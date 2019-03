Consejos de líderes para los jóvenes

Richard Branson, Craig Newmark, Guy Kawasaki, entre otros, recuerdan cuando era veinteañeros para darles consejos a los jóvenes emprendedores.

June 13, 2014 7 min read

Las graduaciones son por naturaleza un poco aterradoras. También traen la promesa de la posibilidad.

En una serie de ensayos originales de la comunidad de los influenciadores de LinkedIn, los más importantes de la política, medios, negocios, moda y tecnología dan a conocer sus experiencias de cuando tenían 20 años para darles a los nuevos graduados consejos para ayudarlos a crecer.

Richard Branson

El fundador de Virgin Group, dice que si pudiera retroceder a cuando tenía 20 años, hubiera explorado todo lo que la tecnología podía ofrecer e insta a los graduados a que elijan industrias por las que estén emocionados.

“La mayoría de los veinteañeros piensa que la forma de hacer una gran fortuna es poniendo un negocio de tecnología, y es verdad que puede ser una decisión fructífera. Pero los otros negocios convencionales no deberían ser olvidados. Hay todavía muchos sectores que necesitan explotarse. Es más importante seguir tu pasión que irse por el camino de la tecnología para hacer una fortuna. No todos tienen una menta tecnológica y si no amas lo que haces no vas a tener éxito.”

Guy Kawasaki

Guy Kawasaki, antes jefe en Apple y Google, ha aconsejado a muchas startups en el camino al éxito, sabe una cosa o dos sobre los primeros pasos que se deben tomar.

Su consejo es nunca dejar de aprender y no preocuparse si tu primer trabajo no es lo que esperabas. “Durante toda tu vida, tal vez tengas 5 o 10 trabajos en dos o tres industrias. Tu primer empleo no va a ser el último. Sería genial si éste fuera el siguiente Google, pero las probabilidades son muy pocas. El único error que puedes hacer es elegir un trabajo donde no aprendas nada y si no aprendes nada es tu culpa. Entra, trabaja duro y deja de pensar sobre cómo encontrar el trabajo perfecto.”

Arianna Huffington

La fundadora del Huffington Post dice que es imperativo que la gente joven recuerde darse tiempo para relajarse y recargar baterías.

“Durante mucho tiempo, hemos estado operando bajo un engaño colectivo de que trabajar en exceso es necesario para alcanzar el éxito. Así que el consejo que les doy a los jóvenes es que no sólo suban la escalera del éxito, una escalera que nos lleva a niveles más altos de estrés, sino que se dibujen un nuevo camino al éxito, háganlo de una manera que no sólo incluya métricas convencionales de dinero y poder, sino una tercera métrica que incluya el bienestar, sabiduría y sorpresa para que la meta no sea sólo triunfar sino prosperar.”

Suze Orman

La experta financiera dice que ella espera que los nuevos graduados recuerden que “el dinero nunca te va a definir, tú defines al dinero… cuando estás comenzando a trabajar, es natural pensar sobre todo lo que tendrás y harás una vez que ganes dinero. Eso le da al dinero mucho poder en tu vida. No es sobre qué tanto hagas, sino la vida que hagas con lo que tienes.”

Craig Newmark

El fundador de Craiglist dice que buscar colaboradores con un entendimiento de cómo la percepción puede moldear el éxito es clave para encontrar tu nicho.

“Eres responsable de tu propio branding desde un principio, si lo haces bien y lo proteges es muy bueno.” Newmark recomienda tomar control de tu marca al decidir el tipo de ambiente laboral que te queda mejor.

Peter Guber

El consejo del productor y director general de Mandalay Entertainment es simple: “Las transacciones son momentáneas. Las relaciones duran toda una vida. Aquellas relaciones te verán en los tiempos difíciles así que es importante cuidarlas.”

Stan Mchrystal

El general retirado dice que el ejército le permitió ser parte de algo más grande que él mismo y, como un “sentido de servicio”, era lo que más le gustaba de ser soldado.

“También sabía que me cambiaría como persona. Pude hacer una contribución a los otros de una manera que me dio nuevas perspectivas y eso me enorgulleció. Millones de minutos después, tuve una satisfacción que era una ayuda y una inspiración para otros.”

Sally Krawcheck

La dueña de la red global de mujeres 85 Broads y ex ejecutiva del Bank of America, dice que es importante mantenerte al día en la industria, especialmente en los primeros años de tu carrera cuando no estás seguro de lo que quieres hacer.

“Hay una gran tentación de ir a un campo de trabajo porque tus amigos están ahí o porque es lo que está de moda, pero también hay una pequeña probabilidad de que esté de moda en 10, 20, 30 o 40 años. Así que en lugar de casarte con esa industria, pon tu atención en tener experiencia y aprender lo más que puedas para que puedas adquirir otras habilidades. Ten en mente qué funciona y qué no funciona para ti, lo que te gusta y lo que no, en lo que eres bueno y en lo que no.”

Rachel Zoe

La diseñadora de modas y estilista para las estrellas dice que tuvo éxito en sus primeros trabajos no solamente viendo el reloj.

“Quédate despierto lo más tarde que puedas y sé la primera persona en llegar por las mañanas. Esto es obviamente más fácil si amas tu trabajo, pero aunque estés en un nivel de asistente, debes entender que trabajar ese tiempo extra, te acercará a lo que quieres hacer. Uno de mis primeros trabajos en Nueva York fue para la revista YM y, aunque estaba técnicamente contratada para ir tres veces a la semana, siempre iba otros días sin razón, fue trabajo duro pero me enseñó mucho mientras me hacía notar.”

Ban-Ki Moon

El Secretario General de la Naciones Unidas hace referencia a lecciones de Confucio que lo ayudaron en su trabajo político y humanitario.

“Para poner al mundo en orden, debemos tener en orden nuestra familia, cultivar nuestra vida personal y para hacer esto debemos tener el corazón en el lugar correcto. Entiendo que esto significa que si quisiera contribuir al bien común, tendría que empezar trabajando en mí mismo, sólo así podría ver el progreso radial de mis círculos personales para la sociedad.”

Deepak Chopra

El fundador de la Fundación Chopra les pide a los jóvenes graduados que no tengan miedo de la imprevisibilidad. Dice que tener un sentido de “propósito” y “empatía” así como “un entendimiento de que mereces la felicidad y satisfacción”, evitará que se queden atorados viendo lo mejor para ellos.

Dice que “la incertidumbre no es algo que temer. Es un requisito indispensable si se quiere poner en marcha el proceso que se conoce como el principio de la sabiduría.”