No tengas miedo de equivocarte: Ellos son famosos y fallaron en algún momento

¿Qué tienen en común Sylvester Stallone, J.K. Rowling, Abraham Lincoln y Jay Z? Aunque no lo creas todos pasaron por el fracaso o lucharon contra grandes obstáculos antes de hacerse famosos. Al reflexionar sobre el año pasado, ¿lograste cumplir todos tus propósitos en cuanto a salud, negocios, espiritualidad, finanzas y relaciones? Si no fue así no te desanimes, tienes otra oportunidad.

Jake Ducey lo explica en su nuevo libro "Los principios del propósito: Cómo atraer un mayor significado a tu vida" (The Purpose Principles: How to Draw More Meaning into Your Life) ¿Qué debería pasar este año para que cuando mires en retrospectiva digas que fue el más exitoso en todos los sentidos? Cuando te hagas esta pregunta, lograrás que tus jugos creativos fluyan. Ducey nos presenta algunos ejemplos:

Sylvester Stallone

Este hombre llegó a escribir muchos guiones pero no los podía vender. Apenas tenía dinero y vendió a su perro para comprar comida. Poco después de eso le vino la inspiración de escribir Rocky. Lo impresionante de Stallone es que cuando le ofrecieron una gran cantidad por el guión con la condición de que no iba a interpretar al personaje principal, éste dijo que no.

Regresaron y le ofrecieron más dinero pero él lo rechazó. Eventualmente le prometieron menos actuando como principal y aceptó. Stallone estaba determinado a seguir por cierto camino a pesar de los resultados. ¿Tienes la misma determinación?

J.K. Rowling

La autora de los libros de Harry Potter se consideraba “el mayor fracaso”, ya que a pesar de que se había graduado de la universidad, su matrimonio había terminado, tenía que hacerse cargo de su hijo y no tenía trabajo.

“El fracaso significaba un despojo de lo que no era esencial”, Ducey citó a Rowling diciendo: “Dejé de pretender que era otra persona y comencé a dirigir toda mi energía a terminar el trabajo que me importaba”. Hoy en día Rowling es una de las autoras mejor pagadas. Tocó fondo y aprendió de eso. ¿Qué aprendiste de tus fracasos?

Jay Z

Este rapero que creció en una vivienda pública de Nueva York fue criado por su madre después de que su padre los abandonó. Cuando nadie le ofrecía un contrato de grabación, decidió vender sus discos desde su coche.

Algunos de sus amigos y él decidieron crear su propio sello discográfico. Jay Z no se detuvo cuando todas las circunstancias le decían que lo hiciera, siguió adelante. Creyó que era el mejor artista y ahora es millonario a pesar de haber crecido en la pobreza. ¿Qué piensas de ti mismo?

Abraham Lincoln

El capítulo de Ducey sobre la persistencia es uno de mis favoritos. A pesar de nacer en la pobreza, Lincoln luchó para superar cualquier dificultad en su vida. Su madre murió cuando él era joven, tuvo deudas y se sacrificó para pagarlas. Fue nominado como vicepresidente de Estados Unidos y perdió, pero aun así no se dio por vencido.

Finalmente se postuló como presidente de EE.UU. y por supuesto conoces el resto. Lincoln falló muchas veces pero no se dejó derrotar. Aprendió mucho y hoy es recordado como uno de los mejores presidentes de la historia.

Estas personas no sabían que tenían lo necesario para tener éxito en su vida hasta que fueron forzadas a probar su fuerza interna. Cuando no permitas que el fracaso te detenga llegarás a tu próximo destino.

Te lo preguntaré de nuevo: ¿qué debería pasar este año para que cuando mires en retrospectiva digas que fue el más exitoso en todos los sentidos? Haz lo que sea necesario para hacer de estos los mejores de tus días.

