14 hábitos inusuales que te llenarán de energía

Toma nota de estos secretos que comparten algunos emprendedores para ser más creativos, productivos y eficientes durante el día.

April 18, 2017 9 min read

“Ser un emprendedor es como comer vidrio y mirar al abismo de la muerte”. Estas palabras de Elon Musk, fundador de SpaceX y Tesla, describen una mentalidad con la que muchos fundadores pueden identificarse cuando superan los retos de iniciar un negocio. Como Musk, los emprendedores se enfrentan a varios altibajos todos los días, a veces al mismo tiempo. Tener energía para confrontar esos retos es un ingrediente esencial para el éxito.

Para saber de qué forma tener energía todos los días, te presentamos algunos consejos de emprendedores exitosos que trabajaron día y noche para convertir sus visiones en realidad.

1. Irum Tahir: Salta hacia arriba y hacia abajo.

Como quiropráctico, mi rutina consiste en saltar diariamente, lo cual tiene grandes beneficios como aumentar la claridad mental y activar el sistema linfático del cuerpo para remover las toxinas. Yo salto durante 10 minutos cada mañana y uso el tiempo para crear una energía positiva al gritar declaraciones como “Yo soy fuerte”, “Yo soy feliz”, “Yo soy exitoso”.

Los emprendedores exitosos como Anthony Robbins incorporan esta actividad en su día porque les da grandes beneficios en la postura, además, aumentan las endorfinas en su cuerpo. Sirve como ejercicio cardiovascular y quema la misma cantidad de calorías que la caminadora.

Fundadora de High Point Chiropractic Wellness

2. Kim Kaupe: Realiza un acto de bondad.

Ayudar a los demás me da energía. He desarrollado una forma única de hacerlo en 15 minutos durante las tardes. Siempre aparto algo de tiempo para hacer algo que no esté relacionado con el trabajo. Puede ser cualquier cosa desde hacer un encargo, recoger el café por las tardes o responder el correo de un amigo. Durante este tiempo, ayudo a alguien abriendo la puerta o le pregunto a mi amigo si necesita ayuda con algo.

Cofundadora de ZinePak

3. Guillaume Gauthereau: Medita.

Mis hábitos matutinos incluyen meditar durante 20 minutos. El lugar y tiempo ideal para hacerlo es temprano por la mañana antes de prender cualquier aparato electrónico. Es importante que esto se haga en el mismo lugar y hora todos los días.

Para que te acostumbres a hacerlo, comienza con cinco minutos de meditación. Hay muchas técnicas, pero debes hacer esto diariamente, sin importar la técnica, e ir aumentando el tiempo a 20 minutos o más. Si haces menos de 20 minutos el cerebro no podrá tener la energía necesaria para reducir la ansiedad, la necesidad de dormir y aumentar la concentración en el trabajo, entre otras cosas.

Fundador de Sequoia Lab

4. Natalie Macneil: Mezcla una cucharadita de polen de abeja con aceite de coco.

Cuando siento que estoy perdiendo energía, tomo una cucharada de polen de abeja con un poco de aceite de coco. Esto me da la energía suficiente para terminar el día y mi lista de pendientes. Tomé este truco de Kimberly Snyder, autora de “La belleza de los alimentos que desintoxican” (The Beauty of Detox Foods). Ella lo llama “energía en una cuchara”. Aunque una taza de café te mantiene despierta, no te da la energía que necesitas todo el día. El polen de abeja tiene muchos beneficios y está lleno de nutrientes esenciales que refuerzan tu cuerpo y aumentan tu enfoque. Tu cuerpo puede quemar el aceite de coco y convertirlo en energía.

Fundadora de She Takes On The World

5. Anne Wootton y Bailey Smith: Párate de manos cuando te sientas atorado.

Nosotras siempre nos paramos de manos a lo largo del día para darnos cierto impulso y esto nos ayuda a resolver problemas difíciles cuando nos sentimos sobresaturadas. Ayuda mucho si tomas algunas clases de yoga. Es una buena forma de recordarle a tu cuerpo lo que puede hacer cuando tu mente está llena de preocupaciones. Esta actividad es divertida, rápida y es muy buena para tu cuerpo para refrescar y revitalizar tu cerebro.

Cofundadoras de Popup Archive

6. Derek Flainzraich: Toma mucha agua.

Siempre tomo agua simple porque me hace sentir mejor. Desde una perspectiva científica, conforma gran parte de lo que somos e influencia casi el 100 por ciento de los procesos de nuestro cuerpo. Estudios muestran que te mantiene más alerta, revitaliza tu cerebro, aumenta tu productividad y hasta mejora tu humor.

