10 reglas de etiqueta en Facebook

Conoce las prácticas que debes evitar para hacer buen uso de esta red social, ya sea en tu cuenta personal o en una página de fans.

July 18, 2013 4 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Algunas marcas han dominado el arte del marketing en Facebook; otras, no tanto. Al igual que con el resto de las plataformas sociales, existen ciertas reglas a seguir también en Facebook. En esta plataforma existe un protocolo para marcas y otro para individuos. Las prácticas que te compartimos a continuación pueden aplicar a ambos:



1. Deja de pedir a la gente que les “gusten” tus actualizaciones

Hace algunos años, era muy común ver publicaciones que iniciaban con “Dale ‘Me gusta’ a este post si…” Tristemente, eso sigue existiendo. Crear buen contenido es la única forma en la que conseguirás “Me gusta”. Si lo piensas, un like es una acción muy vacía; es la forma más simple de interactuar. Por lo que pedirle a la gente que le guste lo que pones es chafa y no otorga valor a los lectores.



2. No sobre publiques

Simple: si llenas las actualizaciones de estado de tus seguidores, la gente esconderá tus estatus o simplemente dará “Ya no me gusta” a tu página. Lo mismo ocurre con tu página personal; todos somos libres de compartir lo que queramos con nuestros amigos, pero si exageras sufrirás las consecuencias.



3. Mantén los hashtags al mínimo

Aún no estamos seguros sobre cómo los hashtags están afectando nuestro posicionamiento de marca en Facebook, ya que apenas fueron introducidos. Pero el mismo consejo aplica en Twitter y en Facebook: Asegúrate que los hashtags sean relevantes y no excesivos.



4. Cuando ocurra una tragedia, no hables

No hay razón por la que una marca deba publicar en Facebook cuando ocurre una tragedia nacional o internacional, y menos si no te concierne. Mandar “pensamientos” y “oraciones” a las víctimas no es correcto para atraer atención. Una mejor técnica sería ofrecer a tu audiencia una forma de donar o participar.



5. No seas condescendiente

En Condescending Corporate Brand Page encontrarás muchos ejemplos de las cosas que no debes hacer. En esta página es palpable que a muchas marcas se les están terminando las buenas ideas sobre cómo atraer gente en Facebook. Evita ser uno de ellos.



6. Hay una línea delgada entre marketing en tiempo real y “brandjacking”

Para las páginas de marcas, Oreo incursionó en el marketing en tiempo real durante el Super Bowl, lo cual fue grandioso pero a la vez algo destructivo. Inspiró cientos de imitaciones y sus intentos de marketing en tiempo real no siempre son relevantes: pueden incluso llegar a ser spamosos.



7. Sé positivo

Este tip va para las páginas personales y las marcas. Aunque quieras despotricar en tu página, debes considerar a tu audiencia y qué es lo que quieren escuchar de ti. Pregúntate: ¿compartimos este contenido porque es útil para nosotros o para nuestra audiencia?



9. Cuando hay un problema de relaciones públicas, lo peor que puedes hacer es quedarte callado

Muchas veces, las marcas cierran su comunicación en Facebook cuando se enfrentan a algún problema. Pero sólo conseguirás exacerbarlo si te mantienes callado sobre el tema. Responde aunque sea únicamente unas líneas como “Estamos trabajando en ello”.



10. Personaliza tu respuesta a la gente que se tomó el tiempo para contactarte

Ya sea a un mensaje directo o un comentario, tu respuesta nunca debe ser automática e impersonal. Cualquier persona que comenta en tu página representa una oportunidad para una conexión personal. Haz esa conexión especial y conseguirás un fan de por vida.