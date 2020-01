Desde Harry Potter hasta las sagas de Agatha Christie, te presentamos un listado con las series literarias más rentables de los últimos tiempos.

1. Harry Potter

Las siete novelas fantásticas de Harry Potter, de la escritora británica J.K. Rowling, se convirtieron en un fenómeno mundial, tanto en literatura como en el cine. Las aventuras de Harry, Ron y Hermione vieron la luz por primera vez en 1997 con Harry Potter y la piedra filosofal, y para 2007 (año en que ya estaban a la venta las siete partes) se habían vendido más de 400 millones de copias, traducidas en 65 idiomas. Hoy en día, la marca es una de las más valiosas del mundo, con un valor aproximado de US$15,000 millones.

Quizás lo más sorprendente es su creadora, Joanne Rowling, quien ideó la historia en un viaje en tren. En sólo cinco años, pasó a ser un ama de casa de clase media a una de las mujeres más ricas del orbe, y la primera escritora en ganar 1,000 millones de dólares por concepto de su trabajo. Además, fue reconocida como “Personaje del Año” en 2007 por la revista Time. De acuerdo con el sitio IMDB, la franquicia ha generado un total de US$24,751 millones en ventas (entre libros, películas, juguetes y otros).



2. Los Juegos del Hambre

El primer libro de ciencia ficción de la trilogía Los Juegos del Hambre (The Hunger Games), escrita por la autora estadounidense Suzanne Collins, fue publicado en 2008. Desde ese año, la historia de Katniss Everdeen en un mundo postapocalíptico se ha convertido en una sensación entre el público juvenil (y el no tan juvenil).



El primer libro, de nombre homónimo a la trilogía, ha vendido más de 23 millones de copias, lo que lo convierte en uno de los más populares de todos los tiempos. Sin embargo, el verdadero boom de la franquicia llegó con la adaptación fílmica, lanzada en 2012 y protagonizada por la ganadora del Premio Oscar Jennifer Lawrence, y sus secuelas Los juegos del hambre, en llamas y Sinsajo, cuya primera parte se estrenará en noviembre próximo.

La escritora, Suzanne Collins, inició su carrera como guionista de programas infantiles, y en entrevistas ha afirmado que la idea de Los juegos del hambre se le ocurrió mientras veía un reality show, lo cual combinó con mitología griega. Amazon anunció que Collins es la escritora más joven en vender un millón de copias digitales para Kindle y que el primer libro es el más vendido en este medio.



3. Divergente

Si de sagas para jóvenes-adultos se trata, una de las más exitosas de los últimos tiempos es la de Divergente (Divergent) que cuenta con tres títulos: Divergent, Insurgent y Allegiant. La trilogía de aventura y ciencia ficción fue escrita por Veronica Roth (que actualmente tiene 25 años) mientras estudiaba en la universidad. El argumento trata sobre una sociedad futurista dividida en cinco facciones, cuyos personajes principales son los jóvenes "Tris" (Beatrice Prior) y "Cuatro" (Tobias Eaton).



Para marzo de 2013, las dos primeras entregas superaban los 2.6 millones de copias vendidas, convirtiéndose en los libros más exitosos de la editorial HarperCollins. La franquicia tiene más de cinco millones de fans en el mundo, y la primera película de la saga (Divergente), estrenada en abril de este año, recaudó US$56 millones en sus primeros tres días. Las siguientes dos cintas se estrenarán en 2015 y 2016.



4. Crepúsculo

La serie de cuatro libros (Twilight en inglés), escrita por la estadounidense Stephenie Meyer, se convirtió en un auténtico fenómeno, especialmente entre el público adolescente. El trío amoroso de Bella con el vampiro Edward Cullen y el hombre lobo Jacob Black, conquistó al público… y a las ventas en libros y taquilla. La saga (conformada por: Crepúsculo, Luna nueva, Eclipse y Amanecer) ha sido muy popular, vendiendo más de 100 millones de copias en todo el mundo (rompiendo el récord de ventas en Estados Unidos), con traducciones a 37 idiomas.



La novela de Crepúsculo fue publicada en 2005, y según Meyer la historia se le ocurrió en un sueño; además, acepta que cada libro retoma un clásico de la literatura. De acuerdo con Statistic Brain, la serie ha obtenido ganancias cerca de $6,000 millones de dólares, entre películas (que son 5), libros y merchandising.



5. Cincuenta sombras de Grey

En 2011 se publicó la primera entrega de la serie homónima, Cincuenta sombras de Grey (Fifty Shades of Grey). La novela, de corte erótico, narra la relación entre Anastasia Steele, una joven recién graduada de la universidad, y un joven magnate de negocios llamado Christian Grey. La serie (que incluye también los títulos: Cincuenta sombras más oscuras y Cincuenta sombras liberadas) ha encabezado las listas de best sellers y ha vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo, traducida en 51 idiomas.



Las novelas fueron escritas por E.L. James, autora británica que fue incluida en 2012 en la lista anual de "Las 100 personas más influyentes del mundo" de la revista Time. A pesar de su éxito (el cual seguramente incrementará con la próxima adaptación fílmica que se estrenará en 2015), la serie ha recibido críticas mixtas, e incluso se habla de un fanfiction de Crepúsculo.



