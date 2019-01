Abre una guardería

Cada día más padres de familia buscan sitios seguros donde dejar a sus hijos. Toma nota del Plan de Negocios para abrir tu propia guardería.

Modelo de negocio. Servicios privados para el cuidado de niños de entre 45 días y cuatro años de edad. Se ofrecen actividades adicionales como estimulación temprana e idiomas, entre otras.



Público objetivo. Madres y padres que trabajan o están a cargo de su propia empresa y que buscan lugares seguros para el cuidado de sus hijos mientras laboran.



Infraestructura. Una casa de entre 250m y 300m, localizada en una zona cercana a centros de trabajo.



Equipo. Cunas, corrales, mesas y sillas especiales, comedor, equipo de oficina, material educativo y de estimulación temprana, entre otros.



Personal operativo. Una maestra por cada seis u ocho niños y personal operativo (tres o cuatro).



Inversión inicial. $356,000



Margen de utilidad. 18 al 30 por ciento.



En México cada día crece la demanda por parte de madres y padres de familia por encontrar sitios seguros y confiables donde dejar a sus hijos durante sus horas laborales. Y es que del total de parejas que existen en el país, en el 34.4% ambos miembros trabajan, señala la Encuesta Nacional de Empleo de el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).



El instituto reporta que poco más de la quinta parte de la Población Económicamente Activa (PEA), unos 8.5 millones, son madres trabajadoras. Y no sólo eso, según el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), 7.3 millones no tienen cónyuge. De ellas, el 48% son cabeza de familia y tienen una jornada laboral de 35 a 48 horas semanales.



Cabe señalar además que la tasa de participación de la mujer en las actividades económicas pasó del 12.7% al 40.4% en un periodo de 36 años, lo que ha disparado la demanda de servicios de guardería, reporta el Consejo Nacional de Población (Conapo).



Esta situación, aunada al déficit de guarderías por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que sólo atiende al 28% de los derechohabientes, convierten al giro en una buena oportunidad de inversión.



Las estancias infantiles están evolucionando y se transforman para dejar de ser espacios para “guardar” a los niños y convertirse en lugares donde puedan socializar, aprender, desarrollar sus habilidades y alimentarse adecuadamente.



Pero ante todo, la principal demanda es que los servicios se brinden bajo altos estándares de calidad y seguridad. Algo que bien puede ofrecer la iniciativa privada.

“Para los particulares es un buen momento, si haces bien las cosas y lo demuestras. Es un gran negocio y puedes competir con las guarderías subrogadas del IMSS, que han demostrado que no cumplen con las requisitos mínimos”, asegura Armando Carbajal, dueño de la guardería Freinet.



Piedad Polal, dueña de guardería Little Town, realizó un estudio de mercado antes de iniciar operaciones. Con él detectó que las prioridades para seleccionar una guardería entre madres solteras y padres trabajadores de nivel socioeconómico medio y alto eran, por orden de importancia: seguridad, horario, alimentos e instalaciones.



“Buscamos crear una guardería segura, con personal capacitado y con un horario extendido de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. para contar con una ventaja sobre la competencia, principalmente ante las guarderías del IMSS y de la Secretaría de Desarrollo Social, y así satisfacer la demanda”, explica la directora de Little Town.



Ambos empresarios coinciden en que el aspecto más importante es la seguridad. Los servicios adicionales y la confianza que logres generar en tus clientes son otros de los factores clave para que sus hijos se queden contigo.

La mejor ubicación

Para todo negocio la ubicación es importante; sin embargo, en la caso de las guarderías es vital, ya que los papás buscan un lugar cerca de sus centros de trabajo o en una zona que les quede de paso. De esta manera cuentan con más tiempo para recoger a los niños sin sufrir penalizaciones por retardos.



Así, la mayoría de las guarderías privadas se establecen en casas con dimensiones de entre 250m² y 300m², localizadas en colonias de nivel medio alto, para adecuarlo al público meta. Así, se ubican en sitios aledaños a zonas de oficinas como la colonia Narvarte, Roma o Condesa, en la Ciudad de México.



