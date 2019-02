Evita errores al usar Google Adwords

Esta herramienta de Google puede ser una increíble generadora de ventas. Pero debes saber cómo usarla.

Author, Sales and Traffic Expert, CEO and Founder of Perry S. Marshall & Associates

September 6, 2012 4 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Ocurre demasiado seguido. Te emocionas con las maravillas que puede ofrecer hacer publicidad en Google Adwords, pero luego te decepcionas porque tu campaña consiguió miles de clics… pero éstos no llevaron a ninguna compra. Ahora no sabes cómo vas a pagar por esos clics pues no lograste ventas que te pudieran ayudar.



Adwords puede ser un increíble generador de ventas. No obstante, esta maravillosa herramienta no es ajena al objetivo del marketing digital de crear un anuncio que no produzca sólo clics, sino también ventas.



La buena noticia es que Google cobra menos por clic si el volumen de clics es alto, es decir, si tu anuncio en realidad aparece para ser útil por las personas que lo buscaron.



Google provee herramientas gratuitas como Keyword Tool que te pueden ayudar, y también existen otros sitios independientes como Wordtracker que te facilitarán encontrar las palabras clave más efectivas. Mi consejo es que inicialmente propongas un presupuesto bajo para diario, como entre $5 y $10 dólares al día, de esta forma no gastarás mucho en experimentar.

Existen algunos errores comunes que cometen los empresarios al usar esta herramienta que Google no te dice. Te compartimos algunos secretos de Adwords:



- No intentes abarcar todo

La tentación normalmente es la de insertar todas las palabras clave que podrían aplicar en tu negocio para que todos los posibles interesados lo descubran y le den clic. ¿Acaso una tintorería no quiere que la gente sepa que es “ecoamigable” y que usa “productos ecológicos” pero que también da “entrega inmediata”? Sí, y también que es una “tintorería de descuento” que además es “orgánica”. El problema de hacer esto es que al tratar de ser todo para todos, finalmente eres nada para nadie.



Mejor, realiza una campaña con palabras clave que llegue a un cierto tipo de clientes y envíalos a una página de tu sitio Web que funcione para satisfacer sus necesidades.



- No seas sólo atractivo

La gente que realiza búsquedas en Google no responde mucho a los anuncios ubicados en la parte superior. Y tampoco responden a ellos si son aburridos. Lo que es más importante es usar la herramienta de Adwords Keywords Tool o Wordtracker para saber cuáles son los términos que tus posibles clientes suelen usar para buscar tu negocio, y que lo incluyas en el título del anuncio.



Este texto podría parecer aburrido para muchas personas, pero será exactamente lo que tus clientes están buscando. Inmediatamente después muéstrales algunos beneficios de tu producto o servicio, y así ya estarás en camino de tener un anuncio que conseguirá clics y ventas.



- Muchos clics no siempre es el objetivo

Por lo general se habla mucho del volumen de los clics. Después de todo, ahorras dinero si éste es más alto. ¿Pero cuál es el punto si no consigues ningún cliente? Es mejor escribir un anuncio que llegue al preciso tipo de consumidores que estás buscando. Si vendes “fundas de piel para camiones Ford pickup” “hechos a la medida”, haz que tu anuncio aunque probablemente poca gente esté buscando algo tan específico. Pero sólo así evitarás que llegue gente que no esté interesada en comprarte.



- Estructura bien tu sitio Web

Prácticamente de nada sirve que tu anuncio esté muy bien hecho y con las palabras clave adecuadas y que muchas personas le den clic si llegan a una página difícil de cargar o de navegar. El landing al que dirija tu anuncio debe tener un acceso inmediato para hacer la compra, así como tus datos de contacto y una mejor descripción del producto o servicio.



Relacionado: 5 herramientas para estructurar tu sitio Web