¿Cuánto deberías tomar? La regla es que la comida usualmente nos da un 20 por ciento de nuestro consumo de fluidos, pero eso todavía deja 13 tazas para los hombres y 9 tazas para las mujeres. Claro, las necesidades de cada persona son diferentes y la hidratación puede depender también de ciertos factores como el clima, edad y nivel de actividad.

Fundador de Greatist

7. Skyler Sutton: No te levantes del lado equivocado de la cama.

Antes de salirme de la cama pienso ¿qué tan positivo me siento? Si la respuesta es diferente a muy positivo o emocionado, entonces decido restablecer mis pensamientos en ese momento y se centran en el mejor resultado posible del día. Esto me ayuda mucho a comenzar, la clave aquí es hacerlo antes de ver tu celular, prender la televisión o hablar con alguien.

Fundador de RAIN

8. Shaherose Charania: Haz ejercicios con tu equipo de trabajo.

Nosotros apartamos un salón de conferencias en el trabajo, nos quitamos nuestros zapatos, nos ponemos en el piso y hacemos ejercicios de abdominales. El video que usamos nos lleva por una serie de rutinas bastante difíciles durante 20 minutos, lo suficiente como para sudar un poco.

Este tipo de actividad crea una dinámica de grupo de resistir juntos, lo cual eleva la confianza y el compromiso. Para cuando terminamos se siente como que el ejercicio que hicimos fue lo más difícil del día. Lo más importante, cuando terminamos, nos reímos, soltamos la energía y creamos canales más abiertos de comunicación.

Fundadora de Women 2.0

9. Ben Rubenstein: Construye una cultura basado en la energía.

Hemos construido varias prácticas en nuestra cultura diseñadas para que la gente esté siempre llena de energía. Estas prácticas incluyen escuchar música, nuestros mejores vendedores golpeando un gong que todos escuchamos cuando hacen una gran venta y una junta de“15 minutos de fama” en la que los gerentes reconocen a los que hicieron un buen trabajo durante el día. Ahí siempre hay discursos inspiradores, videos y mensajes. Terminamos cada junta con un canto fuerte para despertar a todos y hacer que la sangre fluya. Yo me lleno de energía diciendo “buenos días” cada mañana a la mayor cantidad de gente posible.

Fundador de Yodle

10. Jason Lange: Toma una siesta.

Los días en los que tengo más energía son cuando tengo la oportunidad de tomar una siesta de 26 minutos en mi sillón mientras mis hijos ven una película. Me he dado cuenta que descansar viendo algo completamente diferente al trabajo hace más fácil que me desconecte. Ese tiempo me permite obtener múltiples horas de trabajo adicional una vez que todos se fueron a dormir, me hace más productivo.

Cofundador de Bloomboard

11. Steve Gatena: Camina 30 minutos o más cada día.

Tener un negocio puede ser emocional, física y mentalmente retador. Al principio me puse a caminar 30 minutos al día. Después de dos años hago caminatas de 9.6 kilómetros por día. Desde que hago esto he perdido 20 kilos, mi negocio ha crecido el doble y me casé. Estoy más saludable y soy mucho más feliz.

Fundador de REP Interactive

12. Chris Castiglione: Cultiva un hábito de la gratitud.

Cada noche antes de irme a dormir escribo tres cosas por las que estoy agradecido. Algunos días soy lo suficientemente suertudo como para incluir un gran éxito, pero la mayoría del tiempo sólo estoy haciendo listas de cosas pequeñas, como tomar el té con una amigo o aprender algo de un compañero de trabajo. Creo que es importante celebrar las pequeñas victorias de la vida y si escribimos memorias positivas se siente como si estuviéramos llenando nuestro cerebro de felicidad.

Los investigadores han demostrado que hay una correlación entre tener un diario de gratitud y un 25 por ciento de aumento en la felicidad, también mejora el sueño y nos ayuda a sentirnos más refrescados.

Cofundador de One Month

13. Ryan Raguse: Usa un escritorio alto.

Yo comencé a trabajar así desde el año pasado. Después de dos meses me di cuenta que tenía más enfoque y energía. Solía experimentar muchos dolores de espalda, pero desde que uso este escritorio, el dolor ha disminuido. Esto me dio curiosidad ¿Cuáles son los beneficios de pararse durante más tiempo? De acuerdo con una investigación en Inglaterra, pararse durante tres horas equivale a la quema de calorías de correr 10 maratones en un año.

Cofundador de Myriad Mobile

14. Otessa Ghadar: Comienza un diario de sueños.

Yo escribo mis sueños justo después de despertarme. Lo juro, tan pronto cuando mi cerebro se da cuenta que estoy escuchando y poniendo atención me da cosas muy buenas. Esta práctica mejora mis pensamientos creativos y memoria. Hay estudios que aseguran que la gente con sueños más lúcidos son mejores en tareas cognitivas que implican una visión, como la resolución de problemas.