10 Opciones para iniciar tu negocio desde casa

Atraído por la idea de ser su propio jefe, Gerardo Meza dejó su trabajo en una agencia automotriz para emprender desde su casa. Y es que trabajar en este formato puede parecer un sueño ideal para muchos: no hay jefes demandantes, tránsito pesado, juntas interminables u horarios agotadores. Además, puedes disminuir los costos de operación pues no pagas renta o mobiliario.



Pero la realidad es que “este esquema representa aún más responsabilidades, pues cada minuto que desperdicias es dinero que no estás ganando”, asegura Meza, quien además es un coach de negocios para la franquicia ActionCOACH. Por eso, si quieres tener éxito trabajando desde casa tienes que establecer reglas y cumplirlas, tal como si estuvieras en una oficina.



Por ejemplo, debes fijar horarios (de entrada, salida y comida), organizar las metas de la semana y del mes y evitar las distracciones del hogar (hijos, mascotas, labores domésticas, etcétera). Idealmente, debes instalarte en una habitación aislada y con acceso directo desde la calle o en un cuarto con puerta para mantener separado tu trabajo de la dinámica familiar.



En resumen, tienes que separar mentalmente la casa del negocio. “Cada mañana, me pongo mi traje, arreglo mi portafolio y me despido de mi esposa como lo hacía cuando trabajaba en la agencia, excepto que ahora sólo bajo un piso, cierro la puerta de mi oficina y me pongo a trabajar”, relata Meza.



En cuanto a la familia, el coach asegura que la comunicación es clave para que comprendan que tu presencia en casa no significa que vas a estar disponible. Aunque también tienes que respetar el tiempo familiar, olvidándote de cuestiones del trabajo. “El compromiso tiene que ser igual para ambas partes”.



Este formato funciona para negocios de cualquier giro, ya sea belleza, entretenimiento, comercio e incluso para negocios que van hasta donde el cliente lo pida. Las reglas son las mismas: tomar el trabajo con profesionalismo y ser organizado para cumplirle al consumidor en tiempo y forma.

10 opciones "llave en mano"

A continuación te presentamos 10 negocios que puedes operar desde casa y que también te ofrecen la ventaja de poder llevar tus productos o servicios hasta el domicilio de tus clientes. Analiza sus características y elige el que más te convenga.



Evercil

Se trata de la distribución de servicios y productos especializados para el cuidado de ojos, cabello y rostro. Este esquema comprende dos actividades: la compra de la mercancía para su reventa y o la atención a domicilio, spas, clínicas, etc. La empresa tiene una amplia variedad de tratamientos faciales (hidratantes, reafirmantes, colágeno, antiedad, etc.) y capilares (de keratina, de chocolaterapia, de vinoterapia, etc.). Ofrece capacitación previa para el uso de los productos y la aplicación de tratamientos, además de material publicitario, soporte continuo y precios especiales.



Inversión inicial: $200

Monterrey, NL.

(81) 1492 2600

www.evercil.com



Deja de fumar fumando

Según el Atlas del Tabaco de la Sociedad Americana del Cáncer, México es el sexto lugar mundial en número de fumadores y el segundo en fumadoras. Además, el cigarro causa unas 60,000 muertes al año en el país. De ahí la necesidad de programas como éste, que apoyan a las personas para que abandonen el consumo en sólo cinco días a través de un método no médico, sin fármacos y personalizado de modificación de conducta. Como parte del tratamiento, se brinda soporte verbal, visual y auditivo para reducir la ansiedad. La marca cuenta con apoyo por parte del Programa Nacional de Franquicias (PNF).



Inversión inicial: $150,000 + IVA (no aplica cuota de franquicia)

Distrito Federal

(55) 5282 1206

www.dejadefumarfumando.com



Vida Red Orgánica

Gracias a una alianza entre productores, proveedores y consumidores responsables con el medio ambiente y la salud, en 2009 nació esta empresa que reparte despensas orgánicas a domicilio. Todos los productos que se entregan están libres de pesticidas y variedades transgénicas. Manejan dos esquemas de negocio: uno es el multinivel, en el que se agregan referidos a cambio de un porcentaje de la compra que ellos hagan; y otro es de distribución, con el que se puede absorber la operación de un estado de la República. Actualmente sólo se ubican en Puebla, pero buscan expandirse a todo el país.



Inversión inicial: $1,000 / $50,000

Puebla, Pue.

