Convierte fans en clientes

Convertir usuarios de redes sociales en clientes no es tan simple como muchos dueños de negocios piensan que debería ser. Ponte en los zapatos del cliente y pregúntate, “¿Por qué me conectaría con una marca en Facebook?”, por lo general la respuesta no es “porque quiero comprarle algo”.



Por eso, una mejor pregunta para hacerte es, “¿Por qué quisiera comprarle algo a una marca?” Las probabilidades son que Facebook no sea la primera respuesta de muchos.



Los consumidores ven al social media de una marca como una herramienta que ayuda a su decisión de compra y que les entrega información antes de hacerla, y que les da soporte y resuelve sus dudas una vez que hayan comprado.



Por lo tanto, existe una disonancia cuando una marca dice, “Queremos usar Facebook para involucrar a nuestra audiencia”, pero que después esperan que el resultado sea un aumento de las ventas. También es una equivocación pensar que tus fans de Facebook son el mismo tipo de audiencia cautiva que puedes encontrar en, digamos, tu lista de emails. Tus fans sólo le dieron clic a un botón de “Me gusta”. Es como “dar los cinco” virtualmente; la barrera para entrar no es difícil de superar.



Sin embargo, esto no significa que no puedas dirigir conversiones o construir una base de consumidores usando las redes sociales, sino que primero debes entender que los usuarios no las usan para eso. En segundo lugar, es esencial que manejes tus canales sociales con un plan estratégico y con objetivos definidos para tu empresa.

Comúnmente, todos los negocios que dicen que sus fans en Facebook no se convierten en clientes es porque no están entregando contenido atractivo que los invite a la conversión. Algunas veces debes incluir llamados a la acción obvios y darles una razón para dar clic, descargar o comprar.



La red social que parece recibir más asentimientos de cabeza cuando pregunto, “¿Estás generando ventas ahí?” es LinkedIn. Esto tiene sentido porque principalmente esta plataforma es usada por gente de negocios con motivos de negocios. Hacer networking con ventas en la mente es más natural en LinkedIn. En cambio, en Facebook no lo es. Por eso, si realizas una estrategia en Facebook teniendo en mente las conversiones, tendrás mucha mayor tracción que si sólo esperas “involucrarte” con tus fans y cruzar los dedos esperando a que se conviertan en clientes.



En realidad, no es el canal al que se debe culpar, sino la estrategia utilizada. Si quieres convertir tus fans de Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter, Pinterest o de cualquier otra red social, necesitas dirigir a los prospectos o clientes hacia contenido atractivo y promociones. Sólo así les darás la oportunidad y razón para que se conviertan. Si has atraído a la audiencia indicada con los mensajes correctos en el momento y lugar indicados, lograrás convertir usuarios en clientes.