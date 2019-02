10 grandes emprendedores en Internet

Conoce las inspiradoras historias de algunas de las empresas que han revolucionado el mundo online en estos años.

Larry Page y Sergey Brin, fundadores de Google

Sería prácticamente imposible imaginar el panorama actual de internet sin Google. Y es que este gigante tecnológico es mucho más que el principal buscador del mundo; es un conglomerado de increíbles aplicaciones, soluciones y productos en la Web. Desde su fundación en el garaje de un amigo de los emprendedores en 1998, Google Inc. ha crecido a tener más de 20,000 empleados a nivel global y a convertirse en el pináculo de innovación digital.



El interés de Larry Page en la tecnología surgió cuando, teniendo seis años, su padre -pionero en la ciencia de la computación- le regaló una computadora. Page siguió estudiando temas relacionados a la ingeniería hasta que decidió hacer un doctorado en Stanford, donde conoció a Sergey Brin, un talentoso joven originario de Moscú que en el momento trabajaba en patrones y relaciones entre grandes cantidades de información.



Juntos participaron en el proyecto BackRub y desarrollaron el algoritmo PageRank, con la intención de generar mejores resultados de búsqueda. Eventualmente renombraron el motor a Google, como una forma de jugar con el nombre “googol”, un término matemático representado por el primer numeral seguido por 100 ceros.



La operación inicial de Google la hicieron desde sus dormitorios. La empresa fue creciendo y, en 2004, se abrió públicamente consiguiendo USD$1.67 mil millones, convirtiéndose en la primera compañía en repartir acciones usando computadoras.



Su filosofía: “Nuestra meta es organizar la información del mundo para hacerla universalmente accesible y útil”, afirma Larry Page. Además, parte del éxito de Google también se debe a sus divertidos ambientes laborales donde la creatividad y la colaboración son factores clave.



Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Facebook

De personalidad contradictoria y con una carrera un tanto controversial (incluso ‘acusado’ por robo de idea), lo cierto es que Zuckerberg renovó el medio digital al desarrollar la red social más popular del orbe, con más de mil millones de usuarios activos.



Mark aprendió a programar computadoras de manera autodidacta y mientras estudiaba en Harvard creó un sitio de clasificación de fotografías para los estudiantes de esta universidad, mismo que después se convertiría en The Facebook.



En 2004, el emprendedor inició el diseño del sitio junto con sus amigos Dustin Moskovitz, Chris Hughes y Eduardo Saverin. El éxito de la plataforma fue tal que se mudaron a Palo Alto, California, donde contactaron con importantes inversionistas como Peter Thiel, de PayPal y Sean Parker, de Napster.



A sus 29 años, Zuckerberg es el personaje más joven que aparece en el listado anual de multimillonarios Forbes, con una fortuna valorada en más de $13.300 millones de dólares; y en 2010 fue nombrado como Persona del Año por la revista Time.



Su filosofía: En varias entrevistas, Zuck ha afirmado que la misión de Facebook “es dar a la gente el poder de compartir y hacer el mundo más abierto y conectado”. Basándose en esta ideología dio vida a la principal herramienta de comunicación social digital.



Steve Jobs, co-fundador de Apple Inc.

Con la visión de crear una “computadora para todos”, Jobs revolucionó el mundo de las computadoras personales y de los gadgets, convirtiendo a Apple en una marca ícono de la tecnología.



Aunque debido a su personalidad un tanto egoísta enfrentó el fracaso y fue obligado a renunciar a su propia compañía, Jobs regresó a Apple para crear sus productos más exitosos, incluyendo el iPod, el iPad, el iPhone y iTunes. Se mantuvo como CEO hasta que se retiró a causa de su enfermedad en agosto de 2011.



Como hijo adoptivo de un maquinista, Steve desarrolló un interés temprano por los gadgets y la electrónica. Estudió un internado en Hewlett-Packard donde conoció a Steve Wozniak, quien sería co-fundador de la compañía; estudió un solo semestre en la universidad y trabajó a medio tiempo en Atari diseñando videojuegos.



