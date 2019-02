Los 10 videos más vistos de 2011

Te presentamos una lista con los 10 videos que más vistas tuvieron en Youtube.

December 23, 2011 3 min read

Aunque suene increíble, los cálculos indican que al finalizar este 2011se habrán subido más de 18 millones 921 mil 600 horas de video a YouTube, que de juntarlos en una sola reproducción, ésta duraría el equivalente a dos mil 185 años. En otras palabras, nadie jamás será capaz de ver todos los videos que se suben a la red audiovisual.



Pero ¿Qué es lo que contienen aquellos videos que logran destacar a pesar de la enorme cantidad de imágenes disponibles? De eso nadie está seguro.

El reciente ranking realizado por YouTube, donde muestra la lista de aquellos videos con más cantidad de visitas y reproducciones de este año, muestra ejemplos tan diversos como videos musicales, trailers, comerciales y grabaciones caseras fortuitas, con algunos toques de humor o ternura. Te invitamos a conocer la lista, y saca tus propias conclusiones:



1. Friday

El video musical de Rebecca Black "Friday" fue el más visto del 2011 en el sitio, con más de 180 millones de reproducciones. La joven de 14 años, se hizo conocida luego de que sus padres pagaran a una compañía para que hicieran un video musical de ella. Sin embargo, le ayuda que para el recuento final hayan sido tomadas en cuenta las dos versiones del video.



2. Ultimate Dog Tease

El segundo video en la lista fue "Ultimate Dog Tease" en el que un propietario atrae a su perro con comida y actúa sus reacciones haciendo diferentes voces. De este experimento resulta un video muy lúdico, similar a una película del conocido canino Scooby Doo, pero casero.



3. Jack Sparrow

Es el tercero en la lista de YouTube. Se trata del video de "Jack Sparrow" del trío de comediantes The Lonely Island. Ésta no es la única aparición del grupo ya que séptimo lugar está el video de otra canción de su último disco, "The Creep".



4. Talking Twin Babies

Si creían que habíamos dejado de lado la ternura, estaban muy equivocados. Las millones de visitas al video denominado “Talking Twin Babies”, lo demuestra. Es un clip donde una pareja de bebés “discute” en una cocina.



5. Nyan Cat

El quinto puesto del ranking no merece mayores comentarios, sino que llama más a la imaginación. Se trata del famoso "Nyan Cat". Disfrútalo.



6. Look at me now

En el sexto lugar está el cover que hizo KarminMusic de la canción "Look at me now" de Chris Brown.



7. The Creep

Como lo anunciamos antes, el grupo de comediantes The Lonely Island aparecen por segunda vez en la lista de reproducciones masivas, gracias a su video “The Creep”.



8. Born this way

Se trata de un excelente cover de la versión de "Born this way" de Lady Gaga hecha por la pequeña Maria Aragon.



9. The Force

Fue sin duda el comercial de televisión más comentado del año. Una muestra más del poder que puede tener una idea simple, pero realizada de buena forma. Se trata del comercial de Volkswagen, donde un niño invoca el poder de "la fuerza", disfrazado como Darth Vader.



10. Cat mom hugs baby kitten

Cierra la lista la ternura que causa el video de una gata que abraza a su hijo al sentir sus movimientos mientras ambos duermen.