Cómo incrementé mis ahorros

Desde los 16 años, nuestro blogger ha tenido el hábito de ahorrar y este hábito le ha permitido alcanzar sus ambiciosas metas.

January 9, 2013 5 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Diego lleva ahorrando desde los 16 años y este hábito le ha permitido alcanzar metas ambiciosas. Ahora, les comparte a nuestros lectores su estrategia para incrementar su ahorro en un 45%.

Vivir en un país en el que el costo de vida es alto, como Suecia, es un reto para ahorrar. Para darse una idea, para alquilar una habitación barata necesitas gastar 15% de un salario promedio al mes. La comida es excepcionalmente cara debido a los impuestos y a que no se cultivan muchas cosas en este clima. Los lujos tienen también impuestos relativamente altos.



A pesar de todo esto, incrementé en un 45% mis ahorros. Tengo una ventaja muy grande: vivo solo. No tengo a nadie quien mantener económicamente. Sin embargo, la mayoría de la gente que conozco que está en la misma situación que yo — o aún mejor, dinkies (double income, no kids) — no ahorraron nada o muy poco. ¿Cuáles son mis secretos?



Empecé a ahorrar cuando tenía 16 años. Así que llevo casi una docena de años haciéndolo. Al principio no ahorraba mucho, entre unos 10 o 20 dólares al mes. Pero lo hice de manera constante. Esto me ha ayudado a hacerlo con mayores montos.



Ha habido épocas en mi vida en las que no podía comprar mas que pasta, leche y cereal, pero eso me dejaba viajar cada mes a donde quisiera. Sabía que si me ponía como meta llegar a fin de mes con X cantidad lograría realizar mi viaje.



Un 50% del total de mis ahorros en el año llegaron gracias a los dividendos que tuve en distintos fondos de inversión o de la venta de acciones. He estado utilizando fondos de inversión desde hace 10 años, por lo que creo conocer algunos detalles de cómo funciona.

En resumen, logré este incremento gracias a la rutina que tengo de ahorrar, a tener una meta fija y a mi conocimiento de una de las formas más convenientes para almacenar e incrementar capital.



Algunas recomendaciones que he sacado de estas conclusiones no son nada nuevo que alguien no haya dicho antes, pero siempre es bueno tenerlas en mente:



0. Eres especial y único. Lo que le funciona al vecino, o a mí, no necesariamente te funcionará a ti. Pero hay ciertas sugerencias "globales" que todo mundo puede seguir.



1. Ahorra con rutina. La disciplina de dejar un poco de dinero aparte es esencial. No importa si ahorras poco al principio, pero siempre guarda algo.



2. Piensa en qué vas a gastar tu dinero. Haz un plan de lo que quieres comprar o en lo que te quieres gastar el dinero. Puede ser un viaje, un automóvil o hasta un helado. Y piensa en ahorrar por lo menos 20% más del costo de lo que quieras comprar.



3. Corta gastos donde sabes que puedes cortar. No es necesario tener una agenda con todos los gastos detallados, pero por lo menos tener una noción de lo que gastas.



4. Crea un método. Éste puede que sea el punto más importante. No todo el mundo tiene el mismo estilo de vida ni la misma meta al ahorrar. Si necesitas ahorrar para un departamento, puede que necesites varios años, mientras que el ahorrar para un viaje puede que te lleve sólo meses.



5. Pon a trabajar tus ahorros. Abre un fondo (o varios) para poder incrementar aún más el monto ahorrado sin mucho esfuerzo. ¿Tienes miedo de perder parte de tu inversión? Abre un monto de renta fija.



¿Por qué fondos y no bienes raíces? A menos de que pienses ahorrar por más de 15 años, cualquier fondo de inversión de riesgo medio te dará retorno de inversión — anual o bianual. Al tener tu dinero en bienes raíces, el promedio de retorno de inversión es de 7 a 15 años)



6. No tengas disposición inmediata de tu ahorro. Si lo puedes gastar, lo gastarás. Así que mantener tu dinero en un fondo de ahorro separado, o en una cuenta aparte es importante. Y recuerda: es muy diferente el fondo de ahorro a tener un colchón económico de emergencia (ten ambos).



7. El efectivo es rey. Puedes diversificar e invertir en oro, pero al final del día no vas a pagar tu recibo del teléfono con lingotes. Recuerda que tener liquidez es tan importante como tener un ahorro.



¿Tienen alguna recomendación para añadir a la lista? Por favor añádanla a los comentarios.