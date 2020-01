10 libros de marketing

¿Quieres conquistar a tus clientes? Te compartimos un listado de libros que te ayudarán a vender y a satisfacer las necesidades del consumidor.

1. La Experiencia Starbucks, Joseph Michelli

Starbucks, inaugurado en 1971, vendía en un principio granos de café y equipos para prepararlo, pero después innovó convirtiendo una actividad rutinaria en una experiencia extraordinaria. Después de entrevistar a ejecutivos de la compañía, socios, empleados y clientes, el autor descubrió los cinco secretos que hicieron que esta famosa marca abriera más de 16, 000 establecimientos en todo el mundo.

Título original: The Starbucks Experience

Año publicación: 2007

2. Las 22 leyes Inmutables de la Marca, Al Ries y Laura Ries

El branding es uno de los términos del marketing que se puso de moda durante los años 90’s. Este libro habla sobre la marca y su proceso de creación y desarrollo. Además, reúne las experiencias acumuladas después de aplicar las estrategias y conocimientos de marketing en Coca-Cola, Xerox, BMW, Federal Express y hasta Chupa-Chups. Si tienes en mente crear una marca y darla a conocer, aplica estos 22 principios y enamora a tu cliente.

Título original: The 22 Immutable Laws of Branding

Año de publicación: 2002

3. El Método Lean StartUp, Eric Ries

Este libro nos presenta una nueva forma en la que las empresas crean y lanzan sus productos. Antes se tenía una idea y, sin importar lo que realmente necesitara el cliente, se ponía en práctica. Actualmente es recomendable que las empresas sean más eficientes en el uso del capital y que apoyen de manera más efectiva la creatividad humana. Este método te permitirá conocer lo que realmente quiere tu consumidor potencial mediante pruebas continuas.

Título original: The Lean Startup

Año publicación: 2013

4. Marketing de Guerrilla, Jay Conrad Levinson

Al momento de la publicación de este libro, el autor fue considerado un pionero con su único "no tomar prisioneros" enfoque de marketing, orientado a los propietarios de las pequeñas y medianas empresas. Después de más de 20 millones de copias vendidas, es uno de los libros de consulta más importantes para los hombres de negocios, ya que tiene recomendaciones valiosas de negocio para los vendedores y lecciones de gestión para el empresario en el siglo 21.

Título original: Guerrilla marketing

Año de publicación: 1983

5. El marketing del permiso, Seth Godin

Las empresas han descubierto que la estrategia de distraernos de lo que estamos haciendo (marketing de interrupción) ha dejado de funcionar. Antes el consumidor no se daba cuenta de que este tipo de anuncios le quitaban tiempo valioso, pero ahora es importante que se adopte la estrategia del marketing del permiso que alienta a los consumidores a aceptar la publicidad de buena gana. Este libro te ayudará a crear estrategias para que tu cliente se enamore de tu producto.

Título original: Permission marketing: Turning strangers into friends, and friends into customers.

Año de publicación: 1999

6. La estrategia del océano azul, W. Chan Kim

Desde siempre, las empresas han buscado competir entre si para crecer constantemente y ganar más clientes. Este libró te dará otra perspectiva en cuanto a las estrategias que se han puesto en práctica a lo largo de los años. La estrategia del océano azul es un enfoque sistemático para hacer que la competencia se vuelva algo sin importancia. Las empresas líderes de mañana serán exitosas creando “océanos azules” de espacios de mercados seguros y listos para crecer por medio de la innovación.

Título original: Blue Ocean Strategy

Año de publicación: 2005

7. Inbound Marketing, B.Halligan y D.Shah

Este término es usado para describir una nueva metodología de marketing digital, que desde hace tiempo ha demostrado dar más y mejores resultados para empresas pequeñas y medianas alrededor del mundo a diferencia del método tradicional. Cada vez son menos efectivas las técnicas de marketing de mandar mails, hacer llamadas y hasta la publicidad en la calle. Actualmente el consumidor acude a las redes sociales, Google y blogs para poder obtener la información que desea. Aumenta tu tráfico, construye y promueve un blog y sobre todo sácale jugo a las redes sociales para ser encontrado por tu cliente.

Título original:

Año de publicación:

*Disponible sólo en inglés y versión online

8. No logo: El poder de las marcas, Naomi Klein

Este libro trata de analizar la influencia de las marcas en la sociedad actual. La misión de la autora es explicar las primeras fases de resistencia al dominio empresarial y el conjunto de condiciones económicas y culturales que han dado origen a dicha resistencia. Su hipótesis es que cuando la gente conozca la verdad sobre las prácticas empresariales, se van a oponer a ellas.

Título original: No logo

Año de publicación: 2000

9. Brandwashed: El lavado de cerebro de las marcas, Martin Lindstrom

¿Te has dado cuenta de los trucos que usan las empresas para manipular nuestra mente y convencernos de comprar? En este libro verás algunas tácticas que utilizan las mejores marcas para llegar a nuestras mentes y nuestros corazones. Descubre de una vez por todas qué están haciendo las grandes compañías para mantener vivos sus productos y vender tanto.

Título original: Brandwashed, Tricks Companies Use to Manipulate Our Minds and Persuade Us to Buy

Año de publicación: 2011

10. Los secretos del marketing de boca en boca, George Silverman

Estamos todos de acuerdo que la mejor publicidad es aquella que se hace de boca en boca. Esto es debido a que las personas platican su experiencia respecto a un producto o servicio todo el tiempo. Conoce a tu público objetivo y descubre cómo conquistarlo para que hable positivamente de tu marca no sólo con los que tiene enfrente, sino en las redes sociales o blogs.

Título original: The Secrets of Word-of-Mouth Marketing: How to Trigger Exponential Sales Through Runaway Word of Mouth

Año de publicación: 2011