(222) 615 2039

www.vidaredorganica.com



Cima Niños Triunfadores

Con 15 años de experiencia, esta franquicia imparte cursos de motivación e inteligencia emocional para niños y adolescentes en institutos, escuelas, equipos deportivos y público general con el objetivo de mejorar la autoestima, seguridad y habilidades de memoria, atención, control, comunicación, creatividad y liderazgo, entre otros. El equipo está conformado por profesionales, motivadores y educadores con especialidades en psicología, pedagogía, comunicaciones y artes.



Inversión inicial: $50,000 + $100,000 de cuota de franquicia

Chihuahua, Chih.

01 800 837 6337

www.asociacioncima.com

Matemáximas

Según la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (Enlace) 2010, el 60% de los alumnos de educación primaria –pública y privada– están entre los niveles “insuficiente” y “elemental” en matemáticas. Mientras que en secundaria, 53% de los estudiantes tuvo calificación “insuficiente”.

De ahí la necesidad de empresas como MateMáximas, que a través de material exclusivo, fomenta las habilidades matemáticas en niños y jóvenes. Las sesiones de estudio se realizan con cinco estudiantes máximo, ya sea en casa o en local, lo que permite ofrecer una atención personalizada.



Inversión inicial: $60,000 + $59,900 a $99,000 de cuota de franquicia

Naucalpan, Edoméx.

01 800 831 5708

www.matemaximas.com



Always great events

Esta franquicia se dedica a la organización de eventos sociales y fiestas y todo lo que esto implica: desde flores, mobiliario e iluminación hasta producción de escenografías, casting de artistas y decoraciones especiales. Adicionalmente, realiza actividades de integración para empresas, letreros 3D e impresión de gran formato y artículos decorativos. La marca está acreditada por la Secretaría de Economía, por lo que ofrece financiamiento a tasa cero y un plazo de pago de 36 meses para sumarse a su red.



Inversión inicial: $50,000 de cuota de franquicia + IVA

Cancún, Q. Roo

(998) 886 2935

www.alwaysgreatevents.com



L’izzo Internacional

Este fabricante de productos para el cuidado del cabello ofrece la oportunidad de ser distribuidor de su marca, ya sea en salones de belleza y estéticas, o directamente en el domicilio de los clientes. Tiene una línea frutal de champú, alaciadores y modeladores térmicos –con sabores como mango, sandía, manzana, uva, coco, papaya, chocolate y café– con propiedades reparadoras, hidratantes y humectantes. Como apoyo a sus inversionistas, ofrece capacitación a través de seminarios y talleres.



Inversión inicial: $150,000

Monterrey, NL.

(81) 8882 0478

(55) 5233 2022



My clean car

Nacida a mediados de 2006 en la ciudad de León, Gto., esta empresa se dedica a la atención y servicio de mantenimiento automotriz a domicilio. Sus servicios incluyen lavado y aspirado, pulido y encerado, eliminación de briseado e impurezas, lavado de vestiduras y de motor, y pulido de cristales, rines y faros. La franquicia ofrece financiamiento por parte Programa Nacional de Franquicias para adquirir los derechos de uso de marca.



Inversión inicial: $330,000 + $120,000 de cuota de franquicia

León, Gto.

(477) 217 5361

www.mycc.com.mx



California Tan

El servicio de bronceado se ha convertido en una alternativa para quienes quieren lucir una piel cobriza en pocos minutos, sin el riesgo que explica exponerse a los dañinos rayos UV. Esta franquicia va más allá y ofrece a sus clientes la opción de obtener un bronceado perfecto en la comodidad de sus hogares gracias a la tecnología airbrush. Ésta consiste en un aparato portátil equipado con turbinas de aire que expide micro partículas de solución bronceadora, que se adhieren a la piel por cerca de 10 días. El proceso tarda unos 30 minutos y no requiere una habitación especial para aplicarse.



Inversión inicial: US$1,800

Distrito Federal

(55) 5536 9364

www.californiatan.com.mx



Tatuate.com

Ya sean tatuajes temporales con aerógrafo, pinta caritas o body paint, estos servicios son muy populares en fiestas de todo tipo, ya sean infantiles, empresariales, temáticas o de jóvenes así como para exposiciones, lanzamientos de producto, discos y bares. Esta empresa aterrizó en México en 2009 y tiene presencia en Estados Unidos, Dubai y diversos países de Europa. Ofrece esquemas de licencia y distribución para los inversionistas interesados.



Inversión inicial: $50,000 / $200,000

Guadalupe, NL.

(81) 1808 6102

www.tatuate.com