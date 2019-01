Gana clientes en Internet

Con estos consejos realiza una estrategia para hacer de Internet, un canal de comunicación efectivo que te permita multiplicar tus ventas.

Implementar estrategias de marketing on line es una de las tendencias que más crecimiento ha tenido en los últimos años gracias a la masificación de la tecnología. Tan sólo en el país hay unos 30.6 millones de cibernautas, según el estudio AMIPCI 2009 sobre Hábitos de los Usuarios de Internet en México.



Entre otros beneficios, a través de la red puedes llevar a cabo campañas de mercadotecnia de forma directa e interactiva. Además, la relación costo–beneficio es positiva, pues te da la posibilidad tanto de llegar a una cantidad infinita de personas como de segmentar el universo.



Ahora un sitio Web no sólo te permite mostrar quién es tu empresa y cómo está integrado tu catálogo de productos y servicios. Hoy tiene la característica de ser interactivo. De este modo, aumentas el tráfico hacia tu portal y mantienes un diálogo abierto con tus clientes. Por ejemplo, a través de chats y blogs.



Por otro lado, Facebook, Twitter, LinkedIn y Viadeo son aplicaciones que seguro te suenan familiares. Los dos primeros se relacionan con diversión y entretenimiento, en tanto que el segundo par se vincula más con trabajo. Estas cuatro herramientas se denominan redes sociales, lo que significa que la gente que forma parte de ellas comparte algo en común.



Actualmente, algunas empresas y profesionistas independientes recurren a ellas para dar a conocer sus productos o servicios. La ventaja es que los espacios son gratuitos y tienen alto impacto. De acuerdo con la firma InSites Consulting, 95% de los usuarios de Internet en Latinoamérica tienen al menos una cuenta en alguna red social.



El problema es que aún hay vendedores que continúan utilizando técnicas de la vieja escuela en un nuevo escenario de negocios que está orientado 100% al consumidor. Ser el mejor, el más barato o el más conveniente no es garantía de obtener los resultados que se buscan, así que no promuevas esas virtudes en las redes sociales.



Todos somos testigos de cómo la amabilidad, la honestidad y la generosidad en línea reciben su recompensa. Sin embargo, las conversaciones por Internet se pueden volver incómodas debido a la insistencia de las empresas en vender y hacer autopromoción. Esta situación no sólo desanima a los consumidores, sino que le está creando mala fama al marketing on line y dificultando a los negocios la labor de transformar los contactos en ventas.



Existen varias estrategias de mercadotecnia que deberías agregar a tu rutina diaria para distinguirte del resto y convertir tus comunicaciones en línea en transacciones rentables. Es más, estas actividades incrementarán la tasa de retorno de la inversión que hagas, sin necesidad de verte ni sonar insistente.

Toma nota de estas seis recomendaciones:

1. Concéntrate en la generosidad.

No adoptes la actitud de que la gente es la que debe buscarte; mejor piensa que las personas navegan en la red, esperando a alguien como tú para hacer negocios. Mientras más generoso seas en compartir tu conocimiento y experiencia (a manera de degustación de todo lo que ofreces), más rápido conquistarás nuevos clientes.

2. Usa la regla 3/3.

La cara opuesta de la moneda de la generosidad es tener que fijar algunos límites en línea para no dar demasiado. Así, cuando alguien te escribe directamente o se acerca para pedirte un consejo, ofrece tus servicios y soluciones a ese contacto no más y no menos de tres veces. Además, no inviertas más de tres minutos por persona o por grupo en escribir o chatear.

3. No cierres la venta anticipadamente.

Ya sea en línea o no, asegúrate de que tu conversación no involucre la Insistencia para Vender Tras la Presentación (IVTP).

Si comienzas a insistir en la venta antes de abrir el canal de comunicación, entonces te convertirás en alguien molesto para las personas. Esto puede terminar con una relación de inmediato. Por eso, haz que la conversación se centre en el consumidor, no en ti.



Empieza por escuchar y finaliza la charla preguntando a la contraparte qué puedes hacer para ayudarle a alcanzar su objetivo o resolver el problema que tiene. Con esta simple estrategia tus propuestas se vuelven parte natural de la conversación y dejan de ser una presión para vender.

4. Prepara un plan de comunicación.

Una vez que empiezas a comprometerte con la gente, asegúrate de contar con un plan para conservar esa relación. Una opción es obtener su dirección de correo electrónico para mandar actualizaciones, información y tips de forma periódica. Lo ideal es que prepares envíos personalizados a fin de despertar un mayor interés.

5. Aprovecha los testimonios.

¿Tienes documentados casos de éxito o recomendaciones de tus clientes? Recuerda que todo esto es importante para probarle a tu mercado objetivo y a la comunidad en general que vale la pena hacer negocios contigo. Los testimonios le muestran a los consumidores potenciales cuáles son los beneficios que pueden obtener al cerrar tratos contigo. LinkedIn es un buen sitio para promover todas estas historias.

6. Sólo sé tú mismo.

No trates de ser alguien que no eres sólo porque crees que así obtendrás más contactos, prospectos y negocios. Las personas quieren sentir que están cerrando un trato con alguien real, no con quien no es sincero. La ventaja es que Internet está lleno de millones de clientes potenciales para ti. Únicamente es cuestión de acercarte con sinceridad y dejar a un lado la insistencia de vender. Uno nunca sabe si esa invitación o solicitud aceptada por alguien será tu próxima gran venta.

