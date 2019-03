Cómo combatir el miedo al rechazo

En tu carrera como emprendedor escucharás muchas negativas. Lo importante es aprender a controlar tus emociones y ser perseverante.

Nuestro miedo al rechazo es tan poderoso que a muchos nos detiene, nos demos cuenta o no. Este temor nos evita seguir adelante y avanzar en nuestras vidas personales y profesionales. Como resultado, tienes miedo de establecer metas y de tomar riesgos.



Lo admito: es sumamente difícil no tomar el rechazo como algo personal. Todos queremos sentirnos aceptados, y lo mismo ocurre con nuestros proyectos. Cuando pones tu corazón y mente en algo, llega a sentirse como una extensión de tu cuerpo. Sin embargo, también es una realidad que el rechazo es inevitable. Y cuando una puerta se cierra, otra se abre. ¿Entonces cómo puedes sacar lo mejor del rechazo? ¿Cómo puedes convertir tu miedo en motivación?



He recibido el tan temido “No” tantas veces que creo podría cubrir toda mi casa con las cartas de rechazo que me han enviado. Pero la buena noticia es que, aunque no puedes controlar cuándo o qué tan seguido serán rechazadas tus ideas, sí puedes controlar tu reacción. Aprende cómo manejar tu miedo y aprovecha al máximo cada rechazo. Aquí unos consejos:



Planea por adelantado. Siempre ten un plan A, un plan B y un plan C. Si lo haces te sentirás menos desesperado, y como resultado, menos afectado por el rechazo. Si tienes otras opciones puedes pensar de manera más crítica sobre el porqué del fracaso de tu idea. Después de todo, no es sabio poner todos los huevos en la misma canasta. Acepta que ningún proyecto es perfecto, de manera que puedas empezar a pensar dónde están las fallas. Necesitas aceptar estas realidades, no ignorarlas. Analizar tu idea desde otras perspectivas te ayudará a entender el rechazo y cómo combatirlo.



Pregunta el por qué. Si tu idea es rechazada, pregunta por qué. Este consejo es tan simple que me sorprende que las personas no lo sigan. Pide respetuosamente a quien te rechazó que te explique por qué tu idea no funcionó. No te pongas emocional ni continúes vendiéndoles tu idea. Si están dispuestos a explicarte, escucha con atención.



Esta retroalimentación no tiene precio. Podrás atender a sus objeciones después; ahora es el momento de responder a ellas. Sí, es difícil no discutir, pero sólo escucha. Ésta es información crucial que no querrás perderte. Podrías sorprenderte de lo que aprenderás.



Convierte ese conocimiento en poder. Cuanta más información tengas de por qué fue rechazada tu idea, más serás capaz de modificarla acordemente. Muchas veces, el rechazo surge de una falta de entendimiento. Si tu idea no es adecuada para una empresa, la rechazarán, y eso no significa que no sea buena. Lo que aprendas podría ayudarte a pitchear tu producto de manera distinta a esa empresa en el futuro, o tal vez a darte cuenta que te estás equivocando de target.



He descubierto que iniciar un diálogo con una compañía es una excelente forma de ganar respeto. En el pasado, visité muchas empresas y regresé con un producto revisado. Ellos entendieron que iba en serio y que realmente estaba pensando en sus necesidades.



Me gusta decir que el emprendedurismo es un juego de números: Simplemente puesto, vas a recibir muchos “no’s” antes de lograr un “sí”. Es estresante, pero cuanto antes te acostumbres a ser rechazado, mejor será tu negocio. Cuando me siento nervioso sé que estoy vivo. Y si puedes convertir un rechazo en una oportunidad para mejorar tu negocio, entonces estás en camino al éxito.