En 1975, cuando tenía 20 años, instaló junto con Wozniak, un taller para trabajar en el prototipo de la Apple I y, para hacerlo, tuvo que vender su coche. Aunque después de sus primeros éxitos Apple enfrentó varias desventuras (y el propio Jobs con su computadora NeXT) con su retorno a la compañía logró cambiar el rumbo hasta alcanzar el récord de cotización de una empresa en 2012, a menos de un año de su muerte.



Entre los grandes aciertos de Steve Jobs estuvo fijar el enfoque en la industria musical de la mano del iPod y iTunes, la mayor tienda musical por volumen de ventas de la historia.



Su filosofía: “La innovación es lo que distingue a los líderes de los demás”. Y así lo demostró: Steve Jobs tiene 313 patentes a su nombre.



Bill Gates, co-fundador de Microsoft Corp.

A pesar de la crítica a sus prácticas administrativas, pocos podrían discutir que Bill Gates es uno de los emprendedores más exitosos del siglo XX; en 25 años transformó la operación de dos personas en un coloso multimillonario que lo ha posicionado en repetidas ocasiones como el hombre más rico del mundo.



Esto no lo consiguió inventando nuevas tecnologías, sino adaptando las existentes y dirigiéndose a un mercado específico. Su primera interacción con una computadora llegó cuando estudiaba preparatoria y junto con un compañero, Paul Allen, comenzó a trabajar en la primitiva máquina. Crearon su primera empresa, Traf-O-Data, cuando Gates tenía 15 años.



Su gran oportunidad se presentó con la aparición de la primera microcomputadora, la Altair 8800. Los jóvenes llamaron al presidente de la empresa fabricante diciéndole que tenían un lenguaje computacional para el dispositivo (aunque no era cierto). Trabajaron día y noche en un prototipo que no sabían si funcionaría. Pero funcionó, por lo que se mudaron a Albuquerque donde establecieron Microsoft.



El siguiente paso fue desarrollar un sistema operativo para IBM, el cual pronto se hizo el estándar en la industria y consiguió que la empresa ganara $16 millones de dólares en 1981. Microsoft se expandió hacia un software de aplicaciones y en 1985 lanzó Windows, manteniendo el dominio de la industria a mediados de la década de 1990.



Su filosofía: Para muchos expertos de la industria, el éxito de este empresario está en que existen dos Bill Gates. Uno es el geek de las computadoras; y otro, el hombre de negocios que tiene un instinto innato para entender el mercado. Esta combinación fue la que le permitió a Gates ver lo que sus competidores no.



Jimmy Wales, co-fundador de Wikipedia

“Todo el mundo es un experto”, una frase que nunca ha sido más cierta que en Wikipedia, la enciclopedia online donde cualquier persona puede añadir o editar entradas, sin importar su expertise. Wikipedia es un recurso cambiante que funciona como la principal opción para muchas personas que buscan algo en la Web.



Su creador, Jimmy Wales, proveniente de una familia de clase media, no recuerda cuál fue la primera entrada que se subió a la enciclopedia; sólo rememora las primeras palabras que escribió en el software wiki: “Hola mundo”.



La idea de este popular sitio Web surgió a partir del concepto wiki, donde múltiples usuarios pueden intervenir en una misma página, y el modelo de software libre. Esta plataforma, que desarrolló junto a Larry Singer, lo impulsó a ser reconocido en 2006 como una de las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista Time. A la fecha, Wikipedia es la enciclopedia más grande del mundo y concentra más de 20 millones de artículos en alrededor de 250 idiomas.



Su filosofía: El éxito de esta plataforma estriba en el poder de la gente. Wales es reconocido por ser uno de los primeros en comprender el valor del crowsourcing en internet y tener éxito con él.



Jeff Bezos, fundador de Amazon.com

No hay duda: Bezos es el rey del e-commerce. Para 1994 (un año antes de fundar Amazon), Bezos podía considerarse exitoso. A sus 30 años era vicepresidente de una importante firma de inversión y ganaba un salario de seis cifras.



