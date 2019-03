20 preguntas al fundador de Cheezburger

Ben Huh ha cambiado el léxico de internet con sus humorísticos sitios y memes de LOLcats. Aquí un vistazo a este innovador emprendedor.

August 22, 2013 9 min read

Podría argumentarse que Ben Huh, de 35 años, ha cambiado el léxico en internet. El fundador y CEO de Cheezburger adquirió el sitio I Can Has Cheezburger? en 2007 y lo transformó en una empresa de medios que ahora incluye a más de 50 sitios Web humorísticos, incluyendo FAIL Blog, The Daily What y Cheezburger, que generan más de 400 millones de páginas vistas cada mes. La marca Cheezburger también ha publicado cinco libros y fue el foco del reality show LOLwork de Bravo en 2012. Huh también es el co-fundador de Circa, una startup de periodismo online.



A Huh se le ha dado el crédito de convertir en algo mainstream la creación de memes y ha aparecido en The New York Times, Wired y Time y se ha dirigido ante masas en South by Southwest y en la Web 2.0 Summit. Pero no todo ha marchado viento en popa para el ‘rey’ de la cultura en internet; Huh redujo en un 35 por ciento su equipo a principios de año, debido a que las audiencias comenzaron a favorecer los dispositivos móviles sobre los de escritorio.



Le hicimos a Huh 20 preguntas, desde serias hasta tontas, con la intención de obtener un mejor acercamiento a la mente creativa de este innovador e interesante emprendedor.



1. Cuando eras niño, ¿qué querías ser de grande?

Cuando era un niño, menor a 10 años, quería ser arquitecto. Quería construir cosas.



2. ¿Cuál fue tu primera idea de negocios y qué hiciste con ella?

Cuando tenía 14 años, promocioné un servicio de mecanografía en el edificio en el que vivía. Un hombre muy agradable aceptó la oferta y me pagó muy bien; me debía menos de 10 dólares y me pagó con un billete de 20.



3. ¿Qué te hubiera gustado saber antes de iniciar tu primer negocio?

Mi primer negocio con el que ganaba dinero surgió en Chicago en 1997. Tenía 19 años y cree una empresa de desarrollo Web. Envié un email a todas las cabezas de Nortwestern University y les dije “No creo que su sitio Web sea bueno –déjeme arreglarlo”. Básicamente comenzaba con un insulto, aunque no era mi intención, pero terminé ganando dos clientes.



No sabía esto, pero el marketing polarizado crea respuestas fuertes, buenas o malas, y puedes usar esto en tu beneficio. Me gustaría haber sabido cómo ponerme en los zapatos de mis clientes; lo primero que haces como un mal marketer es decir esto es lo que soy y lo que puedo hacer. Tuve suerte.



4. ¿Qué aprendiste de tu mayor fracaso?

Que está bien fracasar. Tuve una startup en el 2000 que fracasó 18 meses después. Fue el peor momento de mi vida. Es sumamente difícil recuperar el camino. Lo que necesitaba más reparación no eran mis finanzas (aunque estaban bastante mal) sino mi confianza. En ese tiempo batallé con pensamientos de suicidio y no salí de mi casa por dos semanas. Fue un momento realmente terrible.



5. ¿Qué aprendiste del peor jefe que tuviste?

Tuve un jefe terrible que era extraordinariamente bueno reclutando gente talentosa, pero era un tirano –entraba a tu oficina a gritarte. Pagaba generosamente por el derecho de ser un imbécil, por lo que muchos lo soportaban.



Aprendí que ésa era una forma de llevar un negocio, pero que tiene un costo ser un imbécil, y no sólo financieramente. Los costos eran culturalmente terribles para la empresa; nadie lo respetaba ni confiaba en él.



6. ¿Cuál es el experimento de marketing más extraño que has hecho?

Para South by Southwest en 2011, nos aliamos con Friskies. Llevaron a un escultor de queso desde Wisconsin, y esculpió varios LOLcats de queso en diferentes tamaños. Es muy difícil llamar la atención en este evento porque es demasiado grande, pero entramos en el top 20 de las marcas más mencionadas en este evento. La gente se paraba a tomar fotos.



