Tu tienda en línea

Conoce los costos, las ventajas y el funcionamiento de las empresas de pagos en línea y apuesta por vender en Internet.

July 11, 2012 15+ min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Hoy, tienes la opción de llevar tu negocio a nuevos territorios y conquistar clientes alrededor del mundo sin necesidad de abrir un punto de venta físico. ¿Cómo lograrlo? Existen compañías y algunos bancos que ofrecen el servicio de pago en línea a las empresas interesadas en que sus clientes puedan hacer sus compras a través de Internet.



¿Te interesaría contar con alguna de estas soluciones para multiplicar tus ventas? Si la respuesta es sí, considera que en México hay 30.6 millones de internautas, quienes se pueden convertir en tus futuros consumidores.



Si aún no estás muy familiarizado con estas novedades tecnológicas, comienza por dominar los términos básicos. El comercio electrónico (e-commerce) es una rama de los negocios electrónicos (o e-business) y consiste en la compra, venta e intercambio de productos y/o servicios vía la Web.



Existen cuatro formas de comercializar por medio de Internet:



1. Business to Business (B2B). Son las empresas que hacen negocios entre ellas.

2. Business to Consumer (B2C). Negocios que venden al público en general.

3. Consumer to Business (C2B). Personas que ofrecen sus servicios a las empresas.

4. Consumer to Consumer (C2C). Personas que venden productos y/o servicios a otras personas.



Por lo que brindar la opción de hacer pagos en línea es de vital importancia si de mejorar la experiencia de compra e incrementar las ventas se trata. Y lo mejor es que en México ya operan firmas especializadas en ofrecer este servicio a empresas que buscan conquistar nuevos territorios, utilizando estas herramientas de la Web.



Toma nota de las siguientes opciones, analiza sus características y elige la que más le conviene a tu negocio para vender más.

PayPal

Es una empresa de origen estadounidense especializada en pagos en línea. Su valor agregado radica en que contratar sus servicios es sencillo y no tiene costo. “Brindamos la infraestructura y la forma de operar que sólo los grandes pueden hacer respecto a aceptar pagos en línea con tarjetas o realizar transferencias bancarias de manera eficiente”, explica Federico Gómez, director general de PayPal México.



PayPal ofrece sus servicios bajo cuatro modalidades:



1. Pagos por Correo Electrónico. Especialmente diseñado para personas, con o sin actividad empresarial, que venden productos y/o servicios, y que desean recibir pagos por Internet.

2. Pagos Web Estándar. Para quienes cuentan con un sitio Web y quieren añadir un carrito de compras e implementar el botón de “Pago por PayPal”.

3. Pagos Exprés. Para empresas que tienen un soporte tecnológico de medio a alto. Es un producto que mejora significativamente la experiencia del cliente y que facilita a la organización el desarrollo de estrategias de ventas –como ventas cruzadas– y la administración de sus pedidos.

4. PayPal en eBay. Modalidad pensada en las personas físicas (con o sin actividad empresarial) y negocios que quieren vender en otros países, y que aprovechan la garantía de formar parte de la red eBay.



“Los servicios que ofrecemos son flexibles. De esta manera, nuestros clientes pueden recibir pagos por Internet sin necesidad, incluso, de tener una página Web o sistemas robustos”, asegura Gómez.



En cuanto al factor seguridad, PayPal cuenta con servidores de almacenamiento de información para garantizar que los únicos que pueden tener acceso a los

datos bancarios de los clientes finales serán ellos y no los negocios. Además, su garantía de seguridad se complementa con software especializado en prevención de fraudes.

DineroMail

Esta compañía –originaria de Argentina– inició operaciones en 2003. A diferencia de PayPal, que tiene presencia en 190 países, esta empresa domina los mercados de Argentina, Chile, Brasil, Colombia y México. Por lo tanto, su valor agregado radica en el conocimiento del cliente latinoamericano.



“Una de nuestras ventajas es que, a diferencia de algunas instituciones bancarias que piden a los negocios una fianza de hasta $500,000 por una terminal física, nosotros sólo cobramos un porcentaje por cada transacción”, afirma David García, director general de DineroMail México.

