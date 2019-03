Caldo de pollo para el alma... y el estómago

La editorial que ha publicado 250 libros se expande al mercado de alimentos. ¿Su estrategia? Enfocarse en las emociones que crea la marca.

Probablemente hayas leído (o al menos escuchado hablar de) el libro “Caldo de Pollo para el Alma” (Chicken Soup for the Soul). Ahora puedes comerlo. Desde 1993, Chicken Soup for the Soul ha servido libros motivacionales que funcionan como ‘alimentos de consuelo” para los lectores. Ahora, la editorial ha empezado a servir alimentos de consuelo de una manera mucho más literal.



Chicken Soup for the Soul introdujo una línea de productos en octubre pasado que incluye la sopa obligatoria (con noodles de pollo), así como salsas para pasta, salsa barbecue y cereales mezclados. Estos alimentos ya están disponibles en tiendas en Estados Unidos.



¿Por qué una marca que tiene más de 250 libros en temas como hockey, cáncer de mama y música country decidió aventurarse al mercado de los alimentos? “Los alimentos de consuelo realmente se tratan de las cosas que hemos aprendido leyendo cientos de historias sobre comida a través de los años”, dice el CEO de Chicken Soup for the Soul, Bill Rouhana. Sin embargo, Rouhana no siempre pensó que la comida fuera el siguiente paso de la compañía.



Cuando Rouhana asumió el liderazgo de Chicken Soup for the Soul en abril de 2008, realizó un estudio sobre las cosas que los consumidores querrían de la compañía. El artículo más popular: productos comestibles, con 65 por ciento de los encuestados pidiendo caldo de pollo para el estómago.



“Realmente me sorprendió y no estaba del todo convencido”, dice Rouhana. “Me parecía demasiado literal”. Pero con otro estudio que confirmaba los resultados, un libro de Chicken Soup for the Soul titulado “Food and Love” (Comida y amor) y un estudio escolar no relacionado llamado “Chicken Soup for the Soul; Comfort food fights loneliness”, la evidencia superó a la oposición de Rouhana.



La expansión de la marca hacia una nueva línea requería un set de expertise, fabricantes y retailers completamente distintos a los de una editorial. No obstante, la comida consoladora no fue la primera aventura de Chicken Soup for the Soul fuera del mundo de los libros. Le antecedió Chicken Soup for the Soul alimento para mascotas, el cual vende desde hace más de 10 años.



Rouhana argumenta que Chicken Soup for the Soul es más que libros; es una marca construida para encontrar inspiración y consuelo a través del storytelling. Ya sea que fabrique alimento para mascotas, comida de consuelo o libros para los amantes de la NASCAR, lo más importante es asegurarse que la marca se mantenga fuerte.



Trayendo al chef John Doherty, que anteriormente trabajó en el Waldorf Astoria, y a Daymon Worldwide como branding de retail y socio, Chicken Soup for the Soul empezó a trabajar en una variedad de alimentos con la idea de consuelo. Hasta el momento, Chicken Soup for the Soul ofrece 38 productos distintos que esperan llegar a una variedad de consumidores.



“La comida juega un rol primordial en las reuniones familiares”, dice Rouhana. “La familia es distinta a lo que era antes, pero no hay duda de que las reuniones alrededor de la comida son buenas para los niños y los demás familiares”.



En los próximos años, la empresa planea desarrollar hasta 400 productos en de 20 a 30 categorías. Algunas de las ofertas próximas incluyen pan de cerveza, galletas y macarrones con queso.



La expansión de la marca no está limitada al ambiente de la comida. Chicken Soup for the Soul lanzó un nuevo sitio Web, con la intención de ayudar a expandirse en el mundo de la impresión. La compañía tiene dos aplicaciones, MemorWe y Angels Around Us. También está trabajando en un talk show, un programa de televisión para niños, un programa para adolescentes y un filme basado en el libro Chicken Soup for the Soul: Billy Graham and Me.



Sin embargo, conforme la marca crece, continúa centrándose en las historias de Chicken Soup for the Soul. Las 21,000 historias que Chicken Soup for the Soul ha publicado han inspirado a lectores de todo el mundo y consolidado el nombre de la marca.



“Intentamos enfocarnos en las conexiones entre la marca y los productos, pero la mayoría del tiempo nuestro enfoque está en las historias”, dice Rohuna. “Puedo decirte cuántas cartas y emails recibimos de las personas diciéndonos lo importantes que estos libros fueron para superar algo difícil en su vida”.