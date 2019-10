10 frases motivadoras para arrancar febrero

Este es el mejor momento para ver cómo vas con tus metas y sueños y para ponerte nuevos objetivos que te ayuden a triunfar.

January 31, 2018 5 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Enero se acaba dando entrada al segundo mes del año. Es un gran momento para realizar los planes y metas del 2018 para ver qué clase de progreso has logrado hasta ahora y para ajustar lo que sea necesario. Si buscas algún tipo de consejo para revitalizarte y seguir avanzando, aquí hay diez frases motivadoras para ayudarte:

1. “Somos los que siempre hacemos. La excelencia, por lo tanto, no es un acto sino un hábito”, Aristóteles.

Es fácil tener un mal día y comenzar otra vez la mañana siguiente, pero ahora es un buen momento no sólo para olvidar el mes pasado, sino también lo que pasó el trimestre anterior. ¿Hubo más días buenos que malos? ¿Te adheriste a tus hábitos diarios y metas o los hiciste a un lado? La perfección nunca es una medida del éxito, pero ahora es un gran momento para hacer un balance de tus hábitos que forman la excelencia.

2. “Da el primer paso con fe. No tienes que ver todas las escaleras, sólo da el primer paso”, Dr. Martin Luther King Jr.

Cuando tengas esos días malos no pierdas la esperanza. Emprender es una aventura y, como cualquier gran historia, tiene sus picos y colinas. Acércate a la persona exitosa que quieres ser y da tus primeros pasos con fe sin importar hacia donde te lleve el viaje, será para un bien mayor.

3. “Actúa o acepta”, Anónimo.

Amo esta frase, porque al final del día tu vida depende de ti. Puedes elegir aceptar lo que no te guste o puedes optar por hacer algo al respecto.

4. “Muchas grandes ideas no se ejecutan, y muchos grandes ejecutadores no tienen ideas. Uno sin el otro no vale nada”, Tim Blixseth.

¿Así que quieres ser un emprendedor? ¡Eso está muy bien! Necesitarás una gran idea y visión, pero eso sólo es suficiente para los falsos emprendedores que no toman acción. Debes hacer realidad tu idea, si no lo has hecho es porque no es muy buena.

5. “El mundo es más maleable de lo que crees y está esperándote para que le des forma”, Bono.

La vida es maleable. Tu vida es la plastilina y depende de ti darle la forma que quieras. Te guste o no, eres responsable por el lugar en el que estás y eso significa que puedes dar pasos para convertirte en la persona que quieres ser. Si no sabes cómo empezar, ten un coach o mentor. Esa acción puede ayudarte a transformar tu año.

6. “Ser derrotado es sólo una condición temporal. Rendirse es lo que lo hace permanente”, Marilyn von Savant.

Como dije, siempre habrá días malos junto con los buenos. Algunos días te sentirás derrotado, pero no será así siempre. Tal vez tu idea o negocio no funcione, pero eso no quiere decir que sea el final. Ninguna empresa llega a su fin a menos que tú lo decidas. Puede elegir reinventar tu negocio, tu producto a ti mismo y al mundo. Depende de ti.

7. “El éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo”, Winston Churchill.

Churchill fue el que dijo “Nunca, nunca, nunca te rindas”. No renuncies o te quedes atado a tus antiguos hábitos. Haz de este el mejor año al obtener el apoyo y recursos que necesitas para mantener el entusiasmo y tu espíritu fuerte en los tiempos difíciles.

8. “El éxito parece estar conectado con la acción. La gente exitosa se sigue moviendo. Cometen errores pero no se rinden”, Conrad Hilton.

Es importante mantenerte motivado y seguir avanzando sin importar los obstáculos. Hay un malentendido que estar motivado significa que nunca enfrentarás las desilusión, el fracaso o la derrota.

Al contrario, todo emprendedor exitoso ha pasado por momentos difíciles. Sin embargo, tuvieron la convicción interna de seguir adelante, no necesariamente en ese negocio fallido, sino en su creencia de que al final triunfarán. Tu mente tiene todo el poder que necesitas para superar los retos.

9. “La mejor forma de predecir el futuro es creándolo”, anónimo.

Todo tiene que ver con la contabilidad. Puedes moldear y crear la vida que quieres, depende de ti dar esos primeros pasos. ¿Qué clase de progreso has hecho hasta ahora? ¿Cómo puedes mejorar en tus acciones diarias? ¿A qué expertos puedes llamar para que te ayuden?

10. “Hay dos decisiones importantes en la vida: aceptar las condiciones actuales o aceptar la responsabilidad de cambiarlas”, Dr Denis Waitley.

¿El 2015 será tu mejor año a nivel personal y profesional? Eso depende de ti. Todo empieza con tu mentalidad y actitud, lo que nos lleva después a tu ética laboral y acciones. ¿Puedes asegurar tu propio éxito? Ahora es un gran momento para evaluar y, si es necesario, reevaluar tus opciones hasta ahora.