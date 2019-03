Abre una pista de Go Karts

Apuesta por la rentable industria del entretenimiento creando una pista bajo techo o al aire libre. ¡Encantará a chicos y grandes!

September 24, 2013 13 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Los kartódromos son conceptos que se desarrollan en una de las industrias de mayor crecimiento en el país: el entretenimiento. Si bien implican inversiones altas, ofrecen la posibilidad de crear múltiples líneas de negocio con las cuales podrás conquistar desde niños hasta adultos jóvenes (del sexo masculino en su mayoría) . De esta manera, podrás obtener un margen de utilidad de hasta el 47 por ciento.



En el abanico de opciones en la industria del entretenimiento, las pistas de go karts o kartódromos representan una atractiva oportunidad de negocio. Esto debido a su capacidad para captar usuarios que buscan recrearse y practicar deporte la mayor parte del año, así como a su versatilidad para ofrecer servicios alternos y a su rentabilidad.



Generalmente, este tipo de conceptos se ubica en los alrededores de las ciudades, toda vez que requieren de grandes superficies para albergar una pista profesional, un área para correr autos de radio control, salones para fiestas infantiles, salas para eventos corporativos, cafetería y zona de juegos infantiles.



El principal mercado son niños, adolescentes y adultos jóvenes de familias de nivel socioeconómico A/B, C+ y C, para quienes el esparcimiento es el tercer rubro más importante en el gasto familiar. De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, del Inegi, la inversión en este renglón es de $3,256 por trimestre, sólo después de alimentos, bebidas y tabaco; transporte y comunicaciones.



Frente a este panorama, y considerando que los mexicanos se caracterizan por un ánimo festivo, siempre dispuesto a la diversión, te proponemos echar un vistazo a este modelo de negocio, que puede acelerar tanto tu adrenalina como tus ingresos.

Mercado en ascenso

En el país hay al menos una docena de kartódromos autorizados por la Asociación Mexicana de Automovilismo Deportivo (Amadac), los cuales realizan seriales y campeonatos, pero al mismo tiempo funcionan como centros de renta de go karts.



En estos espacios a cielo abierto –conocidos como pistas outdoor–, se dan cita personas que gustan de la velocidad y que sueñan con correr algún día de manera profesional. También familias que acuden en busca de distracción y convivencia.



A la par de este concepto, hay otro tipo de kartódromo conocido como pista indoor, donde prácticamente existen las mismas actividades que en el outdoor, sólo que bajo techo y sin el inconveniente del sol y la lluvia.



¿Cuáles son las plazas más atractivas? Esto depende del tipo de pista que desees abrir. Por ejemplo, si piensas en un concepto outdoor, debes saber que casi todas las ciudades importantes de la República tienen su kartódromo; incluso, hay lugares con dos o más pistas como Morelos, Estado de México y Nuevo León. Ahora, si lo tuyo es lo indoor, se puede decir que todo México es territorio virgen. Antes de dar el gran paso, haz un estudio para asegurarte de que el lugar tenga mercado.



En ambos casos considera que se trata de un negocio que requiere de una gran superficie de terreno: entre 3,000 y 6,000m2 para una pista indoor, y a partir de 20,000m2 para un concepto outdoor.



¿Dónde encontrar el espacio ideal para instalar una pista? Si optas por el modelo bajo techo, una nave industrial es la mejor opción. Este tipo de instalaciones suelen localizarse en la periferia de las grandes urbes y están rodeadas de vías de comunicación y, por tanto, de zonas habitacionales y comerciales. Además, tienen espacio suficiente para instalar toda la infraestructura requerida.



Por el contrario, el concepto al aire libre implica mayor trabajo de investigación inmobiliaria, pues las grandes superficies de terreno suelen estar alejadas de las áreas comerciales y/o habitacionales. No obstante, tienen a favor el tema económico, ya que la renta o venta por metro cuadrado suele ser baja. Para optimizar el proceso, te recomendamos buscar el apoyo de un corredor de bienes raíces.

Pista bajo techo

Un kartódromo techado es quizás el sueño de muchos aficionados al automovilismo deportivo. Quienes invierten en el ramo se caracterizan por tener un acercamiento previo a través de una experiencia personal (ex pilotos), o mediante la afición de los hijos. Sin embargo, también hay quienes simplemente buscan una oportunidad de negocio rentable.



