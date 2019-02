Lecciones del hackeo del Twitter de Burger King

Descubre cómo proteger tus cuentas en redes sociales para evitar hacking o mal uso de ellas.

Burger King retomó el control de su cuenta de Twitter después de un día de que fue tomada por hackers que la hicieron parecer como McDonald’s.



Cerca de las 10 p.m. Burger King tuiteó:



Interesting day here at BURGER KING®, but we're back! Welcome to our new followers. Hope you all stick around! (Día interesante aquí en Burger King, ¡pero estamos de regreso! Bienvenidos nuestros nuevos seguidores. ¡Esperamos que se queden!)



La intervención inició en la mañana del lunes 18 de febrero y duró horas. Los hackers tuitearon una ráfaga de mensajes, la mayoría no tenía sentido y contenía lenguaje ofensivo. Por la tarde, Twitter suspendió la cuenta. Burger King no actualizó su página de Facebook el lunes, pero dio esta declaración a los medios:



“Hemos hablando directamente con los administradores para suspender la cuenta hasta que pudiéramos restablecer nuestro sitio legítimo y posts auténticos. Pedimos una disculpa a nuestros fans y seguidores que están recibiendo tuits erróneos de otros miembros de la industria así como de otros temas inapropiados”.



Cualquiera que ha manejado la cuenta de una marca puede sentirse identificado. En las horas después del hackeo, incluso McDonald’s tuiteó desde su cuenta:



We empathize with our @BurgerKing counterparts. Rest assured, we had nothing to do with the hacking. (Empatizamos con nuestros pares en Burger King. Aseguramos que nada tuvimos que ver con el hacking.)



A pesar de lo malo que pareció, el fallo no será tan grave; no pasará de una semana o poco más de grilla y de ser una anécdota para publirrelacionistas, marketers y gurús de redes sociales. Sin embargo, es poco probable que la marca sufra alguna afectación a largo plazo. Finalmente, la palabra “Whopper” no se convertirá en sinónimo de hackeo en social media.



De hecho, incluso algunos están viendo el lado positivo. Cameron McPherson, un estratega comunicacional en The Hodges Partnership, destaca que Burger King incrementó su número de seguidores (más de 30 mil) así como menciones en redes sociales.



Pero tampoco subestimemos la gravedad del asunto. Sí es algo importante para los que llevan la cuenta de Burger King, aunque fue hecho de una forma tan obvia que nunca hubo duda de que era hacking.



De todas formas, no es difícil extrapolar la situación y ver cómo las cuentas de redes sociales pueden ser tan fáciles de sabotear. Por eso, te compartimos algunas medidas para mitigar este tipo de escenario:



1. Cambia regularmente las contraseñas

Y cámbialas por algo que no tenga nada que ver con el producto que vendes. Números, letras y símbolos sin sentido son tus mejores amigos. Es recomendable que lo hagas al menos una vez al mes.



2. Ten procedimientos para detener un ataque mientras ocurre

Crea una política que termine con algo como esto antes de que se te escape de las manos. Ten a la mano lo que necesitas para restablecer tu perfil, desde las imágenes hasta las descripciones y textos.



3. Minimiza el número de dispositivos que pueden acceder a la cuenta

Si observas todas las apps con las que puedes acceder a tus cuentas debes saber con certeza cuáles son sus propósitos. Si no tienen un propósito muy evidente o no te son realmente útiles, elimínalas.



4. Asegúrate que todos los smartphones ligados a las cuentas estén protegidos con contraseñas

De esta forma si se te olvida el celular en cualquier lugar y estás registrado en la cuenta de tu marca, nadie puede acceder a ella. También asegúrate que tu computadora no esté registrada a ninguna cuenta. Las contraseñas pueden proteger todo.



5. Cambia las contraseñas cuando alguien de la compañía se va

Aunque hayas quedado en buenos términos con la persona no debes confiarte. Estás poniendo mucho en juego.