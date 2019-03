3 errores a evitar en tu perfil de LinkedIn

Mejora tu branding personal en esta red social subiendo fotos, ligas y descripciones que te hagan lucir profesional y con talento.

November 28, 2013 4 min read

Usar LinkedIn puede ser similar a las citas online. Sólo que las personas que visitan tu perfil son actuales o futuros inversionistas, empleados, clientes y colegas. Y sí, al igual que en el mundo de las citas, las primeras impresiones importan.



Te guste o no, las personas te juzgarán severamente por cómo luce tu perfil. Y si éste está desactualizado, es aburrido o tiene información irrelevante, podrías perder más de una conexión para potenciar tu carrera y tu empresa. También puedes dañar tu reputación y alejar oportunidades de negocios.



A continuación revisamos tres errores comunes en los perfiles de LinkedIn y te decimos cómo evitarlos o arreglarlos si es que ya los cometiste.



Error 1: Tener una foto de perfil extraña o poco profesional. O no tener ninguna

Si tu foto de perfil es de tu french poodle, no estás haciéndote branding personal ni ningún tipo de favor, a menos de que te dediques a pasear perros o seas veterinario. Asimismo, otro tipo de fotografías no profesionales para LinkedIn son imágenes de tus hijos, de avatars de videojuegos, tú en la playa o en una fiesta, y superhéroes. LinkedIn es para profesionales, así que guarda esas imágenes para Facebook.



No obstante, quizá el peor error en este punto es no colocar foto alguna. Y es que ponerle cara a un nombre ayuda a establecer confianza; y no mostrar tu rostro vende mal tu imagen personal y te hace lucir poco confiable.



Solución: Sube una foto de tu cara que atraiga a la gente

Sube una fotografía tuya, con tu mejor cara y en alta resolución, que muestre cómo luces actualmente. Claramente, deshazte de las imágenes del anuario escolar o de ésas cuando tenías pelo y eras flaco. Muestra quien realmente eres.



También es importante que no uses el logotipo de tu empresa como la imagen de tu perfil personal; guárdalo para la de tu página empresarial.



Tampoco subas una 'selfie' tomada con tu celular. Invierte en una toma profesional que haga verte bien. De acuerdo con el centro de soporte de LinkedIn, el tamaño perfecto para tu imagen de perfil es de entre 200x200 y 500x500 pixeles.



Error 2: No tener ninguna recomendación

Es apropiado (de hecho, crítico) destacar tus habilidades, capacidades y conocimientos en la parte de Experiencia de tu perfil. Sin embargo, podría ser incluso más importante que colegas tuyos -actuales o pasados- empleados, socios, maestros, etcétera, constaten tu experiencia en la parte de Recomendaciones. Si no tienes ninguna, parecerá que nadie está dispuesto a hablar bien de ti profesionalmente.



Solución: Solicita recomendaciones sólidas de personas con las que trabajaste anteriormente

Pide a dos o tres personas con las que hiciste o estás haciendo negocios exitosos que escriba una recomendación positiva y atractiva de ti. Hazles saber que estás buscando sus testimoniales sinceros para calificar y añadir valor a tu experiencia y habilidades compartidas en tu perfil de LinkedIn.



Error 3: No añadir ligas a tu historia laboral

Las ligas a tu carrera online son ejemplos esenciales de tu trabajo. Éstas comparten parte de tu personalidad y habilidades a las personas que se cruzan con tu perfil. Si no las añades, simplemente estás diciendo a las personas qué es lo que haces, no se los estás demostrando. Y recuerda: ver para creer.



Solución: Liga a ejemplos online de tu trabajo

Si eres un periodista de tecnología, por ejemplo, añade ligas de tus mejores artículos de cada publicación para la que has escrito. Cada liga debe demostrar claramente que realmente haces lo que dices y que lo haces realmente bien.



O, si tienes tu propio negocio, puedes mostrar fácilmente a tu empresa en la sección de Experiencia añadiendo ligas relevantes a tu sitio Web, blog, tienda virtual o página de Facebook.



También puedes subir imágenes, videos, audios, documentos y presentaciones a tus secciones de Experiencia. Presume. Éste es el mejor lugar para hacerlo.