La firma ofrece cuatro modalidades de pago en línea para los negocios:



1. Cobro Online. Para empresas que cuentan con un sitio Web.

2. Cobro a través de correo electrónico. Para personas físicas (con o sin actividad empresarial).

3. Cobro Offline. Para quienes venden productos de bajos montos. De esta manera, generan cupones para que sus clientes puedan pagar el monto correspondiente de su compra en tiendas de conveniencia.

4. Tienda DM. Para personas (físicas o con actividad empresarial) y empresas que tienen un catálogo de varios productos. En esta modalidad, DineroMail te dice paso a paso cómo crear tu tienda en Internet: el titular del negocio ingresa a www.dineromail.com, elige el país donde opera y se registra para obtener una cuenta.



El trámite, que no tiene costo, concluye con una notificación de DineroMail en la que avisa que el proceso ha concluido exitosamente. A partir de ese momento, la compañía registrada podrá recibir pagos vía Internet, correo electrónico y en tiendas de conveniencia.

Una solución hecha en México

PagoFácil.net se crea como una división de Ingenia Group, empresa dedicada a soluciones Web para empresas. Se trata de una opción que ofrece soluciones para la implementación de una terminal punto de venta en cualquier sitio de Internet para cobrar en línea.



¿Cómo surgió esta idea? Pablo Hernández O’Hagan, CEO y fundador de la firma mexicana, lo explica así: “en 2010 el comercio electrónico en México generó más de $30,000 millones y se espera un crecimiento del 31% para este año”. Por lo tanto, Ingenia Group decidió subirse a este nicho de oportunidades.



A través de www.pagofacil.net el titular del negocio solicita el servicio y, una vez que PagoFácil.net valida sus datos, ambas partes firman un contrato. De entrada, debe pagar una cuota de $2,000. Esto para llevar a cabo la implementación del botón de pago. Cuando un cliente haga una compra en línea, se cobrará una comisión del 5% sobre el monto total de la compra. Una vez concluida la transacción, el pago se almacena en la cuenta concentradora de PagoFácil.net para, posteriormente, enviarla a la cuenta bancaria del negocio.



Una ventaja es que la empresa cuenta con el Sello de Confianza de la Asociación Mexicana de Internet (Amipci) y de Thawte. Con ello, se garantiza una mayor seguridad tanto a los negocios como al cliente final. Además, PagoFácil.net cuenta con servicios de Marketing digital y Tienda en línea por medio de www.ingeniagroup.com, a fin de brindar una mejor experiencia de compra.

La oferta de la banca

HSBC ofrece el servicio de pago en línea, denominado Terminal Virtual, el cual está dirigido a las empresas afiliadas a su red de cuentahabientes. Con él, los negocios pueden aceptar pagos a través de Internet, ya sea con tarjetas de débito y/o crédito VISA y Master Card.



En cuanto a los costos de este servicio, aquí los detalles:

Costo de contratación: $1,500.00 (incluye IVA)

Comisión por transacción con tarjeta de crédito o débito: sí

Renta mensual: $6,000 (incluye IVA)

Otras cuotas: $350 (más IVA)



*Fuente: HSBC



Scotiabank, a diferencia de HSBC y las empresas especializadas en pagos en línea, dirige esta modalidad de pago a grandes compañías. Alberto Gómez, director de Pymes Scotiabank, explica los requisitos que se piden a los interesados en contratar este servicio:



Estados financieros auditados o dictaminados (es decir, que un tercero haya realizado la auditoría o dictamen).

Dos ejercicios fiscales completos y un tercero en proceso.

Que la compañía reporte ventas de, al menos, $10 millones por medio electrónico.

Facturación de entre $40 millones y $50 millones.

Un sitio Web de la compañía

Una garantía personal.



En cuanto a los costos de contratación y comisiones, varían dependiendo de la cantidad por concepto de ventas.

¿Cómo opera Paypal?

Pagos por Correo Electrónico

El negocio envía a PayPal el nombre del cliente, el importe, el concepto de la compra y la dirección de correo electrónico proporcionada por quien hizo la compra bajo un formato de factura electrónica.



