Abre una estética veterinaria móvil

May 11, 2011 13 min read

Modelo. Servicio a domicilio de estética y veterinaria con venta de alimento, juguetes, ropa y accesorios.

Público objetivo. Solteros, adultos mayores y familias en general con mascotas y que no tienen tiempo para bañarlas o llevarlas al veterinario.

Infraestructura. Camioneta de trabajo con caja de carga adaptada. La cabina con dimensiones promedio de 3.20m de largo x 2.15 de ancho x 1.90 de altura.

Equipo. Tina de baño, mesa para estética, calentador de agua, máquina para cortar pelo, secadora de aire frío, cepillos y peines.

Personal operativo. Un estilista y un veterinario.

Inversión inicial. $355,000

Margen de utilidad. 17 a 24 por ciento.



Es un hecho que a los mexicanos les gusta compartir su tiempo y espacio con un animal doméstico. Incluso, cada vez es más común que las personas en vez de comprar una mascota, adopten una. Y las cifras así lo demuestran. Datos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) revelan que en el 70% de los hogares en el país tiene una mascota conviviendo con la familia.



Se calcula que en el territorio nacional viven 23 millones de perros y gatos, población que supera a la de niños menores de nueve años que, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), asciende a 19.7 millones. El número también es superior al de habitantes que hay en el Estado de México (14.8 millones) y el Distrito Federal (8.8 millones), las entidades más pobladas del país. Todos estos factores transforman a este mercado en un nicho de oportunidad al que te puedes sumar.



Además, los números oficiales confirman que los canes dejaron de ser los mejores amigos del hombre para convertirse en un miembro más de la familia. De acuerdo con las estadísticas más recientes del Consejo Nacional de Población (Conapo), al menos 11,200 hogares poseen un perro. De esta manera, se puede concluir que las estéticas veterinarias móviles especializadas en esta especie son una alternativa de negocio lucrativa.



Víctor Kurt, propietario de la franquicia Spa Canino Móvil, asegura que el potencial de este segmento está en constante crecimiento, debido a que el ritmo de vida actual reduce el tiempo que tienen las personas para llevar a su perro al veterinario. Asimismo, el servicio que se proporciona pocas veces es personalizado. “Este concepto beneficia en trato a la mascota y en tiempo al cliente”, dice.



¿En qué consiste el negocio? Por medio de camionetas adaptadas, cuya parte trasera cuenta con todo lo necesario para proporcionar la asistencia de estética y veterinaria, se acude al domicilio de las personas para atender principalmente a perros de todos tamaños. Aunque el empresario recomienda extender la atención a gatos, pues ocupan la segunda posición en la preferencia de mascotas en suelo mexicano. Ya en el lugar, el cliente proporciona la toma de agua y de energía eléctrica a través de una manguera y una extensión.

Esto se traduce en ahorros considerables en la operación del negocio.



De acuerdo con Kurt, la mayor ventaja de trabajar bajo este esquema es que todo el servicio se realiza frente a las personas. Así, ellos pueden ver cómo es tratada su mascota y hasta expresar comentarios directamente al personal a cargo.



“El objetivo es que los animalitos no tengan que ser llevados a la veterinaria y esperar su turno dentro de una jaula”, explica Claudia Trujillo, copropietaria de Best Dog Wash. “Tratamos de evitarles el trauma al que se exponen cada vez que se envían a bañar, mientras que dueño puede estar tranquilo y asegurarse de la calidad, higiene y trato que se le da a su mascota. Eso es algo que aprecian mucho”, detalla.



Ambos emprendedores coinciden en que la demanda principal es la de servicios estéticos como baño con agua tibia; tratamientos para la piel; cortes de pelo y uñas; limpieza de oídos, ojos, glándulas perianales y dientes. En cuanto a la periodicidad, existen clientes que solicitan la atención cada 15 días, ya que sus perros realizan muchas actividades al aire libre. Aunque lo más habitual son las visitas cada cuatro o seis semanas.



