Segmenta a tu público en Facebook

La red social lanzó Page Post Targeting, una herramienta para enviar mensajes más personalizados. ¡Aprovéchala!

September 1, 2012 5 min read

En cualquier campaña de marketing, una de las formas más efectivas de conseguir mejores interacciones y de generar leads es segmentar tus mensajes de acuerdo a la demografía del mercado. Esto siempre había sido algo difícil de hacer en Facebook, pero la red social recientemente anunció el lanzamiento de una nueva herramienta llamada Page Post Targeting que les da a los administradores de páginas de fans un mayor control sobre quién ve qué actualizaciones de estado.



Esto es muy beneficioso para los dueños de negocio y para los mercadólogos. Mientras que antes las actualizaciones se podían segmentar únicamente por país o idioma, esta herramienta permite dirigir cada actualización de estado tomando en cuenta una gran variedad de datos demográficos como edad, sexo, situación sentimental, intereses, estudios y lugar de trabajo. Además, la localización es más específica, pues despliega opciones de ciudades, estados y países.



Aunque por el momento no está disponible para todos los administradores esta herramienta, lo estará en algunas semanas para el público en general. Te damos tres formas en las que te beneficiarás si utilizas esta actualización de Facebook que favorece a las empresas.



1. Reduce los “ya no me gusta”

Digamos que, por ejemplo, tienes un producto diseñado sólo para mujeres estudiantes de universidad y quieres hacer una promoción en Facebook especial para una cierta área geográfica. Tu fan no-estudiante, no-femenino y no-local no quiere ver este tipo de concursos.



Cuando se trata de construir una marca en redes sociales, la relevancia es lo más importante. La gente por lo general ignora o desecha los mensajes de marketing que no les aplican. Con esta herramienta de targeting podrás reducir la cantidad de contenido irrelevante que les aparece a tus clientes en sus news feeds y así reducir el número de “ya no me gusta” sin alterar tu estrategia.



Sólo hay una limitación: la herramienta de targeting sólo sirve para las actualizaciones de noticias. Esto significa que si promueves un producto de diferentes formas o si publicas múltiples actualizaciones a todas tus audiencias, cualquiera que visite tu muro o página podrá ver todos los posts. Aunque muchas estadísticas muestran que muy pocos fans visitan las páginas, a menos de que sea para ver una publicación en particular, es mejor que planees tus actualizaciones de estado para que no publiques lo mismo una y otra vez.



2. Obtén mejores resultados con los Posts Patrocinados

Los Posts Patrocinados de Facebook pueden ser una forma efectiva de aumentar la lealtad de los fans para los dueños de negocios que tengan presupuestos para este tipo de anuncios. Teniendo en cuenta que sólo el 16 por ciento de los fans ven los posts publicados de una página, pagar por más vistas es una manera útil de atraer atención a las noticias y links que importan más.



Combinar los posts patrocinados con Page Post Targeting será aún más poderoso. Primero, piensa en un post que incluya un fuerte “call to action” que sea educativo, informativo o entretenido. Después, asegúrate que estás usando la información que has recolectado de tus clientes para dirigir tu post a la gente indicada.



Siempre evalúa tus resultados. Facebook ha facilitado el ver a cuántas personas le llegó un post (aparece debajo del post, con la leyenda “X personas vieron esta publicación”). Usa esta información para refinar tus mensajes y monitorear tus campañas.



3. Crea mejores relaciones con tus fans

Mientras que el número total de impresiones de un post puede disminuir debido a que te estás dirigiendo sólo al público al que le aplica, la lealtad hacia la marca debe mejorar debido a que los fans están viendo los mensajes que les interesan. Y más compartir, comentarios, “me gusta” e interacciones pueden facilitar que más fans y amigos de los fans vean tu posts en sus últimas noticias, no importa si pagas un anuncio patrocinado o no.



Sacar el mayor provecho posible de esta herramienta significa que los administradores de las páginas tendrán que recolectar más información de calidad de su audiencia y después crear contenido de acuerdo al target. Esto puede significar también una mayor inversión de tiempo y dinero. Pero conocer tu audiencia, especialmente si haces marketing en redes sociales, simplemente no tiene precio.



Para acceder a Page Post Targeting, sólo debes dar clic en el ícono de “tiro al blanco” que aparece debajo de la caja de actualizaciones. Si aún no lo ves, no te preocupes, éste estará disponible en los próximos meses, a partir de agosto, en todas las páginas de Facebook.