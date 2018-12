Cómo construir una marca para tu startup

Esta gurú del marketing comparte sus conocimientos y algunos tips para que los emprendedores creen una marca memorable.

VP of Marketing at Porch

November 4, 2018 5 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

“¿Cómo sabes que el marketing era para ti y qué consejo tienes para los que inician un negocio?”

-Huong Nguyyen

Cuando era joven realmente no creía que terminaría en marketing. Pero de cualquier manera me gustaba hacer preguntas y estaba muy interesada en porqué la gente hacía lo que hacía. Recuerdo que mi mamá una vez me dijo “cuando crezcas estudiarás el comportamiento de la gente”, pienso que eso es el centro de lo que es el en realidad el marketing.

Mi título es en periodismo y medios digitales, mi maestría es en media online y persuasión. Así que para contar buenas historias en los ecosistemas digitales, me obsesioné con el marketing digital.

No diré que lo busqué, pero estoy muy feliz que me topé con eso, se siente como la combinación perfecta con lo que realmente amo hacer, tengo cierto impacto al construir marcas y elaboro historias extraordinarias.

Para aquellos que están creando una marca por primera vez, les ofrezco unos cuantos tips que me han ayudado a lo largo de los años. He trabajo con dos grandes marcas, me he hecho cargo de otras para grandes empresas y he aconsejado a cientos de startups sobre el desarrollo de su marca, así que he visto como algunas cosas funcionan y otras no. Una y otra vez se reduce a unas pocas piezas básicas para ayudar a dirigirla hacia el éxito.

1. Descubre tu “porqué”. Si no has pasado tiempo averiguando porqué existe tu marca, será muy difícil construirla. Necesitas ir mas allá de ese “qué” construyes y “cómo” lo haces e ir al corazón del “porqué”. Este acto actuará como una base en la cual construyes todo. Es algo a lo que puedes regresar y te dirigirá durante las decisiones de marca más importantes que inevitablemente enfrentarás.

2. Toma eso y profundiza en la historia de tu marca. La visión más amplia de tu marca es la historia de ésta, debería estar completamente documentada y que todo el equipo la conozca. Esto les dará una idea de cómo eres, lo que ofreces y sabrán porqué eres diferente y especial.

Esto puede tocar su corazón, pero incluye todos los activos que un análisis tradicional de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas tendría. Esta es una función de fuerza por lo que tienes que pensar en “¿cuánto hablarías de tu propia marca?” De la historia saltarán frases increíbles que puedes aprovechar en la prensa o biografías.

3. Pasa tiempo identificando la marca. Muchas empresas piensan que esto sucede orgánicamente, pero entre más intención le puedas dar estarás mejor. La identificación de tu marca cambiará a lo largo de los años, pero cuando estás empezando, si lo alineas con tu equipo fundador y contigo, todo lo demás se sentirá más natural.

Tu identidad incluye los elementos visuales de tu marca. Esto es todo desde comunicaciones, logo, colores, entre otros componentes. Te sorprenderá como, al poner una tarde en esto, puede ayudar a futuras iteraciones para que caigan en su lugar más rápido. También serás capaz de contratar diseñadores rápidamente ya que tendrás una mayor identidad fundacional.

4. Dale espacio para crecer. Soy optimista al creer en la coherencia de la marca, pero no ser alcanzado en la consistencia de la misma. Si te enfocas mucho en “quedarte con la marca” no le darás espacio para crecer.

Sobre todo, desde el principio, es probable que comience a asumir una vida propia, ¡espero que no! Si la gente empieza a compartir y a conectarse con tu marca, tal vez la usen de una forma que ni siquiera habías planeado. Pueden sugerir cambios al logo o crear hashtags para ti. No los desprecies sólo porque no están “a bordo”. Eso ahoga a la marca y toma la vida que la alimenta.

5. Una marca es creada no definida. Que no te engañen, tu no “defines” tu marca. Tú la construyes, la envías, la ayudas a crecer y a que la reciban bien. Pero tú no la “defines”. Las mejores marcas en el mundo toman vida propia.

Las marcas tienen aspectos como el logo, los colores, voz e historia, pero también terminan incluyendo la reacción del mercado, de tus clientes, una gran filosofía, entre otras cosas. Las grandes marcas representan una perspectiva mayor que la de la empresa, siendo ésta la que la encontró.

Espero que esta sea una lista de cosas para tener en mente cuando creas tu primera marca. ¡Te deseo suerte en tu aventura!