Adicionalmente, se pueden ofrecer desde revisiones médicas hasta vacunas, desparasitación, venta de alimento por etapas, complementos alimenticios e incluso ropa, juguetes y accesorios. ¡Los límites los pones tú! La recomendación es proporcionar una atención integral a las personas para que su demanda sea periódica. Esto lo conseguirás si tienes la capacidad de satisfacer todos sus requerimientos.



Para fortalecer tu oferta puedes incluir adiestramiento y pensión. Los empresarios señalan que la demanda de estos servicios es constante, pero registra temporadas altas, sobre todo, en los periodos vacacionales de Semana Santa y fin de año. “Cada vez son más las personas que, además de educar a sus perros, buscan un lugar en el que los alimenten y los cuiden cuando salen de viaje. Por lo tanto, resulta un proceso casi natural iniciarse en esta actividad”, afirma Kurt.



Toma en cuenta que hacerlo de manera profesional requerirá una inversión adicional tanto en instalaciones ade-cuadas como en personal especializado. Sin embargo, también puedes optar por capacitarte en la materia.



Si no cuentas con el espacio ni con el capital necesario, otra alternativa es crear alianzas con profesionales en estos rubros. “Cuando mis clientes piden algún servicio que no puedo ofrecer, los contacto con los especialistas y ellos me dan una comisión por referirlos”, señala Cecilia Cuervo, propietaria de Mobile Dog Wash.



Y lo mejor es que esta estrategia puede ser a la inversa. Los centros de adiestramiento canino y pensiones pueden promocionar tus servicios de estética y veterinaria a domicilio. De esta manera, las relaciones que establezcas con negocios que complementen tu oferta serán de tipo ganar-ganar.

El vehículo

La clave del éxito en este modelo de negocio son las camionetas. Elige una en la que puedas adaptar una caja de carga de por lo menos 3.20m de largo x 2.15 de ancho x 1.90 de altura. Las medidas son importantes porque debes considerar espacio suficiente no sólo para el mobiliario de trabajo, sino también para que sea cómodo desplazarse dentro de ella.



Diferentes distribuidores automotores manejan líneas con estas características. Su precio promedio oscila entre $200,000 y $250,000, dependiendo del tipo de transmisión y motor. Pero se eleva aún más en caso de solicitar sistema eléctrico y aire acondicionado.



No te preocupes por la capacidad de carga, ya que el mobiliario no lo demanda. Sólo tienes que instalar una tina de baño, mesa para estética, calentador de agua, máquinas para cortar pelo, secadoras de aire frío, cepillos y peines. Además de los insumos y el inventario para la venta al público.



Lo que sí requiere de tu atención y que no debes descuidar es el diseño exterior de la unidad. “Las camionetas deben ser muy llamativas para que cuando las personas las vean en la calle, anoten el número y llamen para pedir información o hacer una cita”, explica Kurt. En su caso, este elemento le ha llevado incluso a conseguir franquiciatarios interesados en invertir en su marca.



Algunos vehículos tienen adaptada una ventana de acrílico transparente en la mesa de trabajo para que las personas que están afuera puedan observar el interior de la unidad.



Sin embargo, los especialistas en comportamiento canino no las recomiendan, pues aseguran que los animales se estresan al percatarse de las aglomeraciones y de los automóviles del exterior.



“Los perros pueden activar su sentido de defensa y tornarse agresivos al notar movimientos externos sin ruido, lo que dificultará el servicio”, señala Miguel Ángel Hernández, copropietario del concepto Best Dog Wash, el cual suma tres unidades en el Distrito Federal. Para evitar esto, los socios ofrecen su servicio “a puertas abiertas” para que los clientes puedan supervisar el trato y el perro no pierda el contacto con el ruido ni el movimiento natural del exterior.



La operación del negocio

Para brindar confianza a los clientes es importante que les demuestres que tu personal está altamente capacitado en el cuidado y manejo de animales. Contrata empleados que tengan experiencia mínima de dos años de trabajo en veterinarias, solicita referencias y un comprobante de estudios.



