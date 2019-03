20 lecciones para usar Pinterest

¿Eres nuevo en esta red social? Te compartimos las estrategias de algunas marcas que están teniendo éxito con sus tableros.

September 7, 2013 7 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Tener una estrategia específica para Pinterest aún es algo nuevo, por lo que puede servirte de inspiración ver lo que están haciendo grandes marcas en esta red social. Y es que para algunas empresas (especialmente para aquellas con productos o servicios muy visuales), Pinterest puede convertirse en una gran oportunidad de marketing online.



Te presentamos 20 marcas que están haciendo cosas interesantes en esta plataforma, así como el tipo de contenido que comparten con los usuarios. Toma nota:



1. Lowe's: crea tableros específicos sobre un solo tema. Lowe's tiene cerca de 3.6 millones de seguidores y ha construido su presencia enfocándose en temas muy específicos en sus tableros como "50 Proyectos debajo de $50 dólares". Este tipo de especificación le ha ayudado a ser una de las marcas con más seguidores en Pinterest.



2. Martha Stewart Living: más es mejor. La marca Martha Stewart, que incluye revistas, un sitio Web y varias líneas de productos, tiene un perfil en Pinterest extenso con más de 126 tableros y 13,000 pins. Esto le ha ayudado a alcanzar el medio millón de seguidores. Para usar esta estrategia, la organización es clave y cada pin debe tener un objetivo y ser visualmente interesante.



3. Real Simple: conoce tu marca. La revista Real Simple tiene cerca de 340,000 seguidores y es tan exitosa porque se ha tomado en serio el significado que tiene la revista para sus seguidores. Real Simple se enfoca en facilitar la vida de las personas y sus pins lo reflejan.



4. Whole Foods: sé creativo al nombrar tus tableros. La cadena de supermercados Whole Foods presente en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá se enfoca en proveer alimentos orgánicos y naturales y tiene una creciente presencia en Pinterest, con más de 140,000 seguidores. Si tu marca tiene un enfoque muy específico, nombrar tableros creativamente te puede servir para atraer usuarios.



5. Self Magazine: mantente relevante. Self Magazine tiene casi 200,000 seguidores y se enfoca en mejorar la mente, el cuerpo y el alma. Para cada estación cambia su perfil de manera que refleje qué la hace única. Debido a que la revista tiene buen reconocimiento de marca, estos cambios le permiten permanecer relevante para los usuarios.



6. Refinery 29: integra tu contenido Web con Pinterest. El sitio de estilo de vida Refinery 29 se enfoca en la moda y relaciona el contenido de su sitio con sus tableros de Pinterest para llegar a más de 206,000 seguidores. Además de pinear su contenido, la empresa creó tableros con eventos relacionados.



7. Today show: actualízalo regularmente. Quien sea que esté a cargo del Pinterest de Today show ha hecho un excelente trabajo pineando con regularidad. Esto mantiene a sus pins en las actualizaciones de noticias de su categoría. A la fecha tiene más de 23,000 pins y 106,000 seguidores.



8. Etsy: al promover, piensa visualmente. En Pinterest, Etsy tiene más de 317,000 seguidores que pueden ver los productos que tienen disponibles de sus vendedores. Al promoverlos visualmente, la empresa ha podido aumentar las ventas y atraer tráfico a su sitio Web.



9. Sephora: facilita el compartir. El gigante retailer de belleza Sephora no sólo ha crecido su número de seguidores a 200,000 sino que también ha hecho que el compartir en Pinterest sea muy fácil en sus páginas de producto, convirtiendo a Pinterest en una de las principales fuentes de tráfico a su sitio.



10. Ellen Degeneres: haz lo que mejor sabes hacer. La comediante Ellen DeGeneres es su propia marca, construida alrededor de su talk show y libros. Tiene cerca de 264,000 seguidores en Pinterest, principalmente porque se mantiene fiel a su propia comedia. Todos sus tableros muestran cosas como tatuajes divertidos, bebés, mascotas y otros intereses de los que habla en su programa, incluso sus recetas vegetarianas.



11. The Knot: muestra lo más creativo. Ek sitio Web, comunidad y revista de nupcias The Knot es una fuente de información para muchas mujeres al planear su boda. Su perfil de Pinterest tiene cerca de 44,00 seguidores y el concepto entero está basado en inspirar a sus usuarios. Las marcas que tienen productos y servicios que se enfocan en la creatividad necesitan tener presencia en esta red social.



12. L.L. Bean: Ten en mente los hábitos de los consumidores. Los más de 5 millones de seguidores de L.L. Bean deben amar su propuesta: no enfocarse en sus productos, sino en lo que los clientes aman hacer. Esto significa que cubre de todo, desde "Diversión al aire libre" hasta "Pesca". Como a los clientes de L.L. Bean les gustan ciertas actividades, la marca funciona en base a su estilo de vida.



13. Country Living: no te olvides personalizar. La revista Country Living hace algo en Pinterest que muy pocos hacen: personaliza las portadas de sus tableros. Esto es muy atractivo visualmente y facilitan al usuario saber qué clase de pins contienen.



14. Birchbox: involucra a tus clientes. La suscripción a productos de belleza tiene cerca de 1 millón de seguidores en Pinterest, principalmente debido al sentido de comunidad que ha creado. Birchbox tiene varios tableros grupales y deja que los usuarios pineen imágenes.



15. Everyday Health: asegúrate de incluir enlaces a tu sitio. Una lección que aprender de algo que una gran marca no está haciendo bien: Everyday Health tiene más de 3 millones de seguidores, pero no incluye ligas a su sitio. Esto podría costarte mucho tráfico a su sitio Web. Completa tus pins y perfil con la URL de tu página.



16. Jetsetter: llena tus tableros. El sitio de guía de viajes Jetsetter tiene más de 4 millones de seguidores y varios pins en cada tablero. Cuando empieces un tablero hazlo con al menos 20 pins.



17. Sarah Fogle: sé consistente. Teniendo un exitoso blog de 'hazlo tú mismo', Sarah Fogle fue lo suficientemente suertuda como para convertirse en un usuario destacado de Pinterest desde que empezó a usarlo. Aunque no hay una fórmula secreta para conseguirlo, subir buenos pins y usarlo regularmente puede ayudarte.



18. Popsugar: intenta crear sub perfiles. Popsugar Fitness es un ejemplo de cómo una sub marca tiene más seguidores que el perfil original. Popsugar Fitness tiene el triple de seguidores (más de 154,000) que el de Popsugar. Muchas marcas y sitios de medios tienen distintos perfiles para llegar a distintas audiencias.



19. Nordstrom: sé transparente y accesible. Esta tienda departamental tiene más de 4 millones de seguidores y ha usado su biografía de manera inusual. No sólo da el nombre del equipo que lleva la cuenta social, sino también un teléfono de atención al cliente. Esto les da a los consumidores una imagen más confiable de la marca Nordstrom.



20. Mashable: haz la experiencia divertida. Mashable demuestra que los sitios Web y blogs pueden ser exitosos en Pinterest. Con cerca de 1 millón y medio de seguidores, Mashable no sólo promueve su contenido visualmente sino que facilita el compartirlo.