La renta de una casa con estas características oscila entre $15,000 y $25,000 dependiendo la zona, mientras que las modificaciones y adaptaciones tienen un costo mínimo de $50,000.

Lo que marca la ley

Como bien señalan los emprendedores, un aspecto en el que debes poner especial cuidado es en el de la seguridad. Algunas entidades como el Distrito Federal establecen que las guarderías y estancias infantiles deben cumplir con algunos requisitos como barras de pánico para apertura de puertas, rutas de evacuación y señalización correcta.



La Ley de Protección Civil del gobierno del Distrito Federal establece que el inmueble no puede localizarse al lado de fábricas, gasolineras o lugares donde se utilice material inflamable; y que éste debe ser adecuado para su uso como centro infantil.



Ten en cuenta que recibirás la visita de inspectores, quienes revisarán que las instalaciones eléctricas sean las adecuadas para prevenir incendios, que las instalaciones hidrosanitarias sean apropiadas, y que se cuente con un programa de protección civil, que contemple además, la capacitación necesaria para todo el personal de la guardería y los padres de familia.



Aunque no hay una ley que regule la seguridad de las guarderías privadas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y algunos pedagogos recomiendan que las instalaciones cuenten con el espacio suficiente para albergar a los niños. Se calcula un promedio de 1m² a 1.5m² por cada uno y tendrás que acondicionar una sala por cada grupo de edad.



En general se recomidan espacios amplios, bien ventilados e iluminados, con dispositivos de seguridad como protectores en los enchufes y cerrojos en las puertas, que los niños no puedan activar. La casa no debe ser de más de dos plantas y las escaleras necesitan contar con barandales adecuados a la altura de los niños.



También será necesario tener un patio o jardín de juegos, de preferencia con pasto sintético para evitar que los pequeños se ensucien o se enfermen por estar en contacto con la tierra, y contar con todas las protecciones necesarias para prevenir accidentes.



Adquiere mobiliario especial para los pequeños, adaptado a su tamaño, con puntas redondeadas y de plástico u otro material que no represente un peligro.

Además, será básico contar con un circuito de cámaras de seguridad. Actualmente, algunos negocios de este giro ofrecen a sus clientes la opción de monitoreo por Internet; así los padres pueden estar al pendiente de sus hijos desde sus oficinas.



Otro factor indispensable es contratar un seguro en caso de siniestro y otro contra accidentes, que debe cubrir a todos los niños. Aunque no todas las aseguradoras ofrecen la cobertura para menores de seis meses de edad, existe una póliza de la compañía GMX que puedes utilizar.

Su costo es de $30,000 anuales. Al tratarse de un paquete por reembolso, no es aceptado en muchos hospitales; sin embargo, tiene una cobertura de hasta 50 infantes y protege a la empresa tanto en aspectos de salud como en los legales.



La recomendación es contratar un seguro escolar, que cubre por accidente o enfermedad a cada pequeño a par-tir de seis meses de nacido. El costo por estas pólizas ronda los $300 al año por cada niño. La mayoría de las aseguradoras maneja ofertas como esta.



Personal capacitado

Para brindar confianza a los padres, es importante que les demuestres que tu personal está altamente capacitado en el cuidado y manejo de menores.

Para lograrlo, contrata empleados que como requisito indispensable tengan experiencia mínima de dos años de trabajo en guarderías; solicita referencias y comprobantes de estudios.



El número de niños por cada docente varía dependiendo de la edad. En guarderías públicas puede llegar hasta 15 o 20, pero en la guarderías privadas una de las ventajas es precisamente el número reducido de infantes por cada adulto.



Aunque la cantidad de empleados que requieras va a depender de la capacidad de niños de tu guardería, contempla que para operar tu negocio deberás contar al menos con un asistente educativo, un puericulturista y una educadora.



Este personal está capacitado en primeros auxilios, Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) y estimulación temprana. Sin embargo, en Freinet consideran que el entrenamiento que poseen en este último rubro es muy básico, por lo que como parte de sus servicios adicionales cuentan con una licenciada en terapia física, quien asiste a los pequeños, puede detectar problemas físicos y ayuda a los niños a que empiecen a caminar.