La operación requiere de dos personas: un estilista cuya cualidad principal sea la destreza para hacer cortes de pelo, así como un veterinario para las revisiones médicas, la aplicación de vacunas y los tratamientos para desparasitar. Ambos deben hacerse cargo de los baños.



Considera que para el óptimo funcionamiento de tu negocio es necesario contar con un centro de operaciones que puedes adaptar en tu propia casa. Sólo requieres tener una línea telefónica exclusiva para la empresa y equipo de cómputo para recibir y enviar correos electrónicos, revisar tu página Web (enfocada a promocionar tus servicios) y actualizar las redes sociales en las que participes (para aumentar tus ventas y conseguir más clientes).



Algo imprescindible es que siempre estés localizable tanto para agendar citas, como para responder preguntas o atender quejas. Por lo que no está de más que cuentes con el servicio de una línea telefónica móvil con acceso a Internet. “La atención al cliente es lo más importante para que se casen contigo”, dice Hernández, quien en cuatro años de operación ha sumado una cartera compuesta por más de 200 familias.



Según comenta, esta cifra la logró por medio de las recomendaciones de boca en boca, brindando un servicio de calidad en todo momento y un trato personalizado, ambas cosas a un precio competitivo.



Para fijar este último punto, establece una lista de precios con base en el servicio y tamaño del perro. En cuanto al baño, para las razas chicas el precio promedio es de $180, las medianas de $200, las grandes $220 y las gigantes $260. Mientras que el de los gatos comunes se cotiza en $190, aunque si se trata de un Persa, el costo sube a $240 por el cuidado y arreglo que implica su pelaje.



El precio se incrementa en caso de incluir una ampolleta antipulgas o un tratamiento para la piel. En tanto que la tarifa del corte de pelo oscila entre $30 y hasta $50, de acuerdo al tipo y grado de dificultad. Las revisiones médicas se cobran según el tipo de atención, ya sea por poner una vacuna, desparasitar o por atender un asunto más especializado.



Todo en regla

Entre las ventajas que presenta este tipo de negocio destaca el ahorro en una serie de trámites, licencias y permisos. Tan sólo debes poner atención en el tipo de placas que tramitarás, ya que si son las de carga no podrás circular sobre ciertas vialidades, como el Periférico o avenidas del Centro Histórico, en la Ciudad de México.



Por ello, la recomendación es elegir placas particulares y de forma adicional tramitar un permiso anual para tener un negocio en un vehículo, que tiene un costo promedio de $2,000. No olvides contratar un seguro para tu camioneta, cuyo costo promedio oscila entre $10,000 y $15,000 anuales.



También será necesario que te registres ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como persona física con actividad empresarial para la impresión de facturas que requieran tus proveedores y clientes. En este caso, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) tiene un tope de 30%, pero los estímulos fiscales pueden variar sin optas por otro régimen fiscal.



INVERSIÓN INICIAL ($)



Infraestructura

Camioneta de trabajo 250,000

Rotulación e instalación de tuberías 30,000



Equipamiento

Mobiliario y máquinas para hacer cortes, cuchillas y secadoras 20,000

Insumos para iniciar operaciones 10,000

Página Web y publicidad 20,000



Trámites y otros gastos

Placas, tenencia, verificación, primer tanque de gasolina 10,000

Seguro del vehículo y permiso para el negocio 15,000



Total 355,000

Define tu ruta

Los emprendedores coinciden en que uno de los puntos clave en este negocio es delimitar la zona en la que vas a operar, pues el éxito de tu negocio dependerá del diseño de la ruta que seguirás.



“Lo ideal es llevar una agenda de citas para optimizar tanto el combustible como el tiempo, pues cada servicio requiere entre 40 y 60 minutos. Si lo haces bien, en un solo día podrías atender de seis a 10 mascotas”, asegura Trujillo.



Una buena idea es concentrarte en una sola zona, por ejemplo sur o norte, y delimitarla por colonias (según la distancia) así como por vialidades para trasladarse a ellas.