Con esos datos, PayPal envía un recibo a la dirección de e-mail del cliente avisando que el negocio solicita autorización para la transacción.

El cliente da clic en la liga que lo llevará directamente a la página de PayPal y ahí llena el formato de pago.

Automáticamente el negocio recibe la notificación de que ya se hizo el pago.



Pagos Web Estándar

Si el negocio ya cuenta con una página de Internet, entonces hay que ingresar a www.paypal.com.mx y dar clic en la opción “Empresas”.

Seleccionar la opción “Pagos en el sitio Web versión estándar”.



Para un negocio que comercializa distintos artículos, lo más conveniente es primero elegir “Instalar carrito de compras”; pero si se trata de vender un solo producto y/o servicio se recomienda elegir “Crear botón de pago”.



PayPal se encarga de configurar las aplicaciones y lo único que hace el usuario (dueño del negocio) es pegar el código (no es necesario contar con conocimientos de programación).



Una vez que la página Web del negocio haya habilitado las opciones de carrito de compras y/o botón de pago, el cliente elige sus productos y los deposita en su carrito de compras.



Después, se debe dar clic en el botón de compra, el cual envía directo a la página de PayPal.



PayPal permite al negocio aceptar pagos con Visa, Master Card, American Express y otras formas de pago sin necesidad de contratos con alguna institución bancaria. Las transacciones se hacen de manera rápida y segura en la página de PayPal.



Pagos Exprés

El dueño del negocio tiene que ingresar a la opción Pagos Exprés y dar clic sobre “Centro para Integradores”.



Luego, seleccionar la opción “Cómo realizar la Integración” y seguir los pasos para implementar el botón de compra; incluso, puede personalizar con el logotipo y los colores del negocio su plataforma en PayPal.



PayPal se encarga de configurar las aplicaciones y lo único que debe hacer el usuario es pegar el código (no es necesario contar con conocimientos de programación).



Con Pago Exprés, el cliente elige sus productos y da clic en el botón de compra; PayPal recibe la notificación y despliega en la pantalla el estatus de su transacción.



El usuario hace el pago con su tarjeta de crédito o débito (sin importar la institución bancaria a la que pertenezca).

Finalmente, regresa a la página Web del negocio para, si así lo desea, seguir comprando.



PayPal en eBay

Para promover productos y servicios en eBay, primero hay que ingresar a www.paypal.com.mx.



Dar clic en el botón “Empresas”; selecciona PayPal en eBay y ahí se encuentra la opción “Cómo empezar a vender en eBay con PayPal”.

Después, hay que registrarse en eBay.



Concluido el proceso, el negocio tendrá presencia en 190 países.

¿Cómo opera Dineromail?

Cobro Online

El titural del negocio ingresa a su cuenta en www.dineromail.com, elige el país donde opera y da clic en la opción “Dinero Tools”.

Si ofrece varios productos, lo recomendable es que cree un “carrito de compras”; por lo que, debe dar clic sobre esa opción y el sistema despliega paso a paso el proceso para la implementación de esta herramienta en su sitio Web.



O bien, si sólo requiere un “botón de compra”, debe seleccionar esta opción y el sistema mostrará el proceso paso a paso para la implementación de esta herramienta en su página de Internet.



El dueño no necesita tener conocimientos de programación para pegar el “carrito de compra” o “botón de pago” en su sitio Web.

Ya en funcionamiento, una vez que el cliente haya seleccionado y verificado su compra da, clic en la opción de pago y automáticamente se dirige a la página de DineroMail. Ahí, paga con tarjeta de crédito y/o débito Visa, MasterCard o American Exprés.



La información se almacena en los servidores de DineroMail, así el comprador se cerciora de que su información financiera está segura.

Por su parte, el negocio recibe la notificación de que el pago ya fue realizado y podrá disponer del dinero, el cual quedará depositado en su cuenta de DineroMail.



Cobro a través de correo electrónico

El proceso es similar al de Cobro Online, la diferencia es que el carrito de compras y/o el botón de pago se pega sobre un correo electrónico que el negocio envía al cliente.



