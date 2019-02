9 tips para potenciar tus redes sociales

Aunque no hay una fórmula mágica, estos tips te ayudarán a mejorar tu desempeño y resultados en estos canales.

El pasado mes, me encontré con este post de SOS en LinkedIn: “¡Ayuda! ¿Cuál es el tiempo recomendado que debo pasar en las redes sociales para promover mi negocio”? La petición rápidamente generó cerca de 200 respuestas… y ni un consenso; las respuestas variaban de “nada” a “todo el día”.



Lo que sí es cierto es que si dedicas todos tus minutos, horas y días para hablar sólo de ti, de tu negocio y su éxito, estás perdiendo el tiempo. Al igual que en las conversaciones personales, las pláticas unidireccionales no son exitosas.



Entonces, ¿qué es lo que sí funciona? Reunimos los mejores nueve consejos de expertos:



Crea una voz en redes sociales con la que la gente quiera comunicarse

Viveka von Rosen, una de los top 50 influenciadores en redes sociales, dice: “Me gusta ver a individuos publicando por la marca, en lugar de a la marca posteando por sí misma”, porque es más auténtico y “porque no puedes amar una marca con la que no te gustaría salir de paseo”.



Hazte a ti y a tu equipo visibles

“No sé en tu empresa, pero yo ya no tengo a nadie en la mía con el nombre ‘administrador’”, afirma Anita Campbell, fundadora de Small Business Trends. Ella recomienda subir fotos y videos de la gente detrás de tus redes y de tus posts.



Pero debes elegir a tu equipo con cuidado, advierte el estratega en social media Lee Hopkins, porque aquellos que lleven tus campañas en redes “son los voceros de la empresa, y tienen el poder de arruinar tu reputación con un solo tuit”.



Conoce a tus clientes

“Conoce qué proyectos tienen, por qué toman esas decisiones, qué rol juega tu marca en sus vidas y cómo experimentan tus servicios y productos”, dice Valeria Maltoni, de Empathy Lab. Después sigue el consejo del innovador social Gaurav Mishra y usa tus posts para “resolver un problema o conectarte por un objetivo en común. O por ambos”.



Escucha activamente

“Piensa cuánto tiempo inviertes en escuchar y aprender en una conferencia de tu industria”, dice Philip Sheldrak, autor de The Business of Influence. “Ahora, lleva esa proporción a las redes sociales”.



Evita el contenido que parece boletín de prensa

En lugar, apuesta por “ofrecer contenido creativo y actualizado que sea relevante, significativo y que cuente una historia”, dice el estratega en social media Michael Brito, añadiendo que todo el contenido debe “proporcionar valor a la conversación”.



El uso efectivo de este canal “se trata de ser humano”, dice Rohit Bhargava, autor de Likeonomics, y de ganar “un entendimiento más profundo de las preguntas de los clientes y de cómo puedes responder a ellas”.



Sé más conversador

“La descortesía debe detenerse”, dice el autor y columnista para Forbes Shel Israel, un argumento con el que muchos expertos concuerdan, incluyendo a Ann Handley de MarketingProfs, quien también quiere ver el final del spamming social, incluyendo el creado por los amigos o los mensajes directos automáticos.



Da crédito cuando es merecido

“Una cosa que me gustaría ver más son ligas orgánicas y referencias de contenido”, dice Geoff Livingston, autor de Welcome to the Fifth Estate , quien lleva esto aún más allá diciendo que “cuando algo es una opinión, debemos darlo a conocer”.



No exageres con los hashtags

Cuando se les preguntó a los expertos acerca de un hábito en redes sociales que debe detenerse, Lee Odden, CEO de TopRank Online Marketing, responde “#sólo #deja #de #usar #hashtags #para #todo” y, especialmente, deja de usarlos “en lugares donde no tienen esta intención, como Facebook (*aunque la red social ya agregó la opción para incluir hashtags), tarjetas de cumpleaños, etcétera”.



Toma en cuenta que el número de seguidores no lo es todo

“Cuenta los shares, los comentarios, las descargas, los RTs, las suscripciones, la generación de leads y todo aquello que hace que las personas actúen, basándose en la calidad de algo que vieron o leyeron”, dice el periodista de tecnología Paul Gillin. En otras palabras, mide las interacciones. Toby Bloomberg de Cox Media Group enfatiza en el análisis de los comentarios de los fans.



Conclusión: El tiempo que uses en las redes sociales, sé humano, auténtico, cortés, relevante, útil e interactivo. Comparte, no vendas.