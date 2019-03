4 tips para ser un CEO ahorrador

Cuando diriges una startup con recursos limitados es esencial que disminuyas tus gastos y administres inteligentemente tu dinero.

February 20, 2014 4 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Dirigir un negocio con recursos (muy) limitados puede retribuirse en formas poco previsibles –la creatividad y la innovación se ven favorecidas cuando los recursos son pocos, y las investigaciones sugieren que las empresas con directivos ahorradores son menos propensas a los errores administrativos y a los fraudes.



Como alguien con orígenes humildes, aprendí el valor del dinero antes de mi adolescencia: Pasé buena parte de mi infancia recolectando las latas de refrescos que dejaban mis compañeros. Más de 20 años después, como CEO de una startup creciente que ha levantado millones de dólares de capital, de muchas maneras sigo siendo ese niño ahorrador que no podía gastar más de lo necesario. Evalúo con cuidado cada decisión de compra en la empresa como si el dinero saliera directamente de mi cuenta bancaria.



Esta mentalidad es la que me ha ayudado a crecer a Retention Science en la empresa exitosa que es hoy, y me gusta creer que también me ha permitido ganarme el respeto de inversores y empleados.



No hay nada malo con consentirse de vez en cuando si se merece, pero la mayoría de las veces, cuando se trata de elegir entre un gusto y una necesidad, los emprendedores deben tratar de ahorrar y apostar por lo que es esencial para crecer.



A continuación comparto algunas de las estrategias para ahorrar que aplico en mi empresa, y que podrían servirte:



Establece tu oficina con poco dinero

Si no puedes trabajar desde casa o en un espacio de coworking, y realmente necesitas una oficina intenta montarla con el menor presupuesto posible.



Por ejemplo, yo estaba determinado a amueblar toda la oficina por menos de US$100. En lugar de adquirir sillas nuevas de piel, busqué otras opciones y encontré en Craiglist (un sitio web de anuncios clasificados) una empresa que estaba cerrando y vendía sus sillas de piel poco usadas por US$25 cada una. Compramos unas cuantas y ahorramos cientos de dólares.



Busca formas de construir una oficina simple pero funcional y agradable. Incentiva a tus empleados y becarios a buscar piezas en liquidación; es probable que las encuentren.



Controla las tarifas legales

Las tarifas legales son una gran carga para cualquier empresa, especialmente para las startups. Una buena forma de controlar tus costos es establecer expectativas claras con tu abogado sobre la forma en que usa su tiempo. Piensa bien cómo te conviene pagar sus honorarios; tal vez lo mejor sea por hora, pero podrías considerar el pagar por proyecto.



Haz tu marketing y relaciones públicas

No contrates a una firma de relaciones públicas todavía. Yo postergué la búsqueda de una agencia de RP, y en lugar hice toda mi estrategia de medios y contacté a los periodistas personalmente. Me tomó mucho esfuerzo (y algunos dirían que no es la mejor forma de usar mi tiempo), pero me sirvió para construir confianza con los medios y mi estrategia eventualmente me retribuyó. Los periodistas apreciaron tener acceso directo al CEO, y conseguimos cobertura de prensa desde el comienzo sin gastar un centavo.



Si puedes hacerlo, también implementa una estrategia de marketing (redes sociales, blogging y medios) “hazlo tú mismo”. Contrata una agencia cuando seas más grande; por el momento, es mejor delegar a alguien en tu equipo realizar estas tareas.



Viaja ligero

Los costos de hoteles y aviones de los viajes de negocios pueden ser considerables, y la mayoría de las veces pueden reducirse. Si es necesario que hagas el viaje, averigua si conoces a alguien en el destino y si puedes quedarte con él o ella. Siempre hay un sofá o una cama extra, y sólo necesitas preguntar; puedes pagarlo en el futuro. En los últimos años he hecho numerosos viajes a San Francisco y no he gastado un solo centavo en hospedaje.



Otra opción para reducir costos es usar servicios como Airbnb, para alojarte en pequeños departamentos, y Last Room, que ofrece promociones de hospedaje de última hora.



No debes avergonzarte de ser un CEO ahorrador. Cuando diriges una startup bajo la mirada de inversionistas y con la competencia pisándote los talones, ahorrar no es recomendable, es imperativo.