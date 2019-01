Logra un buen networking

Aprende de los expertos: los eventos de redes de negocios son para relacionarte y posicionarte en el mercado.

Founder and Chief Visionary Officer of BNI

July 8, 2011 4 min read

Las reuniones en las que se convoca a un gran número de ejecutivos, se han convertido en una de las mejores maneras para que un empresario obtenga contactos para hacer negocios. Pero, ¿qué pasa cuando se confunde el propósito de este tipo de eventos?



Hace no mucho, en una reunión de networking a la cual acudieron unas 500 personas, el orador que ocupó el escenario preguntó al auditorio: “¿cuántos de ustedes vinieron aquí esperando hacer algún negocio el día de hoy; tal vez incluso lograr una venta?” La gran mayoría de las personas de la audiencia levantó la mano.



Luego preguntó: “¿cuántos de ustedes esperan comprar algo hoy?” Nadie levantó la mano.



Esto es lo que se puede llamar una desconexión de la red de trabajo. Y es irónico que la gente esté tan desconectada de un proceso que pretende precisamente conectar a las personas. Esta clase de disociación conduce a obtener resultados pobres, lo que a su vez ocasiona que los empresarios crean que los eventos para establecer contactos no funcionan.



Para evitar un fracaso en este tipo de reuniones, sigue al pie de la letra los siguientes consejos.



No confundas las ventas directas con las redes de negocios. Por supuesto, siempre hay alguien por ahí que dice: “pero Iván, hubiera hecho antes la venta si hubiera acudido al evento de networking”. No digo que eso no ocurra jamás, aunque sucede con tanta frecuencia como los eclipses de sol.



Estás equivocado si crees que las posibilidades están de tu parte para “vender” en un evento de esta naturaleza. Entonces, ¿por qué asistir si no vas a conseguir una venta ahí? Porque el verdadero objetivo es más de cultivar que de cazar. En ocasiones, es para incrementar tu visibilidad en el sector y conectarte con más gente.



Otras veces, la finalidad es lograr una mayor credibilidad entre las personas con las que tratas. También habrá oportunidad para encontrarte con un antiguo compañero y emprender un proyecto juntos.



En cualquier caso, los verdaderos maestros de establecer contactos saben que los eventos de redes de nego-cios no son sólo para cerrar tratos. Recuerda que la visibilidad conduce a la credibilidad, la cual, con tiempo y esfuerzo, se traduce en beneficios.

5 tips para no desconectarte

Para conseguir resultados efectivos en los eventos de redes de negocios, necesitas adoptar una mentalidad de networking. Aquí cinco cosas que debes recordar cuando asistas a este tipo de reuniones.



No vayas a vender, ve a hacer contactos. Esto incluye llegar con la mente abierta y estar dispuesto a dar más de lo que puedas recibir.



Establece conversaciones significativas con la gente que vayas conociendo. No se trata de pasar el rato, haz que tu plática conduzca siempre al foco de tu negocio.



Dale seguimiento a las personas que te parezcan interesantes o a las que tú puedes ayudar de alguna manera. No hagas el seguimiento para vender algo; ponte en los zapatos de los demás y trátalos como te gustaría que te trataran.



Conoce a esos nuevos contactos uno por uno. Averigua más acerca de la gente que conozcas y pregúntales: “¿cómo puedo ayudarte?”

Busca crearr relaciones a largo plazo, no ventas en corto. Identifica si la persona con la que hablas puede ayudarte más adelante o convertirse en tu socio en un futuro.