Cobro Offline

El titular del negocio ingresa a www.dineromail.com y selecciona el país donde operar. Da clic en “Dinero Tools” y luego en la opción “Pago con Cupones”.

El sistema le indica paso a paso cómo generar cupones de pago, que puede mandar por e-mail o imprimir para enviarlos por correo postal.



De esta manera, el cliente va a una tienda de conveniencia –como Oxxo o 7-Eleven– y realiza el pago sin necesidad de tener acceso a Internet, tarjeta de crédito y/o débito o cuenta en DineroMail.



Una vez hecho el pago, DineroMail notifica al negocio que ya puede disponer del cargo almacenado en su cuenta a través de una transferencia bancaria.



Tienda DM

El dueño de la empresa ingresa a www.dineromail.com y selecciona el país donde opera, da clic en “Dinero Tools” y luego en la opción “Tienda DM”.

Nota: antes de iniciar el proceso, el consejo es ver el tutorial disponible para aprender a llenar el formato, habilitar la tienda virtual y diseñarla (el video dura unos tres minutos y es bastante claro).



Ya habilitada la Tienda DM, el administrador podrá cargarla directamente al sitio Web del negocio con sólo pegar la URL.

El proceso de carrito de compra, botón de pago y disposición de cargos es el mismo que en las opciones anteriores



Toma en cuenta los costos



PayPal

Apertura de cuenta Gratis

Mensualidad No aplica

Pago por transacción en moneda nacional De 2.4% a 3.4% + $4.00 sobre el monto total de la transacción

Transacción en divisas De 2.9% a 3.9% + $4.00 sobre el monto total de la transacción



DineroMail

Apertura de cuenta Gratis

Mensualidad No aplica

Pago por transacción en moneda nacional De 1.99 a 4.99% + $3.00 sobre el monto total de la transacción (dependiendo de la institución bancaria y si el pago se hace en efectivo en tienda de conveniencia)

Registra tu negocio

PayPal

Ingresa a www.paypal.com.mx.

Da clic en el botón “Regístrese”.

Elige la opción “Personal” (si eres persona física o persona física con actividad empresarial) o “Empresas” (si eres dueño de un negocio).

Llena los campos que se pide, lee los términos y condiciones del contrato, y da clic en “Aceptar y abrir cuenta”.

PayPal te enviará a la dirección de e-mail que diste de alta una notificación de que ya formas parte de su base de usuarios.

En el correo también se incluyen los pasos para “Activar tu cuenta PayPal”.



DineroMail

Ingresa a www.dineromail.com y elige el país donde radicas.

Escoge la opción “Personal” (si eres una persona física o persona física con actividad empresarial) o “Empresas” (si eres dueño de un negocio).

Llena los campos necesarios y lee los términos y condiciones del contrato.

Para las empresas, se recomienda tener a la mano datos como: RFC, Rubro y Sub-rubro.

Da clic en “Crear cuenta”.

DineroMail te enviará a la dirección de correo electrónico que diste de alta una notificación para confirmar que ya estás dado de alta en su base.

En el correo se describen los pasos para “Activar tu cuenta DineroMail”.

6 razones para vender por Internet

1. En México hay 30.6 millones de usuarios de Internet, de acuerdo con un estudio de la Asociación Mexicana de Internet (Amipci), lo que significó un incremento del 11% respecto al año anterior.



2. Según el Tercer Estudio de Consumo de Medios Digitales, en promedio una persona pasa 4.11 horas diarias en Internet y sólo 2.29 horas al día viendo televisión abierta.



3. También el estudio arrojó que la alta penetración de los dispositivos móviles en México permitió un crecimiento del 30% de conexión a la red desde un smartphone –un importante repunte si se le compara con 2009, cuando sólo el 12% de los internautas lo hacía de manera móvil–.



4. La Amipci reportó un crecimiento del 25% en comercio electrónico en México al cierre de 2011



5. Las compras hechas por personas que viven en otros países a empresas mexicanas se incrementaron en un 23%.



6. Los productos más consumidos a través del comercio electrónico fueron: equipos de cómputo 21%, telefonía celular 11%, electrónicos 6%, ropa y accesorios 6% y videojuegos

