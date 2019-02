Michael Gerber explica su ausencia en las últimas semanas del blog. Y tiene un regalo para los lectores de SoyEntrepreneur.

Ha pasado bastante tiempo desde la última que escribí para este blog, pero prometo que fue por una buena razón.



He usado mis horas en numerosas actividades relacionadas con el emprendedurismo como para mencionarlas todas, pero pensé en contarles algunas de ellas puesto que también les pueden ser útiles. Esto no se trata de un discurso de ventas así que, querido lector, si tienes dudas de que lo sea, te pido por favor que las reserves y las mantengas lejos. Yo sólo estoy aquí por una razón: Para abrir tu apetito de emprendedor, para estimular tus sentidos y para decirte que el mundo es producto de tu imaginación y que sólo con imaginación puedes lograr cosas increíbles.



Todo este pensamiento me hizo regresar a la ‘tormenta’ de emprendimiento en la que me he sumido durante los últimos meses y que me ha distraído de mi obligación de compartir con ustedes mi experiencia en este blog, ‘Street Talk: Hablemos de emprender’. El motivo por el que me he ausentado se llama “La Habitación de los sueños” (The Dreaming Room), la única incubadora en su tipo de la que ya les había hablado anteriormente.



Yo mismo cree este sistema después de dedicarle buena parte de mis 76 años a arreglar negocios con problemas alrededor del mundo. Descubrí que reparar empresas puede ser un esfuerzo plausible, pero que raramente se consigue llevar al negocio más allá de lo ordinario. Antes, únicamente le entregaba al dueño la posibilidad de tener una vida más segura, de producir más dinero y de tener menos preocupaciones. Sin embargo, a pesar de que era algo maravilloso, al fin y al cabo esto no es emprendedurismo; no es retar a lo ordinario, sino simplemente hacer que la supervivencia sea más predecible.



Es un hecho: todos queremos sobrevivir ¿o no? Pero, una vez que lo hacemos, de repente notamos que después de sobrevivir estamos estancados en la pregunta ¿Para qué sobrevivimos? Sí, queridos lectores, la “Habitación de los sueños” responde a estas preguntas: sobrevivimos ¿para hacer qué? ¿Para ser quién? ¿Para crear qué? Todo se trata del Qué. Y finalmente, todo se reduce a lo que los emprendedores siempre se han sentido apasionados por: Crear un mundo nuevo.



Así que lo que he estado haciendo en mi ausencia es -lo crean o no- crear un mundo nuevo. Y ahora, quiero extenderles una invitación para que me acompañen en una Introducción a The Dreaming Room, con un regalo gratuito para mis lectores de SoyEntrepreneur. Todo lo que necesitas hacer es escribirme a michael@michaelegerber.com y decirme “Yo te leo en Entrepreneur” (De preferencia en inglés: I read you in Entrepreneur), y el regalo será tuyo.

Me despido nuevamente con mucho amor y aprecio. Recuerda que los dos estamos en la calle, y que no existe un mejor lugar para estar.