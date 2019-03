Cómo ser un rockstar en redes sociales

Aunque no existe una fórmula para el éxito, compartir buen contenido y relacionarte con la audiencia te pondrá en el camino correcto.

October 11, 2013 5 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

El éxito en redes sociales es una larga lista de cosas bien hechas. Y aunque no existe un atajo para triunfar, te comparto algunos consejos que te ayudarán a poner tu marca en el camino correcto:



1. Sé un buen comunicador

Las redes sociales realmente son un grupo de personas hablando entre ellas. Así que lo que necesitas es pensar la manera de superar el ruido e interactuar con ellos. Aquí unos tips:



Escribe bien. No sólo hablo de ortografía y gramática. Escribe en una voz agradable y casual, no en una formal. No uses demasiadas palabras, sobre todo si lo puedes resumir. A menos de que tu publicación sea una primicia, déjala 10 minutos y regresa a ella. Edítala de ser necesario antes de dar clic en el botón Enviar.



Usa imágenes cuando tenga sentido. En mi agencia de marketing en internet, Portent, hemos notado que las publicaciones con imágenes generan entre dos y tres veces más interacciones. Habiendo dicho eso, no pongas imágenes en tus posts sólo por ponerlas. Úsalas únicamente cuando sean relevantes.



Usa el video. Aprovecha plataformas como YouTube o Vimeo (y, para micro videos Vine e Instagram) para atraer a la audiencia. Al igual que con las imágenes, asegúrate que los videos que compartes tengan sentido.



Saca provecho de todas las redes sociales. Mientras que la mayoría de las personas pasa su tiempo comunicándose en Twitter y Facebook, existen otras redes a las que vale la pena prestar atención. Una es Google+; aunque todavía no es tan grande, está ganando tracción y permite integrar con otros servicios de Google. También está SlideShare, una comunidad enfocada en las presentaciones de diapositivas. Este sitio puede mostrarte cientos de contenidos. Si tienes un excelente video o artículo, conviértelo en una presentación de SlideShare.



Responde inmediatamente. Si alguien hace una pregunta o propone un punto de vista alternativo, responde rápidamente. Esto les da a las personas la impresión de que te importan sus necesidades.



No te pongas emocional. No des material a los trolls. Conforme tu estrategia de social media crece verás algunos comentarios molestos o insensibles. No reacciones enojado. Responde cortésmente o no respondas.



2. Compra publicidad

No seas tímido acerca de pagar publicaciones promocionadas en sitios como LinkedIn y Facebook. En Facebook, la mayoría de tus posts ni siquiera aparecerá en las Últimas Noticias de tus fans sin promoción pagada. Así que si puedes, paga por ella.



Siempre usa las herramientas de segmentación que estas plataformas ofrecen para evitar que tu mensaje llegue a personas que no están interesadas en recibirlo. Después de todo, el peor error es no llegar a la audiencia adecuada lo que te significará un costo. Mejor, crea múltiples anuncios segmentados, dirigidos a usuarios de una demografía en específico que tienen el perfil adecuado para tu producto o servicio. Prueba y observa quién provee seguidores de mayor calidad.



3. Evita el yo, yo, yo

No hagas que todos tus posts hablen de ti y de tu empresa. Recomiendo publicar 80 por ciento contenido promocional, versus 20 por ciento promocional. Pero y si no hablas de tus productos, ¿qué otra cosa puedes compartir? Aquí algunas ideas:



Responde preguntas. Busca en Twitter preguntas escribiendo un tema, un espacio y un signo de interrogación. Por ejemplo, “llantas de bicicleta?” Así encontrarás buenas preguntas que podrás responder en ésta o en otra red social.



Usa Google. Empieza a escribir una pregunta en el buscador, y Google te mostrará una lista de otras relacionadas. Después respóndelas en redes sociales.



Cura contenido. Destaca buena información de otras fuentes. Esto ayudará a que los usuarios te perciban como un recurso confiable.



Comenta. Expresa tu opinión sobre temas relevantes y explica por qué es importante.



4. Ve más allá de tus clientes

En las redes sociales, quieres atraer a una audiencia que incluye a mucho más que simplemente a clientes potenciales. Enfócate en las personas que están atraídas por responder –los “raros” como los llama Seth Godin. Incluso aunque nunca te compren, les hablarán a los demás sobre ti.



5. Los halagos te llevarán a cualquier lugar

Usa herramientas como Followerwonk y Topsy que te ayuden a encontrar a las personas top en tu industria y a los grandes influenciadores. Después busca a las personas que los siguen y síguelas, en lugar de seguir a las celebridades. Es más probable que respondan.



Si alguien publica algo que disfrutas, asegúrate de que lo sepan con un retuit, Me gusta, Favorito o compartir. Si realmente es fantástico, considera publicar una respuesta en tu propio blog y lirgarla de regreso. Con el tiempo te conocerán y será más probable que compartan tu contenido.



Sin embargo debes recordar que no hay una solución mágica. Por cada historia de crecimiento exponencial, encontrarás mil de crecimiento lento y estable. Planea para ello, maneja las expectativas y capitaliza.