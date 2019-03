Cómo tener éxito en el crowdfunding

¿Necesitas dinero para un proyecto, idea o desarrollo de producto? Descubre cómo crear una buena campaña en estas plataformas.

El crowdfunding no es fácil. Algunos proyectos fracasan porque no existe un espacio en el mercado; otros porque no tienen un nivel avanzado en el desarrollo del producto como para convencer a las personas de unirse. Y algunos otros simplemente porque no tienen suficiente planeación o estrategia antes del lanzamiento.



Por eso, si estás apostando por esta novedosa fuente de financiamiento, toma nota de estos cinco puntos:



1. Define claramente tus productos y metas

Muchas personas tienen grandes ideas pero se lanzan al crowdfunding sin establecer sus metas. Pregúntate: ¿estás creando un solo producto, un grupo de productos o simplemente es un divertido proyecto complementario? Estarás en una mejor posición para abrirte y presentarte a “la masa” si sabes cómo articular tus metas. Usa tiempo en desarrollar tu marca y manufacturar tu biografía antes de lanzar tu campaña.



2. Cuenta una historia sobre lo que puedes hacer por los demás

A las personas les importa más ellas mismas que tu idea. Esto significa que decirles sobre el increíble producto que estás desarrollando no es suficiente para tener una campaña exitosa. Necesitas crear una historia alrededor del producto. Esta historia debe presentarse en tu video, descripción del proyecto, imágenes, actualizaciones –todo. Tu enfoque debe estar en cómo tu producto puede ajustarse a la vida de alguien de manera significativa. Evita la tendencia de dirigir tu campaña con especificaciones técnicas; hazla sobre la gente y no sobre tu producto.



3. Gasta dinero para ganar dinero

Sí, tu meta debe ser levantar dinero. Sin embargo, hay ingredientes que son críticos para el éxito de una campaña de crowdfunding. Un video poderoso es crucial; así que trata de aliarte con un director profesional o contratarlo. Paga también por apoyo en relaciones públicas y obtener cobertura de los medios. El desarrollo de la marca y el manejo de redes sociales también deben ser inversiones a considerar. Además, no debes olvidar ofrecer buenas recompensas a quienes fondeen tu proyecto.



4. Muestra a quienes te apoyan que los aprecias

Encuentra maneras en que las personas que apoyen tu proyecto se sientan queridas e importantes. Responde a cualquier comentario o pregunta lo más rápido posible. Sé honesto y dales a las personas respuestas directas. Aunque la plataforma de crowdfunding no ofrezca la opción, si alguien quiere hacer una devolución o una orden, haz que suceda. Además de las recompensas que establezcas, envía stickers, camisetas y notas de agradecimiento escritas a mano a las primeras personas que te apoyen. No importa qué papel desempeñes en tu empresa, tu preocupación siempre debe ser el cliente.



5. Considera la retroalimentación pero mantente fiel a tu visión

Si ejecutas bien todos los puntos anteriores y comienza la gente a apoyar tu proyecto, seguramente recibirás sugerencias. Algunas de las retroalimentaciones pueden ser sutiles y amigables, otras demandantes. Independientemente del tono, es importante que escuches: considera las sugerencias, discute como un equipo y responde con honestidad. Pero, sobre todo, mantente leal a tu visión. No sientas presión para cambiar tu producto; sólo añade cosas que se alineen a tus metas y visión de producto.



6. Cumple con las expectativas

Como cualquier industria en crecimiento, el crowdfunding tiene grandes dolencias y una de ellas es el incumplimiento de las recompensas prometidas. Muchas empresas que apostaron por este modelo para financiarse no han cumplido con la calidad y tiempo de entrega de las recompensas que ofrecían a sus apoyadores en la campaña. Anticipa este tema y ve más allá de las expectativas de tus clientes. Sólo así construirás una marca sólida con este modelo.

Obteniendo mucho dinero

Max Gunawan levantó cerca de US$580,000 para su startup en 31 días. Él es uno de los emprendedores que mayor éxito han obtenido con este modelo. Su negocio, Lumio, vende una lámpara que se pliega como un libro, lo que elimina a la iluminación portátil. Gunawan apostó por Kickstarter para lanzar una campaña que tenía como objetivo conseguir US$60,000 de financiamiento y ofrecía las primeras versiones del producto a quienes aportaran más de 95 dólares. En menos de un mes, tenía 5,276 apoyadores de este monto.



Otro caso exitoso es el de Julie Uhrman, emprendedora disruptiva que revolucionó la industria de videojuegos con su consola Ouya, que es un open source para desarrolladores de juegos. Debido a que no consiguió obtener capital de inversionistas, apostó por el crowdfunding en Kickstarter para levantar dinero y validar su idea, estableciendo la ambiciosa meta de US$950,000. En menos de un mes de campaña levantó US$8.6 millones. Unos meses después, algunos inversionistas que la rechazaron la primera vez la buscaron y otorgaron US$ 15 millones en capital de riesgo.



Una de las historias más exitosas en el mundo del crowdfunding es la de Eric Migicovsky. Con sólo US$60,000 en el banco, decidió lanzar una campaña en Kickstarter. Migicovsky es el fundador de Pebble Technology, la compañía detrás de Pebble smartwatch, que contiene el récord como el proyecto con mayor financiamiento en Kickstarter: US $10 millones. Su consejo: mantén tu mensaje simple. En su video corto explicaba tres cosas: cómo Pebble era útil para recibir alertas, cómo podía usarse para hacer deportes y la posibilidad de personalizarlo.

También existen varios casos de emprendedores mexicanos que se fondearon mediante el crowdfunding. Diego Cárdenas, fundador de Bamboocycles, consiguió más de $60,000 pesos para elaborar bicicletas de bambú para niños, convirtiéndose en el primer éxito de Fondeadora, una plataforma que recientemente completó el financiamiento de 100 proyectos. Por otro lado, los creadores de Machina, una empresa que fabrica wearable technology, lograron reunir US$78,000 para su chamarra MIDI Controller Jacket de Kickstarter, y US$31,500 en Ideame, a través de la Transformadora Ciel.





Pero el crowdfunding no sólo ha servido para financiar proyectos de negocios, sino también artísticos, culturales y sociales. En la plataforma Badtastic, desarrollada por tres emprendedores mexicanos, es posible financiar conciertos, tanto de tus artistas favoritos como los tuyos. En Kickstarter, el joven cineasta José Yapur, nacido en la Ciudad de México, obtuvo el dinero necesario para crear su cortometraje ‘Silent’, el cual fue parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia 2013.

No sólo se trata de dinero

Si estás lanzando una campaña de crowdfunding sólo para levantar dinero para tu negocio, estás perdiendo de vista su objetivo, dice Danae Ringlemann, co-fundadora de la popular plataforma Indiegogo.

Por ejemplo, la campaña para el Ubuntu Edge Smartphone levantó US$12 millones de su campaña en Indiegogo, pero se quedó corta a comparación de su meta de US$32 millones, por lo que su fundador, Mark Shutlleworth, tuvo que regresar el dinero. ¿Pero la campaña fue un fracaso? De acuerdo con el equipo no lo fue: determinaron que los consumidores estaban suficientemente interesados en gastar su dinero en el producto. Fue una validación por demanda.





Y es que una buena campaña de crowdfunding no sólo puede servirte para obtener financiamiento, sino también para generar publicity, hacer marketing, validar tu idea, realizar modificaciones a tu producto, e incluso hasta para atraer el interés de inversionistas.