, seguramente ya lo tendrás dominado. La descarga de archivos se hace por medio de la aplicación Quickoffice. La licencia viene incluida, pero se debe renovar. Con ella es posible bajar, visualizar, editar y crear documentos compatibles con Office. Pesa 150 gramos y es más grande en comparación con sus competidores (11.7cm x 5.5cm).

La batería dura entre 14 y 16 horas según el uso. El tiempo de encendido y carga de aplicaciones es de 1 minuto 40 segundos.

Ventajas. Teclado cómodo, detección y conexión de redes de Internet en menos de 15 segundos. Sistema de navegación GPS.

Desventajas. La entrada del cargador no es compatible con modelos anteriores de Nokia. Conforme se llena la memoria (8GB extendibles a 32GB), la operación del teléfono se hace lenta.



PALM PRE

Usa un sistema operativo llamado WebOS, basado en Linux (software libre). Se distingue por su capacidad multitareas, por lo que se trata de una buena opción para quienes realizan simultáneamente varias actividades como descargar correo electrónico, escuchar música y ver un archivo.

Al igual que el resto de los modelos, combina la pantalla táctil con un teclado físico, pero sus teclas son más pequeñas. Su baja capacidad de almacenamiento (tan sólo 8GB) no lo hace recomendable para los usuarios que gustan de guardar gran cantidad de fotos, música o video. Sin embargo, dispone de una aplicación para visualizar documentos de Office y PDF.

Es el más pequeño de sus competidores (10cm x 5.9cm) y sólo pesa 135 gramos. Su batería tiene una duración de hasta cinco horas, dependiendo del uso. El tiempo de encendido y carga de aplicaciones es de 1 minuto 45 segundos.

Ventajas. Tecnología táctil precisa e ideal para visualizar archivos adjuntos. Ligero, práctico y fácil de cargar.

Desventajas. El teclado no es espacioso debido a las dimensiones del aparato. Mientras que para configurarse por primera vez se requiere de conexión a Internet. Además, tiene poca capacidad de almacenamiento.

BLACKBERRY BOLD 9700

La marca se caracteriza por contar con lo necesario para llevar tu oficina prácticamente a todos lados. Su sistema operativo BlackBerry OS 5.0 ofrece la aplicación Documents to Go para visualizar, editar y crear archivos compatibles con Office.

Te permite revisar tu correo electrónico y hasta crear un nuevo documento y trabajar sobre él. Sin embargo, para ver un PDF es necesario adquirir una aplicación.

A diferencia de las versiones anteriores de BlackBerry, este equipo cambió la rueda de desplazamiento para navegar en Internet por un trackpad: una especie de mouse táctil que es similar al de una laptop. La cámara es de 3.5 megapixeles.

La batería dura hasta seis horas de conversación. Mientras que el tiempo de encendido y carga de aplicaciones es menor a un minuto.

Ventajas. Destaca su recién incorporada función para crear documentos tipo Office. Además, se mejoró la resolución de la pantalla (480 × 360 pixeles).

Desventajas. Las aplicaciones para crear documentos de Office y visualizar PDFs se deben comprar.



LG JOY

Si eres usuario de Windows, usar este teléfono te será sencillo porque cuenta con el sistema operativo Microsoft Windows Mobile. La buena noticia es que, al igual que las computadoras, se actualiza de manera constante.

Este celular es completamente táctil. Su teclado se dibuja en la pantalla sensible al tacto cada que el usuario lo requiere. Para acceder a los contenidos, basta con presionar el ícono de “las ventanitas”. También puedes visualizar, editar y crear archivos de Office, navegar en Internet, organizar tu agenda y escuchar música. Pero carece de aplicaciones para tener acceso a redes sociales.

Al tratarse de un aparato compacto (10.9cm x 5.6cm), la pantalla es reducida y eso dificulta la precisión al tocar alguna tecla o seleccionar una aplicación. Es el más ligero de sus competidores (110 gramos).

La batería tiene una duración de hasta cinco horas de conversación. El tiempo de encendido y carga de aplicaciones es de un minuto.

Ventajas. Su aplicación para crear documentos compatibles con Office, la organización de sus aplicaciones en ambiente Windows y su cámara de 5 megapixeles.

Desventajas. Su tecnología táctil –dadas las dimensiones de la pantalla– no ofrece una precisión absoluta.



iPHONE

Después de varias actualizaciones, a este teléfono se le han agregado nuevas aplicaciones. Su sistema operativo es iPhone OS, similar al de las computadoras Mac. Está dotado con un equipo totalmente multimedia, ideal para la reproducción de videos, música y navegación por Internet.

Cuenta con una pantalla de 3.5 pulgadas, tecnología multitáctil y carece de un teclado físico, el cual es sustituido por uno virtual (que se despliega en la pantalla) y que resulta ser fácil de operar.

El tiempo de detección y conexión a Internet es de menos de cinco segundos. Por lo tanto, se trata de una buena opción para revisar tu correo y estar enterado de forma permanente sobre lo que pasa con tus contactos en las redes sociales.

El desarrollo de aplicaciones para este teléfono por parte de otros fabricantes es vasto. Hay algunas opciones específicas para gente de negocios, por ejemplo, para visualizar, editar y crear textos con compatibilidad Office.

La batería dura de 12 a 16 horas dependiendo uso. El tiempo de encendido y carga de aplicaciones es de menos de un minuto. Tiene una cámara básica de 3 megapixeles.

Ventajas. Su capacidad de almacenamiento es de hasta 32 GB. Existe una creciente cantidad de aplicaciones para resolver prácticamente todo tipo de tareas e incluso de entretenimiento.

Desventajas. No cuenta con conexión bluetooth para compartir archivos con otros equipos. Su cámara, en comparación con otros smartphones, no es tan eficiente. Y su precio es superior al resto de los competidores.



www.SoyEntrepreneur.com