Carbajal comenta que uno de los retos que tuvo que superar fue la contratación de colaboradores de calidad. Recuerda que en un inicio buscaba empleados vía Internet, pero el riesgo de contratar a alguien que pudiera ser peligroso era elevado. Por ello implementó un programa de periodos de prueba en el que las docentes son supervisadas desde el primer día, cada semana y en forma mensual hasta que prueban un determinado grado de confianza y se quedan con la plaza.

Negocio en regla

La Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal establece que para abrir y operar un negocio de este tipo, con un aforo de 60 personas, una superficie de 250m² y 10 empleados; se requieren los siguientes trámites.



Los entrevistados coinciden en que todo el proceso de apertura es más sencillo si encuentras un establecimiento con uso de suelo para guardería en traspaso, pero advierten que debes asegurarte que esté vigente y que no sea una zona comercial ya que ahí no se permite operar este giro.



Además, si el visto bueno de seguridad y operación ya caducó, necesitarás que un ingeniero –cuya firma esté registrada y vigente en la delegación correspondiente– revise las instalaciones y avale el documento. El trámite no tiene costo pero el perito cobra por metro cuadrado, lo que puede significar unos $20,000 o $25,000 extras.

Adicionalmente, para elaborar el programa de protección civil necesitarás la ayuda de un asesor, quien puede cobrarte hasta $20,000.

Ve más allá

Uno de los criterios de diferenciación en este mercado son los servicios adicionales, que pueden marcar la pauta para el éxito o fracaso del negocio. La mayoría de las guarderías privadas ofrece horarios extendidos, otras manejan clases de inglés y actividades extra curriculares como baile, dibujo y karate, entre otras.



Por ejemplo, Little Town brinda cinco alimentos al día, un horario extendido hasta las 9:00 p.m., no cobra inscripción anual y cuenta con salas ambientadas para el desarrollo cognoscitivo, motriz y estimulación sensorial.

Además, apoya en la realización de tareas para los niños de kinder, incluye servicio de transporte y opera un servicio sabatino y nocturno de 6:00 p.m. a 8:00 a.m., que tiene un costo de $450.



Por su parte, Freinet se distingue por ofertar una metodología de aprendizaje propia, estimulación temprana profesional, el método de bebé políglota para el desarrollo neuronal de siete idiomas, escuela para padres, monitores Angel Care para minimizar riesgos en bebés con problemas de reflujo y/o procesos branquiales, y monitoreo por Internet en tiempo real.



Inversión Inicial

Infraestructura

Inmueble de 250m (depósito y renta 1er. mes) 40,000

Remodelación y adecuaciones para los niños (pintura del lugar y barandales) 50,000



Equipamiento

Mobiliario y cámaras seguridad 100,000

Materiales 80,000



Seguro en caso de siniestros 30,000



Página Web y publicidad 15,000



Trámites y otros gastos

Trámites 16,000



Perito 25,000



Total 356,000

DIRECTORIO

TEACH PLAY

Estimulación temprana y material didáctico.

(55) 1107 0755

www.teachplay.com.mx

Distrito Federal



KIDS COLORS STORE

Produce y comercializa productos para niños de cero a seis años.

n_garcia@kidscolors.com

www.kidscolors.com

Aguascalientes, Ags.



DIAKO ABC

Material educativo didáctico y mobiliario infantil.

(33)3636 2661

www.diako.com.mx

Guadalajara, Jal.



INGENIA KIDS

Muebles para niños.

(55) 5678 3080

www.ingeniakids.com.mx

Distrito Federal



OHH LALA

Accesorios, muebles infantiles, diseño y decoraciones para guarderías y escuelas.

(55) 4602 2340

www.oohlalamexico.com

Distrito Federal



PARC ESPACIOS URBANOS

Juegos infantiles, áreas recreativas y mobiliario infantil.

(33) 3122 0018

www.parc.com.mx

Guadalajara, Jal.