“Es un negocio muy noble que genera ingresos todo el año. Sin duda, los mejores días son viernes, sábado y domingo”, dice Jesús Díaz González, director general de Gokartmanía, pista indoor y escuela de kartismo y automovilismo deportivo ubicada en Tlalnepantla, Estado de México.



En esta pista, inaugurada en el año pasado, cada detalle es supervisado por el propio Jesús, experto en kartismo, y por su hijo Luis “El Chapulín” Díaz, piloto profesional que actualmente corre para la escudería Telmex en la American Le Mans Series. “Es una pista única en su tipo en la República Mexicana y América Latina. Contamos con la más avanzada tecnología y sistema de cronometraje para competencias tipo Fórmula 1. Asimismo, tenemos planes de mantener un crecimiento constante y, en un futuro, franquiciar”, agrega Jesús, quien antes se dedicaba al montaje y operación de pistas móviles de go karts.



La pista tiene 6,000m2 y un circuito de asfalto epóxico dividido en dos pistas: Le Mans, con una longitud de 284m y capacidad para 10 go karts; y Daytona, de 239m y espacio para ocho autos. Al juntar las dos áreas se crea el circuito Grand Prix, de 523m y sitio para 16 autos. Adicionalmente, cuenta con una pista de 225m para carros de control remoto y una zona de 60m2 para baby karts (para niños de tres a cinco años).



En materia de equipamiento posee 69 go karts importados de Europa, 180 cascos, 120 overoles y 100 cuelleras. Igualmente, tiene dovelas (barreras) similares a las que se usan en Fórmula 1, seis salidas de emergencia y 45 extintores.



También tiene zona de gradas, vestidores, cafetería, área de juegos infantiles, tienda de accesorios (cascos, botas, nomex –material resistente a las llamas–, guantes, etc.), taller mecánico, área de oficinas administrativas, y salones para fiestas y eventos corporativos; todo decorado al más puro estilo racing.



En una pista de este tipo las unidades de negocio son muchas. Por ejemplo, renta de karts por tiempo con precios que van de $50 a $175 por periodos de cinco a 10 minutos; realización de campeonatos y seriales todo el año, cuyo costo de entrada oscila entre $1,450 y $5,000 por persona; impartición de clínicas de manejo deportivo.



“Las clínicas incluyen 10 minutos de teoría y el resto de conducción efectiva, con un costo de $2,500. Por lo general, se recomienda tomar dos o tres para adquirir las habilidades necesarias para desempeñarse en la pista o bien, para pulir la técnica”, explica Humberto Roberto Gómez, capacitador en Gokartmanía.



Otra línea de negocio en una pista indoor son los seriales de coches a control remoto, que contemplan cuatro fechas cada uno e integran a 16 participantes. Se programan a lo largo del año para garantizar flujo constante de clientes. El costo promedio por fecha es de $200 en caso de que el participante lleve su auto. La renta es de $40 por 10 minutos.



En materia de eventos puedes realizar fiestas infantiles (la mayor demanda es en fin de semana) con paquetes a partir de $600 con derecho a comida, uso de go karts y juegos inflables. Asimismo, puedes organizar eventos corporativos, fiestas de cumpleaños y seriales privados; así como renta de pista móvil en eventos públicos y privados.



Además, en Gokartmanía se ofrecen conferencias impartidas por Luis “El Chapulín” Díaz, quien a través de su historia busca transmitir un ejemplo de vida, pasión y valores que se necesitan para triunfar en los buenos y malos momentos, asegura Maribel Villalobos, encargada de eventos empresariales de la compañía, que cuenta con 30 empleados fijos y 20 eventuales.



¿Cuánto hay que invertir para instalar una pista indoor? De acuerdo con la empresa española OTL Kart, para instalar una pista de 3,000m2 se requiere unos $8 millones. A esto suma la compra de karts ($50,000 por unidad), equipo de protección para pilotos ($6,000: kit de casco, guantes, cuellera y overol) y sistema de cronometraje ($200,000: software, antena de recepción y transponders, que envían los datos del tiempo). Asimismo, incluye el costo de equipamiento de las diferentes áreas.



Una opción es buscar financiamiento de la banca y/o inversionistas independientes. Nafin tiene algunas opciones a través de la banca comercial. Los préstamos ascienden hasta $12 millones.

Pista a cielo abierto

Otra opción para emprender es montar una pista outdoor. Para ello, se requieren más de 20,000m2 de terreno para albergar una pista de asfalto de entre 900 y 1,000m lineales, por 7.5m de ancho. Igualmente, considera el tema de la seguridad (vallas y rieles, señales de tránsito), así como detalles adicionales como iluminación, gradas, servicios sanitarios, cafetería, vestidores y recepción.