6. Millenium

La trilogía Millenium fue escrita por el autor sueco Stieg Larsson, y publicada póstumamente. Los libros tienen como personajes principales al periodista Mikael Blomkvist y a la hacker Lisbeth Salander. Esta extraña y antagónica pareja investiga crímenes relacionados con tráfico de mujeres y homicidios, así como la historia personal de Salander.



Larsson murió en 2004, y la primera novela de la trilogía “Los hombres que no amaban a las mujeres” se publicó en 2005; posteriormente, en 2006, "La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina", y en 2007, "La reina en el palacio de las corrientes de aire". La trilogía cuenta con versiones fílmicas suecas, mientras que la primera novela tiene una cinta estadounidense llamada “La chica del dragón tatuado”.



Los libros de Larsson, quien además de ser periodista era activista de los derechos humanos, han vendido más de 60 millones de copias en 43 países.



7. The Century (El Siglo)

La trilogía escrita por el británico Ken Follet transporta al lector por los momentos más significativos del siglo XX. La Caída de los Gigantes”, se sitúa en la Primera Guerra Mundial; “El Invierno del Mundo”, en la Segunda Guerra Mundial, mientras que el tercero “Edge of Eternity” (que se publicará próximamente este año) tendrá como marco la Guerra Fría.



Follet es uno de los escritores de novelas de suspenso e históricas más reconocidos de los últimos tiempos. Sus libros sobre la Edad Media “Los Pilares de la Tierra” y la secuela, “Un mundo sin fin” han sido muy populares a nivel mundial, e incluso cuentan con su propia serie televisiva.



8. Canción de hielo y fuego (A Song of ice and fire)

Quizás el nombre de la saga no te suene tan conocido, pero probablemente sí el de su primera novela: Juego de Tronos (Game of Thrones). La popular serie de televisión, situada en un mundo ficticio medieval, está basada en este libro que forma parte de una serie de cinco novelas y novelas cortas de fantasía épica (que próximamente se les unirán dos más), escritas por el escritor y guionista estadounidense George R. Martin.



La serie literaria ha sido traducida a más de 30 idiomas, y el cuarto libro alcanzó el primer lugar de la lista de best sellers del New York Times; actualmente, ha vendido cerca de 25 millones de copias en todo el mundo. La adaptación para televisión de Game of Thrones la realiza HBO y cuenta con millones de fans.



9. Saga de Ender

Muy popular entre los fanáticos de la ciencia ficción, la Saga de Ender, escrita por Orson Scott Card, cuenta con cinco libros. El primero de ellos -y el más popular- es el Juego de Ender (Ender’s Game) y fue publicado en 1985. Se sitúa en un futuro próximo, y el protagonista, Ender, es un niño de seis años superdotado elegido para formar parte de una fuerza armada espacial infantil, que tiene como objetivo eliminar a extraterrestres que previamente atacaron nuestro planeta. Este año se estrenó la película (El Juego de Ender), aunque no tuvo tan buena recepción en taquilla.



10. Libros de Dan Brown

Por allá en 2003, el público hablaba de un solo libro: El Código Da Vinci. Esta novela de misterio, que cuenta la travesía del profesor Robert Langdon por descubrir una muerte misteriosa que lo lleva a resolver acertijo y anagramas, relacionados con la religión católica y los caballeros templarios. El suspenso y la crítica religiosa (incluso habla de que Jesús tuvo descendientes), consiguió que el libro se convirtiera en un éxito en ventas a nivel mundial, superando los 80 millones de ejemplares vendidos, traducidos a 44 idiomas.



El Código Da Vinci es el segundo libro de cuatro en los que Langdon es protagonista; Ángeles y demonios, que habla sobre los Illuminati, se publicó en 2000 y vendió 39 millones de copias; El símbolo perdido de 2009 e Inferno de 2013. Tanto Ángeles y Demonios como El Código Da Vinci cuentan con versiones fílmicas.

Los clásicos

El Señor de los Anillos. Los libros fantásticos escritos por el británico J.R.R. Tolkien han sido un verdadero éxito de la literatura y el cine, destacando El Señor de los Anillos y el Hobbit. En particular, el Señor de los Anillos (a veces considerado como una serie, aunque Tolkien no lo hacía), comenzado a escribirse en 1937, ha vendido más de 150 millones de copias, convirtiéndose en uno de los más vendidos de la historia. La trilogía cinematografía recaudó más de US$2,000 millones.



Star Wars. La serie, conformada por varios libros de diversos autores, ha vendido más de 160 millones de copias.



Las Crónicas de Narnia. Conformada por siete libros escritos por C.S. Lewis, esta serie escrita entre 1949 y 1954, ha vendido más de 120 millones de libros y cuenta con versiones cinematográficas.



Jack Ryan. Es un personaje irlandés-estadounidense ficticio creado por Tom Clancy y que aparece en la gran mayoría de sus novelas (15). La primera se publicó en 1984, y la última en 2012, siendo también protagonista de varias películas.



James Bond. Las 12 novelas y nueve cuentos del agente 007, escritas por Ian Fleming, son de las más vendidas de la historia (más de 100 millones de copias).



Agatha Christie. Esta escritora de origen inglés cuenta con un repertorio de 79 novelas de género policial y romántico, las cuales han sido traducidas a casi todos los idiomas y adaptadas para cine y teatro. Sus personajes más famosos son Hércules Poirot y Miss Marple, y el libro "Y entonces no quedó ninguno" ha vendido más de 100 millones de copias en el mundo.