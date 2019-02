Galaxy S4 vs. HTC One

Conoce qué ofrecen estos smartphones con sistema operativo Android a los usuarios de negocios.

Aunque el iPhone de Apple podría ser la opción por default de smartphone para muchos, dos nuevos dispositivos con Android ofrecen más herramientas, pantallas más largas y mejores propiedades para los dueños de negocios que están dispuestos a ver más allá de iOS.



Samsung y HTC han actualizado sus dispositivos Android, presentando el Samsung Galaxy S4 y el HTC One. Comparamos estos dos smartphones para definir cuál es mejor para un usuario de negocio.



Diseño y Hardware

Samsung y HTC han tomado dos caminos muy distintos en el diseño del hardware. Como el Galaxy S3, el S4 tiene un chasís plástico y ligero; el HTC One tiene un cuerpo de aluminio que se siente industrial y substancial, mientras que el S4 es menos intimidante.



Ganador: HTC One

Aunque cualquier usuario del Galaxy S3 se sentirá bien teniendo un S4, el diseño del One es más profesional y estudiado.



Visualización

La calidad visual es un aspecto importante a considerar sobre todo si estarás respondiendo mails y trabajando. El Galaxy S4 trae el despliegue actual de Samsung Super AMOLED, conocido por sus colores sobresaturados y sus negros profundos. Con 4.7 pulgadas, el Super LCD 3 del HTC One tiene un poco mejor resolución que el de 5 pulgadas de Samsung.



Ganador: Samsung S4

Aunque es un punto en el que ambos están bien, los colores del Samsung son sobresalientes. El S4 también usa el nuevo Gorilla Glass 3, que ofrece mejor resistencia al trabajar a ritmos acelerados.



Cámara

Tanto el Galaxy S4 como el HTC One, incluyen muy buenas cámaras. HTC ha optado por un camino experimental con el One, incluyéndole un sensor especial de 4 megapixeles para funcionar en condiciones de poca luz. Esta apuesta comprueba que los números no lo son todo al hablar de calidad de imagen.



Mientras tanto, el Galaxy S4 tiene un sensor de 13 megapixeles con opciones que permiten toda clase de tomas, hasta borrar objetos indeseados.



Ganador: Empate

El HTC One gana con su precisión de colores y performance en poca luz, pero el S4 tiene cientos de trucos bajo la manga.



Software

Ambos tienen la versión de Android 4.2, Jelly Bean. Pero cualquiera que conoce las distintas opciones de Android sabe que estos teléfonos comparten pocas características además de tener el mismo sistema operativo. La manera de determinar qué es mejor para ti es identificar cuál se ajusta a tu ritmo de trabajo.



No obstante, hay varios factores que diferencian los software en estos dispositivos. Samsung tiene toda clase de herramientas, hasta una tecnología basada en la detección visual, llamada Smart Scroll, que permite scrollear la pantalla al mover la cabeza. El HTC One es un teléfono más rápido y funcional.



Ganador: Empate

En este punto todo depende de las preferencias y estilo de trabajo del usuario. ¿Quieres tener toda clase de trucos futurísticos en tu smartphone? Entonces el S4 es para ti. ¿Quieres tener personalización de usuario y un dispositivo funcional? Elige el HTC One.



Otras consideraciones



- El Galaxy S4 incluye una batería removible, mientras que el HTC One no. Sin embargo, la vida de la batería del One es bastante buena y dura cerca de nueve horas.

- El dispositivo de Samsung tiene una memoria expandible. El HTC One viene en versiones de 32 GB y 64 GB, lo que es mucha capacidad de almacenamiento para la mayoría de los usuarios, pero no es posible añadirle más memorias.

- Ambos dispositivos se actualizarán con la siguiente versión de Android, llamada Key Lime Pie, aunque, como siempre, los dispositivos Nexus serán los primeros en actualizarse.

Conclusión

El Samsung Galaxy S4 y el HTC One son muy parecidos pero no iguales. El HTC One podría ser mejor opción para usuarios de negocios por ser más serio por lo que facilita también la productividad, disminuyendo distracciones. Sin embargo, toma en cuenta los puntos expuestos anteriormente para elegir el que mejor se ajuste a tus necesidades de trabajo y estilo de vida.