Un buen parámetro de este concepto es Verakarts, ubicado en Veracruz, Ver. Este lugar inició operaciones en 2003 y funge como kartódromo con servicio de renta y espacio para eventos empresariales. También realiza seriales avalados por la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo (Femadac).



“La idea surgió del interés por apoyar a mi hijo, quien en ese tiempo tenía siete años y le gustaban los go karts”, recuerda Jesús María Rodríguez Salazar, ingeniero de profesión y administrador de Verakarts. A decir del entrevistado, un tema clave en el éxito del kartódromo ha sido la seriedad, responsabilidad y profesionalismo con que la empresa maneja la pista. “La inversión base en un concepto como el nuestro es de $7.5 millones en adelante”, puntualiza.



“Hay varios puntos finos en el manejo de una pista. Por ejemplo, hay que mantener en buen estado la pista y los jardines; así como la zona de pits y sarcófagos. Para ello, hay que tener un plan de mantenimiento”, agrega. Otro tema fundamental es tener a punto las herramientas de trabajo, como los go karts y accesorios (cascos, guantes, overoles), para lo cual se recomienda hacer una revisión semanal de su estado.



¿Qué servicios puedes ofrecer en una pista al aire libre? Prácticamente los mismos que en una pista indoor, sólo que con el inconveniente de que pueden verse cancelados o pospuestos a causa de los cambios climáticos. De esta manera, puedes ofrecer la renta de los go karts, organizar fiestas infantiles, eventos corporativos y competencias privadas.



Una pista bien posicionada ofrece un promedio de tres fiestas infantiles durante viernes, sábado y domingo, y al menos cuatro eventos corporativos por semana. Considera que la primera quincena del año y la que viene tras el inicio de clases queda inactiva.



También, y tal como ocurre en Verakarts, puedes implantar una escuela de pilotos, que haga las veces de semillero de nuevos talentos. “Contamos con el servicio de entrenamiento, de modo que la pista siempre está abierta para los pilotos que rentan pits, o para quienes traen su go kart y sólo quieren usar la pista”, aclara Rodríguez Salazar. Al respecto, debes saber que para muchos kartódromos outdoor la renta de pits constituye una de las piezas clave en materia de ingresos. La mensualidad oscila entre $1,200 y $1,500, y da a los pilotos el derecho al uso de pista.



Otra línea de negocio es la tienda de refacciones y accesorios, la cual puedes tener al día si consigues un proveedor que te garantice tiempos de entrega y el abastecimiento de todas las novedades del sector. Se recomienda armar un catálogo virtual de piezas especializadas de go karts, y tener en stock piezas básicas como cascos, guantes, cuelleras, overoles y llantas. El administrador de Verakarts sugiere contactar directamente a los fabricantes Sodi Kart o Johnson Kart para abastecerte de todo lo necesario.



Otra alternativa para sacarle jugo a una pista outdoor consiste en rentar espacios “ociosos”, tal como hace Víctor Aguiñiga en el Kartódromo de Morelia, donde lo mismo alquila espacios para hacer recorridos en bicicleta, que para sesiones de entrenamiento canino. Adicionalmente organiza campeonatos de moto racing.



“Montar una pista no es una inversión cualquiera. Su mantenimiento cuesta mucho dinero y hay que tratar de sacar recursos de muchos lados. Simplemente, para recuperar tu inversión en los go karts, tienes que rentar cada coche un promedio de tres horas por día; de otro modo, es complicado tener una buena rentabilidad”, explica el dueño del Kartódromo de Morelia.



El también piloto comenta que el sector tuvo una fuerte caída a causa de la inseguridad. Esta tendencia se presentó desde hace tres años y apenas comienza a recuperarse el ramo. Y es que como los kartódromos suelen ubicarse en las afueras de las ciudades, la gente ya no quiere arriesgarse en las carreteras. En este sentido, Víctor considera que hace falta apoyo del Gobierno para garantizar la seguridad de las personas.



Finalmente recuerda: toda empresa en ciernes debe arrancar con un plan de negocios y un estudio de mercado. Si tienes dudas sobre cómo elaborar estos documentos, busca ayuda. Acércate a las incubadoras de empresas o especialistas como la Fundación ProEmpleo. No olvides que el éxito de todo emprendimiento depende en gran medida del liderazgo que ejerzas como cabeza de la organización.