Cómo encontrar e impresionar mentores

Si quieres que un experto invierta tiempo en tu crecimiento, debes demostrarle pasión y compromiso por tu proyecto.

March 4, 2017 5 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Existen los mentores de poder –aquellos individuos que han alcanzado los niveles más altos de éxito y que pueden ofrecerles a las startups una perspectiva de largo plazo y una red de contactos y recursos.



Para los fundadores de Crunchyroll, una plataforma para animé japonés y contenido asiático, la guía vino del ex CTO de Hulu, Eric Feng, quien les está ayudando a encontrar un nicho en el competitivo sector de los videos Premium. El CEO de Crunchyroll, Kun Gao, dice que tener acceso a la visión y experiencia de Feng es “como una luz en el camino, de manera que no gastamos recursos siguiendo un trayecto que no funcionará”.



Encontrar y cautivar a un mentor (uno con experiencia, conexiones y habilidades de coaching) no es nada fácil, especialmente si no vives en un lugar con un ecosistema emprendedor muy vibrante como Silicon Valley. Conectarse con ellos e impresionarlos requiere networking, planeación y suerte. Aquí algunas de las lecciones que aprender de estos fundadores que lograron la guía de la persona que deseaban:



Primero, debes saber qué buscas. Para conseguir a la persona adecuada, determina exactamente qué necesitas. ¿Estás tratando de construir una base de clientes? ¿Necesitas consejos financieros? El responder a esta cuestión te ayudará a saber el tipo de mentor que requieres.



Regresa a la escuela. Si no tienes a una persona específica en mente, contacta escuelas, universidades e incubadoras en tu área. Muchas instituciones están motivando activamente el emprendedurismo y pueden contar con mentores listos para ayudar.



Consíguelo. Si has identificado al mentor de tus sueños, entra a LinkedIn o a asociaciones de alumnos para buscar contactos mutuos que puedan ofrecerte una introducción. Ahora es el momento de ir a la ‘caza’. ¿Dónde estudió o trabajó la persona? ¿Cuáles son sus intereses? ¿El mentor participa en algún grupo profesional online o foro?



Aparécete. Llegar sin invitación a la casa de alguien es mala idea, pero presentarte a una presentación o evento donde se encuentra tu posible mentor puede llevar a grandes oportunidades.



Habla con todos. David Simnick finalmente convenció a Whole Foods Market de vender su jabón artesanal. En 2012, el cofundador de SoapBox Soaps estaba en una demostración del producto en un Whole Foods en Ohio cuando una mujer se le acercó y le dijo: “conozco a alguien que puede ayudarte”, recuerda.



Simnick pudo haber ignorado a la desconocida, pero no lo hizo. Ese “alguien” resultó ser el consultor Scott Lutz, quien fuera director de Burt’s Bees, el abuelo de las marcas sustentables. Lutz se convirtió en un consejero que ayudó a SoapBox a encontrar inversionistas y expandirse.



Sé atrevido. Cuando Tony Knoop, cofundador de Spotlight Ticket Management agendó una cita con Claudio Pinkus, jefe de estrategia de Ask.com, éste no estaba interesado en involucrarse. “No creía que el mercado era suficientemente grande”, dice Pinkus. Pero Knopp no tomaba un ‘no’ como respuesta. Siguió buscándolo con más información y preguntas hasta que Pinkus estuvo dispuesto a ayudarlo.



“Los grandes emprendedores y CEOs son personas apasionadas”, dice Feng. “Si puedes ponerte enfrente de alguien y mostrarle tu pasión, te sorprenderás de qué tan adictiva y atractiva es. Nunca sabes las relaciones que salen de ello”.



Ahora, cinco formas de ser un buen alumno para tu mentor:



Respeta su tiempo. Entiende qué necesitas del mentor y haz preguntas cortas y concisas. En lugar de ir a comidas de dos horas, háblale por teléfono por 10 minutos.



Prepárate. Es probable que tu mentor te haga preguntas relacionadas a tus planes, estrategias, análisis competitivos y finanzas. Compila toda la información necesaria para dar buenas respuestas.



Confórmate con el segundo. Si tu mentor de los sueños está ocupado y te recomienda con alguien más, hazle caso. Puede serte muy útil y acercarte más a la persona que deseas.



Admite lo que no sabes. El consultor Scott Lutz, de Burt’s Bees, dice que no le gustan los emprendedores que creen que saben todo. “Los grandes egos sienten que tienen que ser expertos en todo. Pero cuando estás iniciando un negocio, debes ser humilde para aprender lo que no sabes”, dice.



Da seguimiento. Nada da una peor impresión que gastar tiempo en ti y no dar seguimiento. Es recomendable que envíes una nota o un pequeño regalo después del contacto.