Cómo tolerar el rechazo

May 25, 2011 2 min read

Cuando eres una de las personas clave de una Pyme, no conviene que tengas miedo a que te rechacen cuando ofrezcas un producto o servicio. Se estima que el desánimo puede llevar a que se pierda hasta un 80% de las ventas.

En promedio, el 80% de las ventas a prospectos nuevos se realizan hasta la quinta llamada o visita que se hace al cliente. Desafortunadamente, el vendedor promedio no pasa de la primera. ¿Te imaginas la cantidad de ventas que se pierden por no saber tolerar el rechazo?

Desarrolla tu tolerancia al rechazo

Lo primero es que entiendas que cuando una persona dice no, está diciendo no a tu oferta y no a ti. En la gran mayoría de los casos se debe a factores que no controlamos como que el cliente no requiere el producto, no lo puede usar o simplemente no dispone de dinero.

En esta oportunidad debes aprender a tolerar el rechazo, pues que el 80% te diga que no, no significa que ocho de cada diez te digan que no; sino que dos de cada diez te dicen que sí, por lo que tienes que ofrecer tu producto a 100 personas para que te compren 20. Así de simple.

Debes tener en cuenta que los vendedores más exitosos han alcanzado un punto en el que no le temen al rechazo.

Para aumentar tu tolerancia al rechazo debes:

- Asistir a seminarios o cursos de ventas profesionales, con el fin de que te sientas más seguro.



- Leer libros, artículos o revistas relacionadas con el tema.



- Tener claro que cuando te dicen ‘no’, no te están rechazando a ti; sino que a tu oferta, por lo que si presentas una propuesta más llamativa es posible que la acepten. Cada vez que te rechacen, estás más cerca de cerrar una venta.



- Intenta no tener sentimientos negativos por el rechazo, pero en caso de que no los puedas evitar, trata de recordar los resultados positivos que has tenido en el pasado. De esta forma podrás reforzar tu autoestima y seguridad personal.