Impulsado por una pasión secreta por el retaling electrónico, Bezos soñaba con crear su propia empresa en internet. Aunque fue una decisión arriesgada, Bezos creó Amazon.com, una tienda de libros virtual que con el tiempo fue el modelo a seguir en el e-commerce.



Navegando en la Web, el emprendedor se encontró con una cifra que señalaba que el uso de internet crecía en un 2,300 por ciento al mes. Bezo inmediatamente reconoció la oportunidad de vender a través de este canal. Después de crear una lista de productos potenciales, finalmente apostó por la venta de libros.



Por cerca de un año, Bezos y un equipo formado por cinco personas trabajaron en crear una interfaz amigable, que al mismo tiempo fuera una “comunidad virtual”, lo que consiguió permitiendo que los usuarios publicaran reseñas y recomendaciones. En 1995, Amazon.com abrió sus puertas virtuales, auto llamándose “La librería más grande del mundo”, con más de un millón de títulos.



Para 1996, Amazon ya tenía 100 empleados y obtenía más de $15 mdd en ganancias; tres años después creció a 3,000 empleados y obtuvo ventas por $610 millones de dólares. Después de su éxito decidió abrirse a nuevos mercados como la venta de medicinas, regalos y electrónicos.



Su filosofía: “Tratamos de innovar en el área del e-commerce. Ésa es nuestra herencia”… “Queremos ser la empresa más centrada en el cliente del mundo”.



Pierre Omidyar, co-fundador de eBay

Esta empresa multinacional en internet basada en el modelo de cliente-a-cliente fue fundada en 1995, siendo uno de los pocos éxitos durables de la burbuja punto com.



eBay nació gracias al programador estadounidense, pero de origen francés, Pierre Omidyar como un sitio donde vendía sus objetos personales. Omidyar nunca esperó hacerse millonario con su idea, pero en sólo cinco meses lo que inició como un hobby se transformó en un imperio de $3 mil millones de dólares, con más de dos millones de suscriptores.



En 1991 creó un sitio de e-commerce llamado eShop, que después fue comprado por Microsoft. Mientras trabajaba como desarrollador para General Magic en 1994, conoció a su futura esposa quien era coleccionista de los dispensadores de dulces Pez y que se quejaba de no encontrar fácilmente coleccionistas como ella en internet. Por eso, Omidyar incluyó un pequeño servicio en su página Web para que su esposa pudiera comunicarse, comprar y vender estos objetos con otras personas en Estados Unidos.



Lanzada en mayo de 1995, poco a poco su plataforma empezó a ganar tracción y los coleccionistas de Barbies y muñecas encontraron en eBay la opción perfecta. Sin saberlo, Omidyar había tocado una vena clave del mundo online: el deseo de la gente de conectarse con otras personas que comparten los mismos intereses.



Para mediados de 1997 eBay era uno de los sitios más visitados de internet; actualmente, a pesar de la competencia, sigue siendo la principal plataforma de e-commerce en su tipo.



Su filosofía: “No salí a crear un gran negocio de eBay. Cuando ocurrió, simplemente aproveché la situación”.



Reed Hastings, CEO y co-fundador de Netflix

Antes de poder hacer streamings en los dispositivos móviles, o incluso en YouTube, todos íbamos al videoclub para alquilar películas y verlas en casa. Hasta que Hastings y su co-fundador, Marc Randolph, llegaron a escena en 1998 con su idea de servicio de renta vía email.



Ver películas y series de televisión sin tarifas de retraso y fechas límites podría parecer algo normal en estos tiempos, pero fue una idea revolucionaria que nació de estos emprendedores.



Actualmente, Netflix tiene una colección de más de 100,000 títulos y supera los 20 millones de suscriptores. De acuerdo con Hastings, la idea de crear esta empresa surgió porque tenía un recargo por no regresar Apollo 13 –la cual había perdido- y debía 40 dólares. Al pensar lo mucho que se enojaría su esposa por ello, ideó una solución que pronto sería su modelo de negocio: Pagar una renta fija al mes y usarlo cuanto quisiera.