7. ¿Cómo sabes que encontraste a un empleado estrella?

Con la revisión de muchas referencias. Muchas personas inteligentes saben cómo mostrarse y venderse, por lo que revisar las referencias y preguntar a las personas en común su opinión honesta es una excelente forma de saber cómo alguien se desempeñará.



8. ¿Cómo usas las redes sociales?

Las redes sociales son como la sal: tienes que usar un poco en todo. Se ha convertido en un modelo de cómo funciona internet; es todo lo que hacemos. Yo las uso mucho, en especial Twitter. Intento pensar en mi audiencia y en darle algo que le parezca fascinante. El 80 por ciento es para tu audiencia, el 20 por ciento para ti.



9. ¿Qué admiras más de tus padres?

Mi madre, que tiene una educación de secundaria, siempre ha sido muy tenaz, nunca se da por vencida. Sufrirá cuanto sea necesario para conseguir lo que quiere y tiene una increíble ética de trabajo.



10. ¿Cuál es tu libro favorito?

Cambia todo el tiempo, pero intento leer ficción. Estando en el negocio recibes muchas recomendaciones literarias, pero la ficción te da un claro sentido de cómo será el futuro, en lugar de lo que ocurrió en el pasado.





11. ¿Cómo encuentras inspiración?

Hablando con otras personas inteligentes que tienen puntos de vista personales en mi industria o en algo relacionado a ella, o incluso en algo totalmente diferente. Así me doy cuenta del otro lado del universo que nunca antes había visto.



12. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido?

No puedo recordar quién me lo dijo, pero creo que es el parafraseo de una cita: “Nunca eres tan bueno como piensas que eres, y nunca tan malo como la gente dice que eres”. Para alguien que siempre está en público, esa frase es algo que pienso siempre. Significa controlar tu ego y que es muy fácil destruir a alguien sin siquiera pensar en ello.



13. ¿Cuál es tu secreto de productividad?

Se trata de hacer lo importante, no lo urgente, que es un consejo del libro 7 Habits of Highly Effective People de Stephen Covey.



14. ¿Cómo superas los nervios de hablar en público?

No pienso en quién es la audiencia, trato a todos de la misma manera. No me importa si es el presidente o una clase de primaria. Esto hace normal a cualquier situación. Una vez tuve que presentarme frente a una serie de inversores que recién habían escuchado a un Nobel Laureate que intentaba curar el cáncer y yo era el siguiente en hablar… sobre cosas chistosas en internet. Pero si piensas en esas cosas te engañarán. Me digo a mí mismo que es normal y que estoy contando una historia –y si cuentas una historia sobre algo que te importa entonces harás un buen trabajo.



15. ¿Cuál es tu cita favorita?

Fred Wilson, co-fundador de Union Square Ventures, una firma de capital de riesgo con sede en Nueva York, escribió un post sobre lo que se necesita para ser un buen CEO y habla de tres aspectos esenciales: 1. Recluta y retén a las mejores personas2. Asegúrate de no quedarte sin dinero3. Asegúrate tener una visión clara que articulas bien a los accionistas



16. ¿Qué es lo que más te molesta?

Cuando era más joven había muchas cosas que me molestaban, pero conforme he ido madurando me he hecho más tolerante. Esas cosas realmente no importan –esa persona que te molesta está tratando de lograr cosas, tiene necesidades y retos complejos y probablemente hay algo en su vida que la están haciendo actuar así.



17. ¿Cuál es tu destino vacacional favorito?

Hawaii. Sé que es algo cursi porque es muy popular, y yo no sabía cuál era su gran atracción hasta que fui. Es el paraíso.



18. ¿Cuál crees que es la mayor innovación?

Internet: la habilidad de poder conectar cualquier cerebro humano con otro cerebro humano.



19. ¿Con quién te gustaría ir a cenar?

Muchos dirían que con Warren Buffet, pero soy un amante de la comida, así que prefiero a David Chan, el chef y fundador de Momofuku. Creo que los chefs son artistas y cenar con uno de ellos sería un momento extraño en el que podrías ver a un artista en acción.



20. ¿Cuál era tu clase favorita en la escuela?

La de contaduría en el bachillerato. Me fue muy útil para los negocios.