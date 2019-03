10 razones por las que tus videos fracasan

Si tus videos en YouTube no consiguen buenos resultados, probablemente tu contenido no es atractivo o no te diriges a la audiencia correcta.

January 10, 2014 4 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

De todos los videos que se suben a YouTube cada día, un bajo porcentaje genera más de unas cientos de vistas, y sólo unos cuantos logran hacerse virales y atraer a millones de usuarios.



En lugar de enfocarte en tratar de crear videos virales, debes dedicar tus esfuerzos en dirigirte específicamente a tu audiencia al escribir, producir, filmar y editar videos. Los resultados que recibirás en términos de personas adecuadas e interesadas en seguir tu llamado a la acción serán considerablemente mayores.



En estos días, cuando se trata de medir un video exitoso en YouTube no sólo se toma en cuenta el número de vistas. Lo que es más importante es la calidad de engagement del usuario con tu video. Esto se puede medir de varias formas, como:



- Cuánto del video ve el usuario

- El porcentaje de personas que ve el video vs. el número de quienes lo pausan antes de terminar

- El número de usuarios que le dan “Me gusta” vs. el número de usuarios que dan clic a “No me gusta” o toman acción después de verlo

- El número de comentarios

- El porcentaje de personas que siguen el llamado a la acción



Incluso aunque tu video sea una producción increíble y te haya costado una fortuna, esto no significa que garantizará audiencia. Hay varias razones por las que los videos fracasan en atraer a la audiencia. Algunas de las razones más comunes son:



1. Tienen una producción mediocre y son aburridos.

2. El contenido del video es poco original y no destaca de entre la competencia.

3. Fracasa en dirigirse a la audiencia meta.

4. El contenido no es entretenido, informativo o percibido como algo de valor –y no se dirige a ningún tipo de necesidad.

5. Es demasiado largo y fracasa en mantener la atención de los usuarios.

6. El contenido no toma ventaja del aspecto visual del multimedia, por lo que no captura la atención del usuario. Si el usuario quisiera sólo escuchar contenido y no usar visuales, descargaría un podcast o un audiolibro. Considera formas de hacer tus videos atractivos visualmente.

7. El video tiene un título mal elegido y cuenta con etiquetas mal seleccionadas, lo que hace que sea difícil de encontrar usando el criterio de búsqueda de YouTube o cualquier otro motor de búsqueda.

8. El video no contó con una buena promoción después de haberse publicado en YouTube.

9. El video recibe “No me gusta”, bajos ratings y comentarios negativos, lo que significa que los usuarios que después lo encuentren no lo verán.

10. El productor o “estrella” del video tiene mala reputación online, lo que aleja vistas potenciales.



Ahora que ya conoces algunas de las razones por las que los videos publicados en YouTube fracasan en llegar a sus audiencias, podrás evitar estos errores creando una estrategia distinta al presentarte como un contenido único dirigido a un público en específico.



Recuerda: crear videos con gran producción y contenido atractivo requiere creatividad, habilidades y experiencia que probablemente desarrolles con el tiempo. No es realista esperar que todo se ajuste perfectamente cuando creas y produces tus primeros videos. Pero desde el principio asegúrate que tus videos ayuden a establecer o potenciar la imagen y reputación de tu empresa. Si no puedes ofrecer un gran valor en la producción para mostrar una imagen profesional busca a una agencia o mejora tu equipo de grabación.



Conforme publicas tus primeros videos, aprovecha YouTube Analytics y los comentarios, likes, ratings y otra retroalimentación que recibas de tus primeros usuarios. Esta información puede ser extremadamente útil para conocer a tu audiencia y descubrir el tipo de videos que funciona mejor.



Para que un video triunfe en YouTube, debe ofrecer el contenido correcto, dirigirse a la audiencia correcta, tener un tiempo de duración correcto y ser promocionado. Y muchos elementos de preproducción, producción, postproducción y promoción deben reunirse para lograrlo.