Cómo multiplicar tu fortuna

¿Cúanto dinero quieres ganar en tu vida? Haz la suma y si no te convences sigue esta técnica para alcanzar tus metas y ser tu propio jefe.

Co-Founder of inventRight; Author of One Simple Idea Series

February 16, 2017 3 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

¿Cuánto dinero quieres ganar cada año? Si no te has preguntado eso, deberías. Hasta que lo pienses detenidamente es imposible determinar cómo vas a llegar ahí. Cuando estaba en mis 20s, mi padre me sentó y me hizo la misma pregunta.

El consejo que me dio cambió realmente la manera en la que pensaba sobre el trabajo y me llevó a mi carrera actual. Le dije que me gustaría ganar 100 mil dólares al año. En esos tiempos pensaba que eso era mucho dinero. "Trabajarás como por otros 30 años", me dijo. Así que, ¿cuánto dinero haría en toda mi vida? Tres millones de dólares.

Me preguntó si estaba feliz con esa suma, y, que si no estaba contento, ¿qué iba a hacer al respecto? Mi padre era un hombre inteligente. Tres millones no era mucho dinero en treinta años, quitando los impuestos y gastos. La vida es corta y no parecía que eso fuera suficiente por una vida entera de trabajo.

Mi padre me dijo que la única forma de tener estabilidad financiera era encontrando una oportunidad laboral que tuviera un efecto multiplicador y que no requiriera de mi presencia. Me tomó algo de tiempo darme cuenta lo que significaba eso. La última parte era muy fácil. Me dijo: “Un doctor puede ayudar a cierta cantidad de gente en un día y en un año. Un abogado puede resolver ciertos casos.” Para tener más dinero, necesitaba encontrar algo que no necesitara de mis manos o presencia.

Lo segundo era más complicado: ¿qué significa tener un efecto multiplicador? Me dijo que necesitaba crear algo que fuera usado una y otra vez, algo que la gente nunca dejara de necesitar. Eso tuvo sentido para mí. Fue lo que me incitó a comenzar a registrar mis ideas.

Hoy en día hay muchos ejemplos de negocios que comparten estas cualidades. Por ejemplo los desarrolladores de aplicaciones o las franquicias. Hay otros ejemplos con métodos más tradicionales, como el mercado de valores, bonos o bienes raíces.

Para mí, el concepto del efecto multiplicador era muy atractivo. A algunas personas les da placer y alegría ser los maestros de su oficio al trabajar todos los días con sus propias manos. Ese no soy yo. Yo quería ganar dinero y ser capaz de hacer cosas nuevas para poder retarme de nuevas maneras.

¿Cuánto dinero quieres ganar? ¿Cómo lo vas a lograr? Encontrar mi efecto multiplicador, escribir un libro, ofrecer un curso y registrar mis ideas, me ha permitido vivir en donde quiero, tener gente trabajando para mí en otras partes y ser mi propio jefe. Es increíblemente liberador.

No estoy diciendo que sea para todos, pero quiero que te preguntes cuánto quieres ganar y hagas la suma.