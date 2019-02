Los 10 mejores tips de graduación

Estas lecciones de reconocidos líderes, aunque fueron dadas en discursos de graduación, aplican a los emprendedores.

La graduación de la universidad es un momento de esperanza y emoción para cientos de personas. La mayoría de los discursos que se dan en estas ceremonias hablan de la importancia de creer en uno mismo y en los sueños. Sin embargo, algunos de los consejos más valiosos para los futuros emprendedores vienen de aquellos que entienden lo que realmente se necesita para salir adelante y tener éxito.



Aunque no todas las figuras que aparecen en nuestro listado son emprendedores en el sentido estricto, todos han sido destacados pioneros de sus industrias. De las lecciones de fracaso de la multimillonaria autora de Harry Potter al consejo de decir “sí” del ex directivo de Google, te presentamos los consejos más destacables de discursos dichos en graduaciones y que seguramente te inspirararán, sin importar en qué etapa esté tu negocio.



1. No desperdicies tu tiempo, Steve Jobs

En el discurso de graduación de la Universidad de Stanford en 2005, el co-fundador de Apple dio un consejo muy valioso para cualquier emprendedor: "Tu tiempo es corto. No lo desperdicies trabajando en el sueño de alguien más; enfócate en hacer tu sueño realidad. No dejes que el ruido de las opiniones ajenas ahogue tu voz interior”.



2. Lleva todo tu ser al trabajo, Sheryl Sandberg

La jefa de operaciones de Facebook incluyó poderosos mensajes acerca de la equidad de género en posiciones de liderazgo en un discurso de graduación que dio en 2012 a los graduandos de Harvard Business School. En éste motivó a tanto mujeres como hombres a ser auténticos en el trabajo.



“Lleva todo tu ser al trabajo. No creo que tengamos a un ser profesional de lunes a viernes y un ser verdadero el resto del tiempo. Todo es profesional, y todo es personal”.



3. La decepción es inevitable, Conan O’Brian

Un año después de anunciar que dejaría el programa Tonight Show de la NBC en 2010, O’Brien dio un discurso de graduación en la Universidad de Dartmouth. Tras ese año en el que intentó reinventarse a sí mismo y su carrera, el presentador dijo a los graduandos que las decepciones son inevitables. Pero que de esos fracasos podemos aprender de qué somos capaces realmente.



“Le temas o no, la decepción es inevitable. La belleza de ello es que a través de esa decepción puedes ganar claridad y con ésta viene la autenticidad”.



4. No esperes la perfección, Guy Kawasaki

Kawasaki, reconocido autor, inversionista y emprendedor serial, se dirigió a los graduados de la Menlo College en 2012, a quienes les brindó una lista de las 10 principales lecciones que ha aprendido en más de 30 años de hacer negocios. Entre éstas se encuentra: Hacerlo bien requiere de mucha prueba y error, así que no debes desperdiciar tu tiempo buscando la perfección.



5. Haz lo que amas, Jerry Yang

En la graduación de la Universidad de Hawaii en 2009, el co-fundador de Yahoo, Jerry Yang, dio una serie de consejos ideales para emprendedores potenciales. Mientras hablaba sobre cómo creó Yahoo en un tráiler junto a David Filo, Yang reveló que la idea de crear la empresa surgió mientras hacían su investigación para graduarse. El empresario motivó a los estudiantes a dejar sus planes y seguir algo que realmente les apasionara.



“Si encuentras algo que se siente bien pero que parece que no se adapta a tu plan maestro, toma la oportunidad y comprométete a ella trabajando duro. No debes temer dejar que la pasión gire la rueda. Podrías realmente amar lo que termines haciendo”.



6. Prepárate para fracasar, J.K. Rowling

La autora de la saga de Harry Potter habló frente a los graduandos de Harvard en 2008 sobre un tema que, admitió, muchos de ellos probablemente aún no tenían experiencia sobre: el fracaso. La multimillonaria dijo que estaba viviendo en la pobreza cuando decidió seguir su sueño de escribir novelas. Su lección es una que todos los emprendedores deben tener presente: Si nunca fracasas, entonces no estás tomando suficientes riesgos.



“Es imposible vivir sin fracasar en algo, a menos de que vivas tan cautelosamente que termines no viviendo, en cuyo caso fracasarás por default”.



7. El éxito no siempre es vertical, Reid Hoffman

En su speech en 2012 en la Babson College de Boston, el co-fundador de LinkedIn habló de la importancia del espíritu emprendedor. Hoffman destacó que el éxito probablemente no se parezca a subir una escalera, como muchos crecemos creyendo.



“El éxito ya no es más un simple ascenso de escalones. Necesitas escalar hacia los lados y a veces bajar…”.



8. Lo que haces no define lo que eres, Chris Gardner

El emprendedor y conferencista motivacional dio un emotivo discurso de graduación en la Universidad de California en 2009. La autobiografía de Gardner, “En busca de la felicidad” -que se convirtió en una famosa película del mismo nombre-, narra sus problemas como padre soltero, desempleado y sin hogar.



Al dirigirse a los graduados que se enfrentarían a un mercado con escasez de empleos, Gardner los motivó a buscar las recompensas intangibles de las relaciones y satisfacción personal, por encima del éxito financiero.



9. Haz de la excelencia tu marca, Oprah Winfrey

La famosa presentadora y fundadora de la red OWN, se dirigió a los graduados de la Spelman College de Atlanta. Winfrey, cuyo solo nombre es una marca reconocida, se expresó del valor que tienen el servicio y la integridad por encima de la fama al construir una marca personal.



“Deja que la excelencia sea tu marca. Cuando eres excelente, eres inolvidable”.



10. Di sí más seguido, Eric Schmidt

Schmidt, quien fuera CEO de Google, habló ante los graduados de su alma mater, la Universidad de California, Berkeley, en 2012. Schmidt motivó a todos a pensar como emprendedores y a cultivar una mentalidad innovadora. Con ese espíritu de intentar cosas nuevas, promovió el poder de decir “sí” a más invitaciones de la vida.



“Encuentra la manera de decirle “sí” a las cosas, incluso si están fuera de tu zona de confort. El “sí” te permite sobresalir de la masa; es una pequeña palabra que te permite hacer grandes cosas”.