Su filosofía: Entre las razones de éxito de Netflix están sus innovadoras prácticas de management, basadas en la “Libertad y Responsabilidad”. La empresa también es reconocida por pagar salarios altos a sus empleados y por permitirles administrar sus propios tiempos.



David Filo y Jerry Yang, fundadores de Yahoo! Inc.

La historia de éxito de Filo y Yang inicia en la Universidad de Stanford, cuando los candidatos a doctorado estaban involucrados en un proyecto para crear chips para computadoras. Como el proyecto no les emocionaba y sus mentores se tomaron un año sabático, ellos también decidieron hacerlo y dedicar su tiempo a navegar en internet.



Haciendo esta actividad descubrieron que existía un problema: aunque había muchos sites muy interesantes, debido a la falta de organización de la Web, encontrarlos era sumamente difícil. Frustrados por no poder monitorear los sitios que les gustaban, a los emprendedores se les ocurrió elaborar un mapa para los usuarios donde pudieran tener listas de sus sites favoritos y organizarlos por temas. El siguiente paso era diseñar un motor de búsqueda para dar con los resultados correctos.



En 1994 publicaron su primer listado “Guía de la Web de David y Jerry”, para que sus amigos pudieran acceder a las páginas ‘cool’. Conforme los listados crecieron, los dividieron en categorías y luego en subcategorías. Había nacido Yahoo!.



Para noviembre de ese año, tenían 170,000 visitas diarias al sitio; en 1998 superaban el millón. Pronto recibieron ofertas de compra de AOL, Microsoft y Prodigy, pero rechazaron todas. Realmente disfrutaban el negocio.



Para 1995, Yahoo! se había convertido en una de las grandes propiedades de alta tecnología. Los siguientes dos años incorporaron innovaciones como el clima, cifras de acciones, marcadores deportivos, mapas interactivos y “My Yahoo”, una herramienta que permite personalizar información.



Aunque Google le ganó el dominio al motor de búsqueda de Yahoo!, esta empresa sigue siendo de las principales generadoras de contenido y sus páginas de nicho de las más visitadas. Actualmente, aunque Yang y Filo son dueños de una compañía multimillonaria, que está al mando de Marissa Mayer, sus vidas siguen siendo “simples”.



Su filosofía: “Esta empresa no se trata de tecnología; sino de resolver las necesidades básicas de las personas de eficiencia, efectividad y simplicidad”, afirma Jerry Yang.



Chad Hurley, Steve Chen and Jawed Karim, creadores de YouTube

YouTube es la plataforma de videos más popular del mundo: los usuarios ven 4,000 millones de horas de video al mes y suben 72 horas de video cada minuto.



YouTube nació en 2005 cuando Chad Hurley registró la marca, logo y dominio en el Día de San Valentín. La empresa fue creada por tres ex empleados de Paypal: Hurley, Steve Chen y Jawed Karim. La idea de crear YT surgió en una fiesta en San Francisco, un año antes del lanzamiento oficial, gracias a dos eventos: El ‘accidente’ en el vestuario de Janet Jackson durante el Super Bowl y el devastador tsunami en el Océano Índico.



En abril de 2005, Jawed Karim publicó el primer video llamado ‘Me at the Zoo’; en septiembre de ese mismo año obtuvieron su primer hit de un millón de vistas: un anuncio de Nike en el que salía el famoso futbolista Ronaldinho con tenis de oro. A finales de 2005, recibieron su primera ronda de inversión por US$3.5 millones.



La historia de los creadores de YouTube ‘termina’ cuando Google compra el sitio por US$1.65 mil millones en octubre de 2006; desde entonces Google lo llamó “el siguiente paso en la evolución de internet”. Hace unos meses, Hurley anunció vía Twitter que crearía un nuevo website de videos colaborativos, llamado MixBit, el cual se lanzará próximamente.