10 cualidades del líder del futuro

Los managers exitosos ya no son los autoritarios y jerárquicos, sino los que impulsan la colaboración y comunicación.

October 30, 2013 5 min read

La teoría reinante en los negocios por mucho tiempo ha sido que los líderes ‘alfa’ son los mejores emprendedores. Se trata de aquellas personas agresivas, dirigidas por los resultados que aciertan en controlar e insisten en mantener el modelo de organización jerárquico. Sin embargo, cada día es más palpable el éxito de las culturas de startups “beta”, las cuales se sustentan en la colaboración, la curación y la comunicación.



Muchos dicen que esta nueva cultura horizontal está siendo habilitada por los miembros de la Generación Y, cuyo enfoque siempre ha sido más comunitario. Otros expertos en negocios, como la Dra. Dana Ardi, en su libro “La Caída de los Alfas” (The Fall of the Alphas) argumentan que el levantamiento de los betas en realidad es parte de un cambio cultural más amplio, dirigido por internet –enfatizando en comunidades, comunicación instantánea y colaboración.



¿Acaso podrías imaginarte el asombroso crecimiento de Facebook, Wikipedia o Twitter en una cultura dominada por los alfas? Esto no sería posible. De hecho, concuerdo con Ardi quien dice que los espacios de trabajo más exitosos en el futuro serán aquellos que adopten las siguientes características ‘beta’ y se alineen mejor a este nuevo esquema de liderazgo. Te decimos cuáles son y cómo aplicarlas en tu empresa:



1. Deshazte de los modelos arcaicos de control

Las startups ganadoras de la actualidad tienen un esquema horizontal, no jerárquico. Todos los que trabajan en una organización se sienten parte de algo y piensan que es la ‘siguiente gran cosa’. Siempre quieren estar a la vanguardia y usar lo mejor de la tecnología.



2. Practica el control del ego

Debes estar consciente de tus propias debilidades y enfocarte tanto en el presente como en el futuro. Necesitas manejar los egos de tu equipo recompensando el comportamiento colaborativo. Siempre habrá necesidad del liderazgo de decisiones, particularmente en las crisis, así que foméntalo pero permite que todos sean parte de los procesos y de su ejecución.



3. Impulsa la innovación

Los betas piensan que los miembros del equipo necesitan tener la oportunidad de hacer una diferencia –de tener voz en las decisiones clave y de comunicar sus descubrimientos, ideas y aprendizajes con el resto del equipo. Motiva a los miembros de tu empresa a jugar con sus propias habilidades, de manera que toda la empresa sea competitiva.



4. Pon énfasis en la colaboración y trabajo en equipo

Este tipo de empresas innovadoras surgen construyendo una comunidad exitosa que comparte los mismos valores. Así, los empleados se sentirán empoderados y motivados a expresarse a sí mismos. Los mejores equipos se contratan teniendo en mente la colaboración y la idea de que el todo es mucho más grande que la suma de los resultados individuales.



5. Crea una cultura compartida

El liderazgo debe ser fluido y flexible. La integridad y el carácter importan mucho. Todos deben conocer la cultura. Todos deben estar suscritos a ellos. Todos deben reconocer la pasión. Así, el resultado parecerá más una orquesta sinfónica que un ejército de avanzada.



6. Prepárate para que los cargos y responsabilidades cambien todo el tiempo

Uno de los grandes errores que cometen los emprendedores es que no actúan lo suficientemente rápido. Los mercados y las necesidades cambian todo el tiempo. En los sistemas jerárquicos es muy difícil ajustar puestos o redefinir roles. En la cultura beta simplemente se hace.



7. Demuestra confianza, pero también compasión

Tener un conocimiento de ti mismo, de tu equipo y de todos los involucrados en una empresa es una de las principales características de las empresas exitosas. Si alguien no se ajusta a la cultura empresarial o no está cumpliendo con su trabajo, haz el cambio rápidamente pero con sensibilidad.



8. Invita a los empleados a contribuir

Conforme más cerca están todos en la empresa de alcanzar su potencial individual, mayor éxito habrá en el negocio. Las culturas exitosas motivan a sus empleados a refrescar sus conocimientos y a mantenerse flexibles y creativos.



9. Favorece la diversidad

Los emprendedores construyen equipos, no cubren vacantes. Los candidatos provenientes de universidades de renombre no siempre son la mejor opción para tu startup y podrían no ser ideales para ese puesto. Así que no esperes a la persona perfecta –él o ella pudiera no existir. Al contratar hazlo por su potencial y pasión. Recuerda que los equipos más creativos están conformados por personas que piensan distinto.



10. No todos necesitan ser superestrellas

Las superestrellas muchas veces no pasan el balón, simplemente tiran. No todos quieren subir en una empresa; a veces es mejor moverse a través de ella. Conviértete en el patrocinador de tus empleados y dales la capacitación y entrenamiento que necesitan para realizar su mejor desempeño. Usa tu tiempo para escucharlos y después bríndales lo que requieren para triunfar.



Los emprendedores y managers sabios en el mundo han descubierto que es mucho más efectivo liderar a través de la influencia y la colaboración, en lugar de depender del miedo, la autoridad y la competencia. Éste se está convirtiendo cada día más en el nuevo paradigma para alcanzar el éxito en el retador mercado actual. ¿Cómo se ajusta tu startup a este modelo?